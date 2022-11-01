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Cadılar Bayramı ondan sorulur… Herkes bu kostümü konuşuyor! Yılın partisine Heidi Klum damgası

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#Heidi Klum#Cadılar Bayramı#Cadılar Bayramı Kostümü
Cadılar Bayramı ondan sorulur… Herkes bu kostümü konuşuyor Yılın partisine Heidi Klum damgası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 11:00

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi modelleri arasında yer alan Heidi Klum, yıllardır genç meslektaşlarına taş çıkaran formu, evlilikleri, boşanmaları ve çocuklarıyla sık sık gündeme geliyor. Ama onu manşetlere taşıyan bir özelliği daha var… Her yıl düzenlediği ve seçtiği kostümlerle büyük ses getirdiği Cadılar Bayramı partileri.

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Roger Rabbit’in kırmızı elbisesiyle herkesi büyüleyen karısı Jessica Rabbit, Michael J. Fox’un 1985’te, liseli bir kurt adamı canlandırdığı hali, Shrek’in büyük aşkı Fiona, hangi gezegenden geldiği belli olmayan tuhaf uzaylılar… Heidi Klum’un yıllar içinde büründüğü Cadılar Bayramı kostümleri, yılda bir kez yaşanan bu özel gecenin neredeyse aylarca konuşulmasını sağlıyor yıllardır.

HER YIL MUTLAKA ŞAŞIRTIYOR

Bu yıl eşi Tom Kaulitz’le ev sahipliği yaptığı ‘Geleneksel Heidi Klum Cadılar Bayramı Partisi’ne, Kaulitz’le mükemmel bir ikili haline geldikleri solucan kostümüyle katılan Klum, bir kez daha yılın en iyisi unvanını kapmış gibi görünüyor.

Cadılar Bayramı ondan sorulur… Herkes bu kostümü konuşuyor Yılın partisine Heidi Klum damgası
Heidi Klum'un düzenlediği partiler geçen 20 yılda adeta markalaştı

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İlk olarak 2000 yılında, adaşı ve dünya üzerinde milyonlarca insanın çocukluğuna damga vurmuş çizgi film kahramanı ve aynı zamanda da adaşı olan Heidi gibi giyinmiş; sevimlilik timsali Heidi’ye getirdiği gotik yorumla büyük sükse yapmıştı.

Aradan geçen yıllar Klum’un kostüm merakını giderek pekiştirdi ve deneyimli model her yıl yepyeni fikirler ve daha cesur kostümlerle hayranlarının karşısına çıkmaya devam etti.

KOSTÜMLERİNİ OSCAR'LI BİR EKİP HAZIRLIYOR

Heidi Klum’un bu görünümlere kavuşmasının ardında elbette büyük bir emek var.

Partinin ve kostümlerin hazırlıkları haftalar önce başlıyor. Klum görünüşünü tamamlamak için Oscar ödüllü makyaj sanatçılarıyla çalışıyor ve protezler üreten bir ekip dahi kullanıyor.

Cadılar Bayramı ondan sorulur… Herkes bu kostümü konuşuyor Yılın partisine Heidi Klum damgası
Heidi Klum'un eşi Tom Kaulitz de partiye Klum'u oltasının ucunda sallandıran, tek gözlü bir balıkçı olarak katıldı

Seçimleri ne kadar cesur olsa da bu yıl hemen herkes Heidi Klum’un kendi yaratıcılığını bile aşan bir kostüm seçtiğinde hemfikir oldu. Fantastik filmlerde görmeye alıştığımız cinsten dev bir solucana dönüşen Klum’u kostümünün içinde tanımak mümkün değildi.

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Sadece gözlerini gördüğümüz bu kocaman solucanın bir de eşlikçisi vardı tabii ki.

Cadılar Bayramı ondan sorulur… Herkes bu kostümü konuşuyor Yılın partisine Heidi Klum damgası
Heidi Klum'un kendisi gibi model olan kızı Leni de partiye Kedi Kadın olarak geldi

EŞİYLE EKİP OLDULAR

Eşi Tom Kaulitz, Klum’a nispet yaparcasına kendisini tanınmayacak hale getirmiş bir balıkçı kostümüyle partiye gelip bir de üstüne elindeki oltayı Klum’a doğru sallayarak pozlar verince ona çok iyi bir şekilde uyum sağladığını kanıtlamış oldu.

Cadılar Bayramı’nın kraliçesi Klum, sürpriz kostümünün hazırlık sürecini dün gündüz saatlerinde 10 milyon Instagram takipçisiyle paylaştı. Klum’un elde ettiği ürpertici ve fazlasıyla gerçekçi görünüm, onun bu hallerine alışkın olan hayranlarını bile şaşırttı.

Cadılar Bayramı ondan sorulur… Herkes bu kostümü konuşuyor Yılın partisine Heidi Klum damgası

Heidi Klum dünkü partisi öncesinde, geçmiş yıllardaki ilginç kostümlerinden bazılarını sosyal medya hesabından paylaştı

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ZORLU BİR AKŞAM GEÇİRDİ...

Partiden önce Fox News’e konuşan Heidi “Herkes gelip benimle fotoğraf çektirmek istiyor ve ben bunu çok seviyorum ama kulüp çok sıcak olacak ve ben de kendime biraz fazla ‘klostrofobik’ bir kostüm seçmişim, şimdi ne yapacağım!”diye söze başladı ve bu görünüme kavuşmanın bedelini hayranlarıyla paylaştı…

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#Heidi Klum#Cadılar Bayramı#Cadılar Bayramı Kostümü

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