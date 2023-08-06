Hollywood'da ayrılık rüzgârları esiyor... Tanınmış çiftler neden peş peşe boşanma kararı alıyor? 'Boşanma uyanıklığını' ünlülerin avukatı anlattı

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Dünya magazin basının manşetleri son dönemde boşanma haberlerinden geçilmiyor. Sofia Vergara ve Joe Manganiello, Ariana Grande ve Dalton Gomez, Kevin Costner ve Christine Baumgartner, Jeremy Allen White ve Addison Timlin, Reese Witherspoon ve Jim Toth gibi pek çok tanınmış çift geçtiğimiz günlerde evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.

Peki neden son dönemde Hollywood'dan bu kadar çok boşanma haberi geliyor? Bu sorunun cevabını ünlü isimlerin boşanma avukatları verdi...

BOŞANMALAR YAZIN HEP ARTIYOR

Aslına bakılırsa yaz ayları genel olarak boşanma avukatlarının yoğun olduğu dönemler. Yani Hollywood'da boşanmaların yazın artması sıradan bir durum. Üstelik 2020 yılından itibaren pandeminin yarattığı stres de boşanmaları artıran bir diğer faktör. Son olarak Hollywood'da oyuncuların ve senaristlerin grev yapmasının da boşanmalardaki artışa katkıda bulunduğu düşünülüyor.

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Bu görüşü benimseyenlerden biri, Kim Kardashian, Angelina Jolie, Britney Spears, Johnny Depp gibi pek çok ünlü ismi boşanma davalarında temsil etmiş olan Laura Wasser.

Wasser, grevlerin yarattığı stresin sendika üyelerinin ilişkilerini zora sokabileceğini belirterek, "Her şey kapandı. Bu da kaygı düzeyinin yüksek olduğu anlamına geliyor. İnsanlar mali durumları konusunda kaygılılar. Ama belki de her şeyden önemlisi bol bol zamanları var. Uzun zamandır mutsuz bir evlilik içinde olan insanlar, çalıştıkları dizinin bir sonraki sezonunu çekmek için setlere dönmeyeceklerinin farkına varıyorlar" dedi.

Bu farkındalık anında telefonunun çaldığını belirten Wasser, son birkaç haftasını kaygılı müvekkillerinin aramalarına cevap vermekle geçirdiğini söyledi ve ekledi: "İnsanlar, 'Bu durum ne kadar sürecek?', 'Ne olacak?', 'Çocuklarımızı özel okuldan almak zorunda mıyız?' gibi sorular soruyor."

Wasser, genel olarak mali belirsizlik dönemlerinde boşanma davalarının arttığını da vurguladı ve 2008-2009 krizini buna örnek gösterdi.

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ÇİFTLER BAŞ BAŞA KALINCA BİRBİRLERİNDEN HOŞLANMADIKLARINI ANLIYOR

Mary-Kate Olsen, Tory Burch ve Bobby Flay gibi ünlüleri boşanma davalarında temsil eden Avukat Nancy Chemtob da yaz aylarının kendisi ve meslektaşları için yoğun bir dönem olduğunu belirtti. Bunda çocukların yaz kampına ya da üniversiteye gitmesinin de etkili olduğunu vurgulayan Chemtob, boş evde baş başa kalan çiftlerin ne kadar uzaklaştıklarını idrak ettiklerini söyledi.

Pandeminin de benzer bir etkiye yol açtığını ifade eden Chemtob, "İnsanlar eşlerinden hoşlanmadıklarını fark ettiler" diye konuştu.

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Good Morning America programının eski sunucusu T.J. Holmes'tan boşanan Marilee Fiebig'i temsil etmiş olan Stephanie Lehman da Covid-19 pandemisinin başlamasıyla boşanmalarda gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti.

Lehman, "Bazen bir travma yaşandığında ya da pandemi gibi küresel olaylarda, insanların duyguları farklı şekillerde tetiklenebiliyor ve hayata farklı gözlerle bakmaya başlıyorlar. Bence şu an genel olarak evliliğin sonsuza kadar sürmek zorunda olmadığı ve bunun da bir sorun olmadığı algısı hâkim" ifadelerini kullandı.

Bu yaz ayrılma kararı alan çiftlerin çoğu uzun zamandır birlikteydi. Ne var ki Chemtob, Grande ve Gomez'inkine benzer evlilikleri "uzun bir buluşma" olarak nitelendirdi ve ekledi:

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"Çocukları olmayan ve kısa süre evli kalmış birileri kapımdan içeri girdiğinde onlara, 'Bu işi mümkün olduğunca çabuk bitirelim' diyorum. Evlilik kurumuna, 'ölüm bizi ayırana kadar' kavramına ünlüler dünyasında daha rahat yaklaşılıyor."

