Gönlünü Rus güzel kaptırmıştı… Meğer aşk değil basit bir hevesmiş...:'Sen bırak güzelleri, bize yeni filmlerden haber ver!'

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Ama çok merak edilen aşk hayatı dendi mi de ondan ketumu yok. Üçüncü eşi Katie Holmes’dan boşandıktan sonra hayatına kimseleri sokmayan Tom Cruise’un adı son birkaç aydır Londra sosyetesinden bir Rus güzelle anılıyordu.

RUS GÜZELE GÖNLÜNÜ KAPTIRMIŞTI, SAMAN ALEVİ GİBİ SÖNDÜLER

61 yaşındaki usta aktörün adı kendisinden 25 yaş küçük Elsina Khayrova ile geçen yılın sonunda anılmaya başlamıştı. Kendini Londra’da Los Angeles’tan çok daha rahat hissettiği söylenen Tom Cruise son zamanlarda sürekli bu şehirde…

Hatta kendine buradan mülk de aldığı söylenen yıldız oyuncu Elsina Khayrova’yla Londra sosyetesinin içine girince tanışmıştı. Aralık ayında görkemli bir partide tanışıp bütün gece dans ettiği söylenen ikilinin sonrasında sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.

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BABASI GÜÇLÜ BİR POLİTİKACI, ESKİ KOCASI ÜNLÜ BİR MİLYARDER

Eski bir model olan 36 yaşındaki Elsina Khayrova aynı zamanda güçlü bir politikacının kızı ve elmas ticareti yapan çok zengin bir iş adamının da eski eşi. İki çocuk annesi sosyetik güzele gönlünü kaptırdığı ve sürekli gizli gizli buluştuğu söylenen Tom Cruise en sonunda yeni aşkının çocuklarıyla da tanışmıştı.

Sosyete güzeli Elsina Khayrova’yla ilişki yaşamaya başlayan usta aktör bu aşktan çok çabuk vezgeçmiş gibi görünüyor

Tam bu haberler yüzünden bu ilişki artık ciddiye biniyor yorumları yapılmaya başlamıştı ki taze aşıkların ayrıldığı haberi geldi. Saman alevi gibi yanıp sönen bu aşkın neden bittiği ise şimdilik bilinmiyor.

ONDAN SOĞUDU AMA HÂLÂ KOMŞULAR: AMAN ASANSÖRE DİKKAT…

Çifte yakın kaynaklar Tom Cruise’un Rus güzelle arasının “soğuduğunu” ancak Londra'da aynı apartmanda yaşadıkları için arkadaş kalmak istediğini söyledi: "Böyle olmasa asansörde karşılaşsalardı her şey çok tuhaf olabilirdi”.

Hayranları sürpriz şekilde başlayan aşkı hızlıca biten Tom Cruise'dan yeni filmler bekliyor... Usta akötürn Warner Bros.'la yaptığı yeni anlaşma ve sürpriz projeler sinema dünyasını birden hareketlendirdi

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Sürpriz şekilde başlayan ve çok hızlı ilerleyen bu aşkın bitişi de aynı hızda gerçekleşti. Yıldız oyuncunun yıllardır boş kalan kalbini yeni bir aşkla dolduracağı sanılırken bu ilişki heyecanlı bir kaçamaktan öteye gitmedi.

YOLLAR DOSTÇA AYRILDI

Bir arada görüntülenmekten kaçınan hep gizli gizili buluştukları söylenen Tom Cruise ve Elsina Khayrova’nın aralarında bir kırgınlık olmadığı ve yollarını dostça ayırdığı da gelen haberler arasında.

Aşk söylentilerinin ilk duyulduğu günlerde Tom Cruise’un sosyetik güzel için Londra’nın en ünlü lüks restoranlarından birinin bir katını tamamen kapattığı, Khayrova’yla rahatça görüşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığı söylenmişti. Tom Cruise'un Elsina Khayrova’nın çocuklarıyla bile tanıştığı haberi daha yeni duyulmuştu... Bu tanışma ilişkinin ciddileştiğine yorulsa da birkaç gün içinde ayrılık haberi geldi

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YENİ ANLAŞMASI BİR AY ÖNCE BAŞLADI: ARTIK BİZE FİLMLERLE GEL TOM!

Öte yandan bu ayrılık haberinin Tom Cruise hayranlarını pek üzdüğü söylenemez… Hatta sevindirdi desek yeridir. Usta aktör ocak ayının ortalarında Warner Bros. İle stratejik partnerlik anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

Bu habere göre Cruise hem yeni filmlerini hem de çok sevilen Görevimiz Tehlike gibi serilerini Warner Bros. çatısı altında çekebilecek. Yıldız oyuncu Paramount ve Universal stüdyolarıyla anlaşmasını da devam ettiriyor.





MERAKLA BEKLENEN DEVAM FİLMİ GELECEK Mİ?

Bu da hayranları için aksiyon filmlerinin yıldız oyuncusunun bolce yeni filmlerle beyaz perdeye gelecek olması demek. Tom Cruise’un 10 yıl önce gösterime giren Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow) filmine bir devam filmi çekmesi için hayranları bastırıyordu.

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Bu yeni anlaşma zaten yeni filme yeşil ışık yakmış olan oyuncu için iyi bir fırsat. Üstelik Brad Pitt2in ardından Tom Cruise’un da Quentin Tarantino’nun 10. ve son filmi olacak The Movie Critic’te rol alacağı çoktan konuşulmaya başladı. Tom Cruise'un başrolünü Emily Blunt'la paylaştığı Yarının Sınırında filmi hem gişede çok başarılı olmuş hem de elşetirmenler tarafından beğenilerek kısa sürede bir bilim kurgu klasiği haline gelmişti... Hayranları yıllardır usta aktörden bir devam filmi bekliyor

İLK OSCAR’I BU FİLMLE KAZANABİLİR

Büyük bir kariyer atağı yapan usta aktör hep hayalini kurduğu Oscar heykeline de en sonunda kavuşabilir… Warner Bros. ve Oscar’lı Meksikalı yönetmen Alejandro G. Inarritu’nun, henüz adı belli olmayan yeni filminin başrolü için Tom Cruise ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

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Inarritu, 2015’te yönettiği Diriliş (The Revenant) filminde başrolü Leonardo DiCaprio’ya vermiş, yıldız oyuncu yıllardır beklediği ilk Oscar’ına bu filmdeki rolüyle kavuşmuştu. Hayranları Tom Cruise’un da geçici ilişkiler ve kısa süren gönül maceraları yerine bu yeni projelere odaklanmasını arzu ediyor…