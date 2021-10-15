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Hollywood'un 'lanetli evi': Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

#Brittany Murphy#Brittany Murphy Neden Öldü?#Simon Monjack
Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

Sinema ve müzik dünyasının ünlülerinin yaşadığı lüks konutlar, uzaktan bakınca size nasıl görünüyor? Saray gibi, kusursuz, her tür lüksle donanmış... Ve içinde yaşayanlar da dünyanın tüm dertlerinden uzakta... Gerçekten öyle mi? Elbette durum her zaman öyle olmuyor. Bazen uzaktan çok güzel görünen o evlerin içi yıllarca unutulmayacak trajedilere sahne oluyor, öyle ki bu durum bazılarının "lanetli" olarak nitelendirilmesine bile neden olabiliyor.

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BEŞ ARAYLA İKİSİNİN DE SON NEFESİNİ BURADA VERDİ
İşte 2009 ve 2010 yıllarında sadece beş ay arayla ünlü bir çiftin son nefesini verdiği o ev de bunlar arasında.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

'LANETLİ EV' OLARAK ANILIYOR
Kısa aralıklarla hayata veda eden bir dönemin ünlü yıldızı Brittany Murphy ile eşi Simon Monjack'in yaşadığı ev uzun zamandır "lanetli ev" olarak anılıyor. Önce Murphy'nin beş ay sonra da Monjack'in öldüğü ev ile ilgili gizem, henüz tam olarak çözülmedi. Her ne kadar bilimsel incelemeler evle ilgili bir sorun olmadığını gözler önüne serdiyse de birçok kişi için genç çiftin şoke eden ölümlerinin gerçekleştiği bu evle ilgili birçok bilinmeyen var. Üstelik mülkün ünlü çiftten önceki sahibi Britney Spears'ın anlattıkları da bütün bu iddialara tuz biber ekiyor.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

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BRITNEY SPEARS'TAN SATIN ALDILAR
Brittany Murphy ile Simon Monjack, hayata veda ettikleri bu evi, 2003 yılında Britney Spears'tan mobilyalı olarak satın almıştı. Ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Hollywood Hills'teki bu ev için de 3. 85 milyon dolar ödemişti ünlü çift. 2007 yılında evlenen Brittany Murphy ile Simon Monjack, bu evde mutlu bir hayat yaşamayı planlıyordu. Ama olaylar onların beklediği gibi gelişmedi.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

İLK TRAJEDİ 20 ARALIK 2009'DA
Evdeki ilk trajedi, 20 Aralık 2009 sabahı yaşandı. Çiftle birlikte aynı evde yaşayan Murphy'nin annesi Sharon, o sabah erken saatlerde acil yardımı aradı ve kızının banyoda fenalaştığını söyledi. Yardım ekipleri hemen eve koştu ve Murphy, Cedars Sinai Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Fakat artık onun için yapılacak bir şey kalmamıştı. Brittany Murpy'nin öldüğü açıklandı. Ünlü oyuncu sadece 32 yaşındaydı.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI
Şubat 2010'da Murphy'nin ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı. Buna göre genç oyuncu, tedavi edilmeyen zatürree, bunun yanı sıra anemi ve reçeteli ilaçlardan kaynaklanan zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetmişti. Oyuncunun kanında yasa dışı hiçbir maddeye rastlanmadı.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

BEŞ AY SONRA AYNI ARAMAYI DAMADI İÇİN YAPTI
Tam bu olayın acısı küllenmeye başlamışken, 20 Mayıs 2010'da Sharon Murphy; aynı evde bu kez damadı Simon Monjack'i bilinçsiz yatarken buldu. Kısa süre sonra 40 yaşındaki Monjack'in de hayata veda ettiği ortaya çıktı. Onun ölüm nedenini de akut zatürree, ileri derecede anemi olarak açıklandı.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

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'OĞLUM HALÜSİNASYONLAR GÖRÜYORDU'
Çiftin beş ay arayla arka arkaya ölümünün ardından çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Murphy ile Monjack'in ölümlerinin evdeki küf nedeniyle gerçekleştiği de bunların arasında en çok konuşulanlardan biriydi. Fakat 2010 yılında adli tıp müfettişleri yaptıkları incelemeden sonra bu teoriyi çürüttü. Fakat Simon Monjack'in annesi Linda, 2013 yılında bu teoriyi bir kez daha gündeme getirdi ve oğlunun ölümünden önce evdeki yoğun küfü ortaya çıkardığını söyledi. Anne Monjack, ölümünden kısa bir süre önce oğlunun halüsinasyonlar gördüğünü de belirtti.

