Hollywood’un en yakışıklı oyuncularından biriydi… Kendini artık son eşine adadı: Oğullarının yüzünü daha gören yok

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Akrtis Penelope Milford, ressam Sylvia Martins, modacı Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Priscilla Presley ve Kim Basinger ile ilişkileri oldu. 1991'den 1995'e kadar dünyanın en ünlü modeli Cindy Crawford'la evli kaldı. Sonrasında da aşk hayatı hareketliydi. Evet, Hollywood’un en yakışıklı erkeklerinden biri olan, ismi defalarca dünyanın en seksi erkeği olarak anılmış Richard Gere’den bahsediyoruz. Richard Gere, herkesin zihnine Pretty Woman filmindeki beyaz atlı prens olarak kazınmıştı

O HERKESİN 'BEYAZ ATLI PRENSİ' OLMUŞTU

Özel Bir Kadın filminde Julia Roberts’ı kötü yoldan kurtarıp ona aşık olan zengin ve karizmatik bir iş insanını canlandırdığı günden beri kadınların hayallerini süsleyen ‘beyaz atlı prens’ etiketi üzerine yapıştı. Gere, filmlerde canlandırdığı gibi gerçek hayatında da çapkın bir adamdı ve gönül defterine birçok kadınının adını yazdı. Bu isimlerin bir kısmı da dünyaca ünlü oyuncular, şarkıcılar, modellerden oluşuyordu.

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Ünlü aktör 2002 yılında, model ve oyuncu Carey Lowell ile evlendi. Şubat 2000'de doğan ve adını Gere’in büyükbabasının yanı sıra Tibetçe adı 'Jigme'den alan Homer James Jigme Gere adında bir oğulları oldu. Eylül 2013'te ikili, 11 yıllık evlilikten sonra ayrıldı. New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde çok çekişmeli geçen boşanma davaları üç yıl sürdü. Dava Ekim 2016'da karara bağlandı. Nisan 2018'in başlarında Gere, İspanyol aktivist Alejandra Silva ile evlendi.

MUTLULUĞU ÜÇÜNCÜ EŞİNDE BULDU

Ağustos 2018'de ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar. Oğulları Alexander, Şubat 2019'da doğdu. Nisan 2020'de ikinci oğullarının doğumunu müjdelediler. Ancak ikinci çocuklarına koydukları ismi çocuk neredeyse iki buçuk yaşına gelmesine rağmen henüz açıklamadılar.

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Sık sık Tibet’e giden ve çok uzun yıllardır bir Budist olan Richard Gere, Tibet’in bağımsızlık mücadelesine destek veriyor. Bu olay hayatına o kadar sirayet etmiş halde ki, bir ödül takdim edeceği Oscar töreninde sahnede Çin hükümeti aleyhinde konuşma yapan Richard Gere, törenden kovuldu ve ödül sunmasına izin verilmedi. Artık eşi Alejandra Silva ile sakin bir hayat süren ve pek ortalıkta görünmeyi tercih etmeyen Richard Gere, özel hayatı konusunda da oldukça kapalı yaşamaya başladı.

HAMİLEYKEN DALAİ LAMA KARNINI OKŞADI

Aralarında 33 yaş fark olsa da oldukça mutlu bir evlilik yaşayan çift, 2018’de evlendikten kısa bir süre sonra ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. Hatta Alejandra Silva bu duyuruyu Budist inancının en önemli ismi Dalai Lama’nın karnına dokunduğu bir fotoğrafla paylaştı. Alejandra Silva, ülkesinde tanınmış bir oyuncu ve iş kadını olmanın dışında aynı zamanda Real Madrid Futbol Kulübü'nün eski Başkan Yardımcısı olan Ignacio Silva'nın kızı. Bu sebepten de hayatını hep göz önünde yaşamış. Hatta Richard Gere ile hayatını birleştirmeden çok uzun yıllar önce onunla tanışmış bile. Siva’nın da tıpkı Richard Gere gibi bir önceki evliliğinden bir oğlu var. Yani aslında onlar dört çocuklu büyük bir aile.

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ÜNLÜ VE ZENGİN BİR BABANIN KIZI

Ününü ve zenginliğini ülkesindeki hayır kuruluşları için çalışarak kullanan Silva’nın Gere ile ilişkisi bir ‘uzun mesafe’ ilişkisi olarak başlamış. İkisi de çocukları eski eşleriyle birlikteyken görüşüyormuş. Silva o günleri anlatırken birbirimizi görmemeye sadece 20 gün dayanabiliyorduk diyor. Artık aşkından daha fazla ayrı kalmak istemeyen Alejandra Silva, Gere’e yakın olmak için New York’a taşınmış. O tarihten beri birbirlerinden hiç ayrılmayan Gere ve Silva, 2018’de gizli bir törenle evlenmişti.- UZUN MESAFE İLİŞKİSİ EVLİLİĞE UZANDI

İkisi de hayır kuruluşları için birçok çalışma yürüten çifti aşkları kadar bu aktivizm sevdaları da bir arada tutuyor. Sürekli olarak çalıştıkları yardım kuruluşlarının etkinliklerinde boy gösteren çift Tibet’i de sık sık ziyaret ediyor ve Budist inancını hayatlarının bir parçası haline getirmiş durumdalar. Her ne kadar Alejandra Silva, eşi Richard Gere ile romantik fotoğraflarını sürekli olarak Instagram hesabında paylaşsa da çift yine de özel hayatlarını dünyadan uzak tutmaya çalışıyorlar. Bu durum özellikle çocuklarıyla ilgili olarak da ortaya çıkıyor.

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Birlikte iki güzel oğul sahibi olan Richard Gere ve Alejandra Silva, oğullarının fotoğrafları söz konusu olduğunda oldukça dikkatli. Alejandra Silva, çocuklarının fotoğraflarını ve mutlu yuvalarını da sosyal medyadan paylaşıyor ancak onların yüzünü asla göstermemek konusunda çok kararlı. Gere ve Alejandra Silva ne zaman kendileri ve çocukları bir arada gözükseler çocuklarının yüzleri bu fotoğraflarda hiç yer almıyor, anneleri çocuklarının fotoğraflarının sırtları objektife dönük olarak çekilmesine dikkat ediyor. İKİ OĞULLARININ DA YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİLER

O yüzden çiftin iki oğlunun yüzlerini henüz çok yakınları dışında gören yok. Hatta ilk oğullarına Alexander ismini veren çiftin ikinci oğullarının ismi bile belli değil. Çift çocuklarının sadece yüzünü değil ismini bile hâlâ gizli tutuyor.

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Bu geleneği yine bozmayan Alejandra Silva, Noel arifesinde hayranlarıyla paylaştığı son fotoğrafta iki oğlunun ender görülen fotoğraflarından birini paylaştı ve eşi Richard Gere de yanındaydı. Tüm dünyaya mutluluk ve barış dolu yeni bir yıl dileyen Silva Mayıs 2020'de Instagram'da kocası Gere için paylaştığı aşk dolu bir evlilik yıldönümü gönderisinde onun için sarf ettiği güzel sözlerle hatırlanıyor.

“Bugün tanıştığım en harika adamla evlendiğim gün, klişe geldiğini biliyorum ama doğru! Bu hisler kalbimden geliyor, seninle olmaktan, bu hayatı seninle paylaşmaktan, çocuklarımızın annesi olmaktan, arkadaşın olmaktan, eşin olmaktan çok gurur duyuyorum! Beni çok mutlu ediyorsun! Sen benim hayatımın aşkısın.”