Hollywood yıldızı ve kocası beş ay arayla gizemli şekilde ölmüştü… Ağabeyi konuştu: Kardeşimi öldürdüler!

Haberin Devamı

ÖLÜMÜNÜN YILDÖNÜMÜ GELDİ ÇATTI

Erkek kardeşi, Brittany Murphy'nin, ölümünden 13 yıl sonra cevap aramaya devam ederken, onun öldürüldüğüne dair açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu, Hollywood'daki evinde bayıldıktan sonra 2009 yılının aralık ayında beklenmedik bir şekilde, daha 32 yaşındayken öldü; adli tıp raporu, ölümünün birincil nedeninin zatürree olduğunu belirtti. Bu ölüm gizemli bulundu ve hiçbir sağlık problemi olmayan genç bir insanın ani ölümünü hem yas hem de soru işaretleri yarattı. Ama her şey bununla bitmesi, aksine her şey bu ilk ölümle başladı. Murphy'nin 40 yaşındaki İngiliz senarist kocası Simon Monjack da beş ay sonra, eşi gibi zatürree ve kansızlıktan öldü. Ve aynı evde cansız bedeni bulundu. Brittany Murphy'nin ağabeyi Tony, yıllardır kardeşi ve kocasının ölümünü aydınlatmaya çalışıyor

Haberin Devamı

YÜKSELEN BİR YILDIZ, SEVİLEN BİR OYUNCUYDU

'Sin City', 'Just Married' ve 'Scary Movie' gibi yapımlarla adının duyuran ve önünde parlak bir gelecek olduğu düşünülen oyucunun ölüm sebebi kayıtlara zatürre ve ilaç zehirlenmesi olarak geçirildi. Brittany, neredeyse tüm Hollywood yıldızları gibi oldukça zayıftı ve demir eksikliğine bağlı kansızlık sorunu yaşıyordu. Genç kadının bu sorunları için eczanelerde reçetesiz olarak satılan kan hapları ya da başka takviye edici vitaminler kullandığı bir gerçekti. Ancak bu sebepten ölmüş olması yine de akla hayale sığmayacak bir durumdu. Brittany, bu yüzden öldü dersek bile 40 yaşındaki sağlıklı bir adam olan kocasının da tıpkı onun gibi ve sadece beş sonra ölmesi kimsenin açıklayamadığı bir tesadüftü.

Çiftin beş ay arayla hayatını kaybettiği lanetli ev

Brittany Murphy ile Simon Monjack, hayata veda ettikleri bu evi, 2003 yılında Britney Spears'tan mobilyalı olarak satın almıştı. Ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Hollywood’daki bu eve 3 milyon 850 bin dolar ödeyen çift, burada mutlu bir hayat yaşayamadı ve öldü. Evi satan Britney Spears da bu evin lanetli olduğunu, evin içinde dünya dışı varlıklar gördüğünü iddia etmişti. Ev hâlâ ‘lanetli’ olarak anılıyor.

KENDİSİNDEN BEŞ AY SONRA KOCASI DA AYNI EVDE, AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

Murphy'nin, baba bir anne ayrı ağabeyi, 74 yaşındaki Tony Bertolotti, kardeşinin ölümünü hiç kabullenemedi. Tony ve Brittany kardeşlerin babası Angelo, 2019 yılında, 92 yaşında hayatını kaybetti. O da oğlu Tony gibi kızının ölümünü araştırıyor, Brittany’nin zatürre yüzünden öldüğüne inanmıyordu. Ama ömrü bu gizemi çözmeye yetmedi. Brittany Murphy, öldüğünde, o ve kocası Simon Monjack, genç kadının annesi Sharon Murphy, çiftle birlikte onların evinde yaşıyordu. Ağabey Tony Bertolotti, bu gizemli ölümle ilgili her şeyi anne Sharon’ın bildiğini iddia ediyor. Hatta bu iddiada bir suçlama da var. AĞABEYİ: BU İŞİN ARKASINDA ANNESİ VE İKİ KİŞİ DAHA VAR

