Evli, mutlu, çocuklu… Kocasına en güzel yılbaşı hediyesini verdi: Kendini hediye paketine sarıp sundu

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ÜNLÜLER DÜNYASINI YENİ YIL TELAŞI SARDI

Yeni yıl gelip çattığından beri ünlüler dünyasını da kutlama heyecanı sardı; kavga, gürültü ya da dedikodulardan çok herkes Noel kutlamaları ve yeni yıla giriş heyecanıyla manşetlere taşındı. Evlerini kocaman çam ağaçlarıyla süsleyip hediyelerini alan ve kutlama hazırlıklarına dalan ünlüler, yılın bu en sevdikleri zamanlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşır oldu. Bunu yapan ünlülerden biri de dünyanın en büyük süper modellerinden Heidi Klum. NEREDEYSE 30 YILDIR ZİRVEDE

1997’de ilk evliliğini stilist Ric Pipino ile yapan Klum, ondan boşandıktan sonra, 2003'te, Renault'nun Formula 1 takımının İtalyan genel müdürü Flavio Briatore ile bir ilişkiye başladı. Briatore’nin çocuğuna hamile olmasına rağmen çift kısa sürede ayrıldı. Klum hemen sonra ünlü şarkıcı Seal ile birlikte olmaya başlamıştı. 2004 yılında kızı Leni’yi dünyaya getirdiğinde de yanında Seal vardı. Klum'a göre Briatore, kızı Leni'nin hayatına hiç dahil olmadı. Seal, bu çocuğu evlat edindi ve ona hep kendi kızı gibi baktı. Artık kocaman bir genç kadın olan ve annesi gibi modelliğe başlayan Leni de her zaman Seal’i babası bildi.

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MUTLULUĞU ÜÇÜNCÜ EŞİNDE BULDU

Heidi Klum ve Seal’in aşkı 2012’ye kadar sürdü, boşanmaları ise 2014’te kesinleşti. Çiftin bu ilişkiden iki oğlu ve bir de kızı oldu. Evlilikleri bitse de ikili çocukları için dost kaldı. Heidi Klum Seal’dan ayrıldıktan sonra hayatına başka insanlar girse de gerçek aşkı 2018’de sevgili olduğu Tokio Hotel grubunun gitaristi Tom Kaulitz’de buldu. Kendisi gibi bir alman olan Tom’la ilk resmi görüntüsünü aynı yıl Cannes’ın kırmızı halısında veren Klum, aşkıyla Şubat 2019’da gizli ve sade bir törenle evlendi. Tom Kaulitz, Heidi Klum’un diğer ilişkilerinden olan çocuklarına da sahip çıktı, ikili dört çocuklu kocaman bir aile oldu. Bu mutlu yuvaya dair her şeyse ünlü modelin sosyal medya hesaplarından dünyaya yayıldı.

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Özel hayatına dair detayları hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmeyen Klum, bugünlerde herkes gibi yaklaşan yeni yılın heyecanına kapılmış durumda. Heidi Klum ve kocası Tom Kaulitz, bu hafta Disneyland'a yaptıkları yolculukta Disney’in romantik 'Lady and the Tramp' filmindeki spagetti yeme sahnesini bir tatlı çeşidi olan churro yerken yeniden yarattılar. Tabii ki bu pozlar da Klum’un Instagram hesabında yerini aldı.

AŞKLARINI SOSYAL MEDYADAN SERGİLİYORLAR

Klum’dan 16 yaş küçük olan Tom Kaulitz, eşinin çocuksu yanlarına uyum sağlamanın yanında 2 kızıyla aktivitelere katılıyor, 2 oğluyla da spor yapıp birlikte eğlenmeyi sürdürüyor. Hristiyan aleminin dün kutladığı Noel’den sonra süsledikleri çam ağaçlarının altına bıraktıkları hediyeleri ailecek açıp bu mutlu anları bir arada yaşamayı sevdikleri tüm dünya tarafından bilinen bir adet. Klum da bu özel anları evinde ailesiyle yaşayan ünlülerden biri.

Heidi Klum geçtiğimiz günlerde yeni Avatar filminin galasına böyle katılmıştı

"GENÇ KALMAK İÇİM TOM'UN KANINI İÇİYORUM" DEMİŞTİ

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Yaz aylarında verdiği bir röportajda kendinden hayli genç kocasına ayak uydurmak ve genç kalmak için ne yaptığı sorulduğunda “Bir vampir gibi onun kanını içiyorum ve onun gençliğinden böyle faydalanıyorum” diye şaka yapan Heidi Klum, aslında kendisi de buna hiç ihtiyacı olmayacak kadar genç ruhlu biri. Bu özelliği de gerek verdiği çok konuşulan Cadılar Bayramı partilerinden hem de kendi sosyal medya paylaşımlarından belli oluyor. Evindeki yılbaşı hallerinden bir sürü fotoğraf ve video paylaşan Klum’un eşine yaptığı çocukça şaka da haftanın en çok konuşulan magazin haberlerinden biri oldu.

KENDİNİ HEDİYE PAKETİNE SARIP KOCASINA SUNDU

Tom Kaulitz, yılbaşı ağaçlarını süslerle süslemeye devam ederken, Heidi Klum rahat pijamalar giymişti. Ünlü çift evlerinde neşeli bir gün geçirirken çekilen videoda Heidi Klum “Kocama Noel hediyesi paketliyorum” diye neşeyle bağırdıktan sonra yere serdiği renkli ambalaj kağıdına dolanarak kocasına doğru yuvarlanmaya başladı. Kocaman pakete sarılan Heidi Klum tıpkı bir hediye gibi kendini paketlemiş ve eşine vereceği en güzel hediyenin her zaman kendisi olacağının altını çizerek sosyal medyadaki takipçilerine neşeli anlar yaşatmıştı.

Karısının delidolu bu hallerini neşeyle izleyen Kaulitz ise halinden oldukça memnun gibi görünüyordu; ne de olsa genç adımın yılbaşı hediyesi bir zamanlar tüm erkeklerin düşlerini süsleyen güzeller güzeli Heidi Klum olmuştu…