BAŞKA ÜNLÜLERİN BOŞANMASINI BEKLEYENLER VAR

Ünlülerin boşanmalarının kamuoyuna duyurulma sürecinde halkla ilişkiler uzmanları önemli bir rol oynuyor. Açıklamanın tonu ve zamanlaması ince ince hesaplanıyor. Bu süreçte boşanma avukatlarının rolü de oldukça kritik.

Wasser, "Konuyla ilgili herkesin şunu bildiğinden emin olmak istiyorum: Davayı açtığımız anda medya bundan haberdar olacak. O yüzden bazı dosyalar üzerinde sessiz sedasız çalışıyorum ve davayı açtığımız noktada bütün detayları çözüme ulaştırmış oluyoruz" dedi. Wasser, filmi vizyona girecek ya da Oscar'a aday olan müvekkillere dava açmayı ertelemeyi tavsiye ettiğini de belirtti.

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Reese Witherspoon ve Jim Toth'un boşanması geçtiğimiz hafta içi sonuçlandı

Wasser'a göre bir diğer taktik de bir başka ünlü çiftin boşandığını duyurmasını beklemek. Bazı ünlüler başka çiftlerin boşanmalarının yarattığı gürültü arasında fark edilmeden süreci sonlandırmak istiyor.

Kriz iletişiminde uzman bir halkla ilişkiler şirketi olan 5WPR'ın kurucusu Ronn Torossian, "Kim olduğunu söylemeyeceğim ama bu durum birkaç yıl önce başıma geldi" dedi ve şöyle devam etti:

"Ünlüler haber gündemini takip edebilir ve etmelidir. Çok büyük bir olay yaşanan doğru bir günü seçtiğinizde boşanmanız daha az haber olabilir."

DAVAYI AYNI ANDA AÇMAK ÖNEMLİ

Her iki tarafın da ünlü olduğu boşanmalarda, davayı aynı gün açmak için karşı tarafın avukatıyla eşgüdümlü hareket ettiğini belirten Wasser, "Bu sayede bir boşanmanın iki kez haber olmasını önlemiş ve kamuoyuna bu insanların aynı fikirde olduğu mesajını vermiş olursunuz" diye konuştu.

Müvekkilleri arasında Pamela Anderson ve Kim Basinger gibi tanınmış isimler olan Neal Raymond Hersh de, "Zaten belli bir şey ama ben insanlara, 'Yaptığınız her şeye mikroskopla bakılıyor' diyorum. Ünlü biri olduğunuz zaman başınızı sokacak bela aramanıza gerek yoktur, bela gelir sizi bulur" dedi.

Profesyonel bir sporcunun eşiyle yaşadığı nafaka uyuşmazlığını da örnek veren Hersh, "Biz müvekkilimizin karşı tarafın istediği en yüksek miktar nafakayı ödememesi gerektiğini savunuyorduk. O esnada müvekkil, 500.000 dolar değerinde bir otomobil almaya çalışıyordu. Eğlence avukatı, ben ve diğer herkes 'Bunu duruşmalardan sonraya erteleyemez misin?' diye uyardı, o da kabul etti" diye konuştu. Hersh, müvekkilinin kısa süre sonra kendisini arayıp "Daha fazla bekleyemeyeceğim, alıyorum arabayı" diye haber verdiğini de sözlerine ekledi.

KURAL 1: HİÇBİR ŞEYİ YAZIYA DÖKMEMEK

Avukatlar, danışmanlık yaptıkları ünlülere verdikleri başlıca tavsiyeleri de sıraladı.

Lehman kendisi için en önemli kuralın hiçbir şeyi yazıya dökmemek olduğunu belirterek, "O yazılı mesajları göndermeyin. Sosyal medyada paylaştığınız şeylere dikkat edin ve hesaplarınızı canınız pahasına koruyun" dedi.

Wasser, halkla ilişkiler uzmanlarına müşterilerin imajları konusunda bilinçli davranmalarını tavsiye ettiğini belirterek, "Çok fazla gece hayatı paylaşımından, bikinili fotoğraflardan ve sevgili fotoğraflarından uzak durmak iyi olabilir" diye konuştu.

Torossian da boşanma aşamasındaki bir ünlünün spor salonundan paylaştığı tişörtsüz ve kaslı bir fotoğrafın pek çok mesaj gönderdiğini belirterek, "Yeni bir aşka hazır olduğunu göstermek isteyebilir. İnsanlara iyi durumda olduğunu göstermek de isteyebilir. Belki de boşanma masraflarını karşılamak için paraya ihtiyacı vardır ve yeni bir filmin seçmelerine hazırlanıyordur" dedi.

The Wall Street Journal'ın "Celebrity Divorce Lawyers Confront a Summer of Splits" başlıklı haberinden derlenmiştir.