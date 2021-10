BeÅŸ ay arayla Ã¶nce kendisi sonra kocasÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin hiÃ§ Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen gizemi belgesel oldu

Haberin Devamı

BEŞ AY SONRA DA KOCASI ÖLDÜ

Bu şoke edici olayın üzerinden beş ay geçmişti ki bu kez de aynı şekilde kocasının evde ölü bulunduğu haberi duyuldu. 23 Mayıs 2010'da hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Ünlü oyuncu ile senaryo yazarı, yönetmen ve yapımcı olan kocasının beş ay arayla evlerinde benzer şekilde ölmesi, basını ve kamuoyunu uzun süre meşgul etti. Şimdi ise bu konuda hazırlanan belgesel, iki ölümün üzerindeki gizemi biraz da olsa aralamaya çalışıyor.

BİR BELGESELE KONU OLDU

'Sin City', 'Just Married', 'Scary Movie' gibi yapımlarla tanına Brittany Murphy'nin 32 yaşında evinde hayata veda etmesi, ondan beş ay sonra da 40 yaşındaki kocası Simon Monjack'in yine aynı şekilde ölümü bir belgesele konu oldu. 2009 ve 2010 yıllarında yaşanan bu iki şoke edici ölüm ve ardındaki ürpertici gerçekler bir belgesele konu oldu. What Happened, Brittany Murphy? adlı belgesel bu ayın ortasında bir dijital platformda ekrana gelecek.

Haberin Devamı

ÖLÜM NEDENİ: TEDAVİ EDİLMEYEN ZATÜRREE VE İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Brittany Murphy, 20 Aralık 2009'da hayata veda etti. Daha sonra yapılan otopside Murphy'nin tedavi edilmeyen zatürre ve bunun yanı sıra kansızlık ile ilaç zehirlenmesi nedeniyle öldüğü açıklandı. Murphy'den beş ay sonra 40 yaşındayken hayata veda eden kocası Simon Monjack için de benzer sebepler açıklandı. Her ne kadar dosya kapatılmış görünse de üzerindeki sır perdesi tam olarak kaldırılmış değil. İşte What Happened, Brittany Murphy? adlı belgesel, özellikle de Murpy'ye yoğunlaşarak olayı biraz da olsa aydınlatmayı amaçlıyor.

KOCASI SIMON MONJACK'İN KURBANLARINDAN BİRİ İDDİASI

Belgeselde Simon Monjack'in annesi Linda, erkek kardeşi James ve hamileyken terk ettiği eski nişanlısı Elizabeth Ragsdale'in tanıklıklarına yer veriliyor. Monjack'in eski nişanlısı Ragsdle, onun kendisini hamileyken terk ettiğini anlattı. Belgeselin yönetmeni Cynthia Hill de Monjack'in rahatsız bir kişilik olduğunu ileri sürerek "İnsanları kandırıyordu. Brittany Murphy de onun kurbanlarından biriydi" diye konuştu. Yönetmen, Monjack'in bu davranış kalıbının, yaptıkları araştırmalar sırasında daha da belirgin olarak ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

'O KADAR ZAYIFTI Kİ AYAKTA DURAMIYORDU'

Brittany Murphy'nin 2009'daki ölümünden önce rol aldığı son filmi Something Wicked'de çalışan makyaj sanatçısı Trista Jordan da ünlü oyuncunun son zamanlarındaki görüntüsünün "alarm verici" olduğunu ileri sürdü. Jordan "Gözleri içeri çökmüştü çok üzgün görünüyordu. Kendisi gibi değildi ve çok büyük bir acı içindeydi. O kadar zayıflamıştı ki bacaklarının üzerinde duramıyordu" diye konuştu.

YAPIMCIYA GÖRE DE ÖLÜMÜ TUHAF

Belgeselin ortak yapımcısı Buddy Day de Brittany Murphy'nin ölümünün çok tuhaf olduğunu ve olayla ilgili aydınlanmamış noktalar bulunduğunu savundu.

Haberin Devamı

KOCASI OTOPSİYİ İSTEMEDİ

Brittany Murphy'nin ölümünden sonra çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bunlardan biri de onu kocası Monjack'in öldürdüğüydü. Simon Monjack'in "Karımın kesilip biçilmesine dayanamam" demesi de onun bazı gerçekleri saklamak istediği iddialarını gündeme getirmişti. Fakat Monjack'in itirazlarına rağmen Murphy'ye otopsi yapıldı ve ölüm nedeni belirlenebildi.

ONLARIN ÖLÜMÜ DE ZİHİNLERİ UZUN SÜRE MEŞGUL ETTİ

Hollywood'da yaşanan ve yıllar boyu zihinleri meşgul eden tek ölüm olayı bu değil. Sadece o değil... Sinema ve müzik dünyasının bazı ünlüleri öyle gizemli ya da öyle tuhaf bir şekilde veda ettiler ki bu dünyaya kimse onların ecelleriyle öldüğüne inanmak istemedi. Hatta bu konuda yapılan resmi açıklamalara bile inanmadı bazıları. Spekülasyonlar, komplo teorileri bitmek bilmiyor. İşte ölümlerinden sonra bile bu nedenle hala zaman zaman gündem olan o ünlüler.