Haberin Devamı

Tony’ye göre yıldız oyuncunun malikanesinin kontrolünde üç kişi var: Annesi Sharon, bir gazete editörü ve onu tedavi etmiş olan doktorlardan biri. Tony Bertolotti, Brittany'nin 'mülkü üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını' açıkladı ve “Brittany'nin” emeklilik fonunda ve banka hesabında çok büyük miktarda para vardı ve hepsi gitti.” dedi. Tony, Brittany'nin 10 milyon dolarlık servetinin nereye gittiğine dair cevaplar arıyor ve onlar vefat etmeden önce çiftle birlikte yaşayan annesi Sharon'ın gerçeği bildiğine inanıyor. “Sharon gerçeği biliyor ve o, ailenin bir üyesiyle bile konuşmadı, telefonları açmadı ve gerçeği kimseye söylemedi.” diyor acılı ağabey. O zamanki raporlar, Brittany Murphy’nin eşi Simon Monjack'in vasiyetten çıkarıldığını ve tüm mülkün Sharon'a gittiğini, ancak Brittany'nin varlıkları bir tröst altında yönetildiği için mirasının içeriğinin gizli kaldığını söylüyordu. Ağabeyine göre tüm bu gerçekler bir araya geldiğinde kardeşinin doğal yollardan ölmüş olmasının imkanı kalmıyordu. 10 MİLYON DOLARLIK MİRASINA NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

Haberin Devamı

Tony Bertolotti “Kardeşimi devre dışı bırakmak istediler. Onu öldürüp üzerini örttüler ve muhtemelen kocasını da konuşmasın ve mirastan pay istemesin diye aynı şekilde yok ettiler. Kardeşimi bu dünyadan sildiler” diyerek bunun cinayet olduğunu yıllardır kanıtlamaya çalışıyor. Brittany Murphy’nin parasının tek bir kuruşunu bile istemediğini söyleyen ağabeyi bunun bir cinayet olduğunda ısrarlı ve birilerinin çıkıp bunu araştırarak gerçekleri ortaya çıkarmasını istiyor. Adamın anlattığına göre elinde bununla ilgili bir de kanıt var.

Murphy, kendisi gibi Hollywood yıldızı olan eski aşkı Ashton Kutcher ve arkadaşı Jessica Alba ile

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Brad Pitt yeni aşkıyla çok mutlu: Yeni yılın ilk öpücüğünü esmer güzelden alacak Haberi görüntüle

BABASI RAPOR ALDIRMIŞ: KANINDA ARSENİK Mİ BULUNDU?

Tony ve Brittany kardeşlerin babası Angelo, kızı öldükten sonra bir toksikoloji raporu aldırmış ve bu rapora göre Brittany Murphy’nin ‘kanının kirli’ olduğu ve arsenik barındırdığı ortaya çıkmış. Ölüm ortaya çıktıktan sonra polis raporlarına giren detaylara göre Brittany Murphy’nin cesedini banyoda, yerde bulan annesi Sharon kızının öldüğünü anlamayarak onu kendine getirebilmek için küvete sokup yıkamış. Tony, bunun masum ve o anın sıcaklığıyla düşünmeden yapılan bir hareket olduğu düşünülse de aslında cinayetle ilgili detayları ortadan kaldırmak için yapıldığını savunuyor. Murphy'nin kendisiyle aynı kader paylaşan eşi Simon Monjack

Haberin Devamı

ANNESİ ÖLDÜRDÜ, KANITLARI YOK ETTİ İDDİASI

Çünkü kardeşi zehirlendiyse ya da bir başka şekilde öldürüldüyse vücudunun soğuyup katılaşması ve bunun ölüm şekli ve tam saatiyle ilgili bilgi vermesi gerekirdi. “Ancak suya sokulup yıkanan cesedin üzerindeki kanıtların silinmeye çalışıldığı ve vücut sıcaklığının sıcak/ılık suyla yükseltilmek istendiği çok açık” diyor ağabeyi. Evde çalışan kâhyanın aslında her şeyi bildiğini ve olayların tanığı olduğunu söylüyor ancak adamın korktuğu ya da korkutulduğunu ve bu yüzden de ruh sağlığını kaybettiğini iddia ediyor.