Şimdi milyonları olan ünlü bir şarkıcı… Arkadaş evlerinde kanepede uyumak zorunda kaldığı günleri ise hiç unutmuyor

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Dışarıdan bakıldığında pırıltılı hayatları, lüks içindeki yaşamları, gösterişli giysileri ve saray yavrusu gibi evleriyle dikkat çeken gösteri dünyasının kimi ünlüleri kariyerlerinin başında bambaşka bir haldeydiler…

ŞİMDİ YAŞADIĞI HAYAT GEÇMİŞİNDEN EPEY FARKLI...

Bu şaşırtıcı hikâyelerden, kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamadan önce umut kırıcı yoksulluğa sahip olanlardan biri de yıldız şarkıcı Katy Perry.

Good Morning America'nın cuma günkü bölümünde konuk olarak yer alan 39 yaşındaki pop yıldızı, American Idol 'da yarışmacılara akıl hocalığı yapmanın kendisini yıldızlık hayallerinin peşinden koştuğu günlere götürdüğünü anlattı…

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YOKSULLUK İÇİNDE GEÇEN GÜNLERİNİ UNUTMADI

Perry, yoksulluk içinde geçen geçmiş günleri için "Sanki benim için dünmüş gibi geliyor. Kokusunu alabiliyorum, tadını alabiliyorum, duyabiliyorum” dedi.

Katy Perry sektöre girmek için umutsuzca çabalarken arkadaşlarının evlerinde kanepelerde uyumak zorunda kaldığı, arabalarına haciz geldiği ve el konulduğu günleri hiç unutmamış.

ARKADAŞ EVLERİNDEKİ KANEPELERDE YAŞIYORDU

Şimdilerde 400 milyon dolarlık bir servete sahip olan yıldız isim "Arabalarım haczedilmişti, üç kez geri alacağım diye imza atıp sonra bırakmak zorunda kalmıştım. Kanepelerde yaşıyordum. Kelimenin tam anlamıyla” diyerek gençlik günlerinde yaşadığı hayatın ne kadar çetin olduğunu itiraf etti.

Ailesinin hayatlarını idame ettirebilmek için marketlerin dağıttığı indirim kuponlarını topladığını ve sık sık yoksullara yemek dağıtan hayır kurumlarından faydalandıklarını anlatan Katy Perry kendisi de katkı sağlamak için sokak şarkıcılığı yaptığını söyledi.

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20 DOLAR KAZANABİLMEK İÇİN SOKAK ŞARKICILIĞI YAPIYORDU

20 dolar kazanıp eve götürebilmek için gitar çalıp şarkı söyleyen o genç kız şimdi dünyanın tanıdığı bir pop yıldızı oldu. Ama o zamanları aklından çıkarmadan yaşamaya çabalıyor.

Perry, uzun süre jüri üyeliği yaptığı yetenek yarışması American Idol'daki yarışmacıların çoğunda aynı tutkuyu ve yeteneği gördüğünü belirtti. Perry sık sık yarışmaya katılan zor durumdaki gençlere kendi macerasını anlatarak cesaret vermeye de çalışmıştı.

YETENEK YARIŞMASI JÜRİSİ OLARAK KENDİSİ GİBİ YETENEKLERE CESARET AŞILADI

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Yedi sezonun ardından şarkı yarışmasından ayrılan Perry yarışmacıları izlerken duygulandığını da itiraf etti çünkü kendisi de aynı yollardan geçmişti. Bu arada Perry’nin şu anda 25 milyon dolarlık maaşıyla en yüksek maaşlı American Idol jürisi olduğunu da belirtelim.

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2016’dan beri İngiliz aktör Orlando Bloom’la birlikte olan Katy Perry 2019’da nişanlandıklarını açıklamıştı. Henüz evlilik planı yapmayan çiftin 2020’de dünyaya gelen bir kızları var.