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Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

DÜNYA DIŞI VARLIKLAR İDDİASI
Brittany Murphy ile Simon Monjack'in ölümüyle ilgili bu iddiaların yanı sıra bir de içinde 'dünya dışı' varlıkların yer aldığı bazı söylentiler de var. Evin eski sahibi Britney Spears da bu konuda açıklamalar yapmıştı. Kendisinin de anlattığına göre, Justin Timberlake ile romantik ilişki yaşadığı dönemde burada yaşayan Spears, 'dünya dışı varlıklarla ' bir karşılaşma yaşadı. Evden çıktı ve bir daha da geri dönmedi.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

'KÖTÜ RUH İDDİASI'
Spears'ın geçmişte birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Julianne Kaye, We Need To Talk About Britney adlı pod cast yayınında bu konuya değinmişti. Kaye, Spears'ın anlattığı şeylere başta inanmadığını da belirtti. Çılgın partiler nedeniyle yorgun düştüğünü ve o yüzden böyle bir duyguya kapıldığını anlattı makyaj sanatçısı. Kaye, Spears'ın kendisine 'dünya dışı varlıklarla' karşılaşmadan sonra bir ruhsal kapının açıldığını ve kötü bir ruhun içeri girdiğini söylediğini de sözlerine ekledi. Julianne Kaye, Spears'ın "Biliyorum delirdiğimi düşüneceksin ama delirmedim. Ne gördüğümü ve ne hissettiğimi biliyorum" dediğini de belirtti o yayında. Sonra da Spears'ın evi terk edip otele yerleştiğini ve bir daha da oraya dönmediğini söyledi.

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Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

'YOLUNDA GİTMEYEN BİR ŞEYLER VAR'
Her ne kadar bu evde son nefesini veren Brittany Murphy, kötü ruhlardan söz etmese de evle ilgili 'bir şeylerin yolunda gitmediği' hissi taşıdığı da biliniyor. Simon Monjack, Murphy'nin ölümünden kısa bir süre sonra verdiği röportajda. karısının ne pahasına olursa olsun evden kaçmaya çalıştığını anlatmıştı. Monjack, Murphy'nin sık sık kendisine "Lütfen otelde kalabilir miyiz" dediğini de söylemişti o röportajda. Monjack buna karşılık "Büyük bir evimiz var ve orada kalacağız" dediğini belirtmişti.

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Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

BANYO EN SEVDİĞİ YERDİ
Monjack'in röportajda anlattığı ilginç noktalardan biri de, son nefesini verdiği banyonun Brittany Murphy'nin evde en sevdiği yer olduğuydu. Monjack, Murphy'nin orada uzun süre vakit geçirdiğini, dergi okuduğunu, şiir yazdığını, kendisine bakım yaptığını hatta bazen şarkı söylediğini anlatmıştı.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

GİZEMLİ ÖLÜMLER BİR BELGESELE KONU OLDU
'Sin City', 'Just Married', 'Scary Movie' gibi yapımlarla tanına Brittany Murphy'nin 32 yaşında evinde hayata veda etmesi, ondan beş ay sonra da 40 yaşındaki kocası Simon Monjack'in yine aynı şekilde ölümü bir belgesele konu oldu. 2009 ve 2010 yıllarında yaşanan bu iki şoke edici ölüm ve ardındaki ürpertici gerçekler bir belgesele konu oldu. What Happened, Brittany Murphy? adlı belgesel bu ayın ortasında bir dijital platformda ekrana geliyor.

Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

ÖLÜM NEDENİ: TEDAVİ EDİLMEYEN ZATÜRREE VE İLAÇ ZEHİRLENMESİ
Brittany Murphy, 20 Aralık 2009'da hayata veda etti. Daha sonra yapılan otopside Murphy'nin tedavi edilmeyen zatürre ve bunun yanı sıra kansızlık ile ilaç zehirlenmesi nedeniyle öldüğü açıklandı. Murphy'den beş ay sonra 40 yaşındayken hayata veda eden kocası Simon Monjack için de benzer sebepler açıklandı. Her ne kadar dosya kapatılmış görünse de üzerindeki sır perdesi tam olarak kaldırılmış değil. İşte What Happened, Brittany Murphy? adlı belgesel, özellikle de Murpy'ye yoğunlaşarak olayı biraz da olsa aydınlatmayı amaçlıyor.

Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu

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Hollywoodun lanetli evi: Biri eşyalarını bile almadan kaçtı, diğerleri öldü

 

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#Brittany Murphy#Brittany Murphy Neden Öldü?#Simon Monjack

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