Haberin Devamı

BRUCE LEE NEDEN ÖLDÜ?

Aksiyon filmlerinin bir dönemine damga vuran aktör Bruce Lee 1973 yılında henüz 32 yaşındayken hayata veda etti. Lee, 1973 yılında Enter the Dragon filminin çekimleri sırasında beyin ödemi nedeniyle öldü. Ancak bazılarına göre o ve ailesi lanetliydi ve bu yüzden de bir cinayete kurban gitmişti.Kendisinden 20 yıl sonra aktör oğlu Brandon Lee'nin da şüpheli bir ölümle hayata veda etmesi bu iddianın kanıtı olarak gösterildi. Bazıları da bunu 'evinde Feng Shui'nin yanlış uygulanmasına bağladı. Bazılarına göre ise Lee'yi, 'dövüş sırlarını Batılılara vermesi nedeniyle' Çin mafyası öldürmüştü.

Haberin Devamı

20 YIL SONRA OĞLU DA FİLM SETİNDE ÖLDÜ

Kendisinden 20 yıl sonra aktör oğlu Brandon Lee de şüpheli bir biçimde hayata veda etti.Brandon Lee rol aldığı The Crow filminin çekimleri sırasında beklenmedik bir kaza geçirdi. Bu da onun sonu oldu. Filmde Lee'nin oynadığı karakterin vurularak öldüğü sahnenin çekimi yapılıyordu. O sahnede kullanılan silahın kurusıkı olması gerekiyordu. Ama her nasılsa gerçek tabanca kullanılmıştı. Lee karın bölgesinden yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama yaşam mücadelesini kaybetti.

O FANTEZİ KURBANI ÇIKTI

Ünlü oyuncu David Carradine, 4 Haziran 2009 tarihinde Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelin odasında asılı halde bulundu. Ülkemizde 1970'li yıllarda Kung Fu dizisinin Çekirge'si olarak hafızalarda yer alan Carradine'in önce öldürüldüğü düşünüldü, ardından da intihar ettiği. Hatta avukatı, oyuncunun bir çetenin kurbanı olduğunu bile öne sürdü. Ancak gerçek çok başkaydı. Polis olayın nasıl meydana geldiğini açıkladığında ailesinin de hayranlarının da tüyleri diken diken oldu. Olaydan 4 yıl önce Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü verilen Carradine, cinsel fantezi sırasında yanlışlıkla ölmüştü. Yani bir başka deyişle hayata veda ettiğinde 72 yaşında olan David Carradine, fantezi kurbanı olmuştu.

ONUN ÖLÜMÜ DE ÇOK KONUŞULDU

Müzik dünyasının bir dönemine damga vuran Kurt Cobain'in ölümüyle ilgili iddialar ve komplo teorileri de bitmek bilmiyor. 1994 yılında Seattle'daki bir rehabilitasyon merkezinden kaçan Cobain bu olaydan tam bir hafta sonra hayata veda etti. Önce Cobain'in uyuşturucu yüzünden öldüğü söylendi. Ama tüfekle vurulmuştu. Eroin kullanan birinin kendisini vurabilecek güce sahip olamayacağı konuşuldu. Üstelik etraftaki hiçbir nesnenin üzerinde ki buna tüfek de dahil Cobain'in parmak izi yoktu. Ama kafaları karıştıran bir başka ayrıntı daha vardı. Cobain'in cansız bedeninin yanında bir de intihar notu vardı. Bu notun ve notta yer alan Cobain'in çocukken yarattığı hayali arkadaşı Boddah'nın adının başka biri tarafından yazılmış olabileceği konuşuldu.

HAYRANLARI ÖLÜMÜNE İNANMAK İSTEMEDİ

Ölümüyle tüm dünyayı en uzun süre meşgul edenlerden biri de Elvis Presley. 16 Ağustos 1977'de Indianapolis'teki konserinin ardından evinde hayata veda etti. Doktorlar kalp yetmezliğinden öldüğünü açıkladı. Ancak hayranları onun ölümüne inanmak istemiyordu bi türlü. Bir teoriye göre aslında Elvis o tarihte ölmemişti. Ancak 1990'larda öldü. Bir başka teoriye göre de Presley, CIA'nin rock'n roll'u yok etme planına kurban gitmişti. Ama olay bu kadarla kapanmadı. Hâlâ bazı kişiler onun dünyanın bir yerlerinde ihtiyar bir adam olarak yaşadığını ve onu gördüklerini iddia etmeyi sürdürüyor.

İDDİALARIN SONU GELMEDİ

Marilyn Monroe, 1962 yılında hayata veda etti. Efsane yıldızın yatağında cansız halde bulunmasının üzerinden 56 yıl geçti ama hâlâ intihar mı etti yoksa öldürül mü sorusunun kesin cevabı bilinmiyor. Yapılan otopsinin sonucunda yüksek dozda barbitürattan öldüğü açıklandı. Ancak bu açıklama kimseyi tatmin etmedi. Çünkü Monroe'nun dönemin ABD Başkanı Kennedy ile ilişkisi vardı.

CIA, MAFYA, KENNEDY AİLESİ

Delil yetersizliği, kahyasının çelişkili ifadeleri ve bunun gibi unsurlar yüzünden ölüm nedeninin cinayet olabileceği konuşuldu. Hatta onun ölümünde CIA, Mafya ve Kennedy ailesinin adı geçti. Kısacası Monroe kesin nedeni belli olmayan ölümüyle de efsaneleşti.

YAT GEZİSİNE ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Hollywood'un en güzel, en yetenekli oyuncularından biriydi Natalie Wood. Henüz 43 yaşındayken gizemi hâlâ çözülemeyen bir şekilde ortadan kayboldu. Hem de kelimenin tam anlamıyla. Natalie Wood, 29 Kasım 1981'de henüz 43 yaşındayken eşi Robert Wagner ve ünlü aktör Christopher Walken ile birlikte çıktığı bir yat turu sırasında denize düşerek boğulmuştu. Aradan geçen bunca yıla karşın Wood'un ölüm nedeni; kaza mı, cinayet mi olduğu hâlâ ortaya çıkarılamadı. Ancak durum değişti. Rus asıllı ABD'li film yıldızı Natalie Wood'un 1981'de gizemli ölümünü soruşturan Amerikan polisi, sinema oyuncusunun eşi Robert Wagner'ın artık "şüpheli kişi" konumunda olduğunu açıkladı.

SORU İŞARETLERİ BİR TÜRLÜ SİLİNMEDİ

Los Angeles'ta Wood'un ölümünü soruşturan dedektifler, Wagner'in geçmişte sürekli o dönem yaşadıkları ile ilgili olarak farklı şeyler söylediğini ve söylediklerinin tutarlı olmadığını belirtiyor. Amerikan CBS News televizyonuna konuşan polis yetkilisi John Corina, soruşturmada son 6 yılda elde ettikleri bulguların şüphe oklarının Wagner'e yönelmesine neden olduğunu söyledi.John Corina, "Robert Wagner'in, Natalie Wood kaybolmadan önce onunla birlikte olan son kişi olduğunu biliyoruz" dedi. Corina, "Wagner, diğer tüm görgü tanıklarının söylediklerinden farklı konuşuyor" ifadelerini kullandı.

GENÇ KUŞAK BU HABERLE YIKILDI

Genç kuşağı en çok sarsan ölüm haberlerinden biri de 30 Kasım 2014 yılında geldi. Hızlı ve Öfkeli serisiyle tanınan Paul Walker bir otomobil kazası geçirmiş ve oracıkta hayatını kaybetmişti. Bunca genç ve başarılı bir oyuncunun ani ölümü sadece hayranlarını değil herkesi üzdü.Kazada Walker ile birlikte aracın sürücüsü Roger Rodas da ölmüştü. Üstelik çıkan yangında öylesine hasar almıştı ki cansız bedenleri kimliklerini belirlemek için diş kayıtlarına başvuruldu.

Bu ani ölümle ilgili çok sayıda komplo teorisi de üretildi. Bunlardan biri Walker'ın öldürüldüğü yolundaydı. Bu iddiaya göre Paul Walker hem Illuminati'den ayrılmak hemde oyunculuğu bırakmak istiyordu bu yüzden de öldürüldü. Bir başka teoriye göre de Filipinler'i etkileyen süper tayfundan zarar görenler için gönderilen yardım malzemeleri arasında gizli doğum kontrol hapları da bulunuyordu. Walker ve Rodas da bunu fark etmişlerdi. Açıklamasınlar diye binecekleri araca zarar verilmiş ve sonunda bu kazada ikisi de hayatını yitirmişti. Elbette bütün bu komplo teorileri asla ispatlanamadı.

'KAZARA ÖLMÜŞ'

Henüz 27 yaşında hayata veda eden Heath Ledger'in ölümüyle ilgili açıklanan resmi raporlar da hayranlarını tatmin etmedi.New York'taki evinde ölü bulunan Ledger'in cansız bedeni üzerinde otopsi yapıldı ve yetkililer "Ölüm nedeninin kaza olduğuna karar verdik" açıklamasını yaptı. Buna da reçeteli ilaçların suistimal edilmesinin neden olduğu açıklandı. Açıklamada, Ledger’in, aralarında ağrı kesiciler, sakinleştiriciler ve uyku hapları olmak üzere aldığı türlü ilaçların kombine etkisinin neden olduğu akut zehirlenme sonucu öldüğü belirtildi.

KONUŞULAN İDDİALAR

Efsane Beatles grubunun üyelerinden John Lennon'ın bir suikasta kurban gittiği herkes tarafından kabul ediliyor Çünkü olay kuşkuya yer vermeyecek şekilde gerçekleşti. Ama onun kurban seçilmesinin nedeni hakkındaki iddialar aradan geçen bunca yıla rağmen bitmek bilmedi. Bazılarına göre Lennon ABD hükümeti tarafından öldürüldü. Bunun nedeni de Lennon'un dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan aleyhinde yaptığı konuşmalardı.