BeÅŸ ay arayla Ã¶nce kendisi sonra kocasÄ± Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼: ÃœnlÃ¼ Ã§iftin hiÃ§ Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen gizemi belgesel oldu

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BEÅž AY SONRA DA KOCASI Ã–LDÃœ

Bu ÅŸoke edici olayÄ±n Ã¼zerinden beÅŸ ay geÃ§miÅŸti ki bu kez de aynÄ± ÅŸekilde kocasÄ±nÄ±n evde Ã¶lÃ¼ bulunduÄŸu haberi duyuldu. 23 MayÄ±s 2010'da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kayÄ±tlara geÃ§ti. ÃœnlÃ¼ oyuncu ile senaryo yazarÄ±, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± olan kocasÄ±nÄ±n beÅŸ ay arayla evlerinde benzer ÅŸekilde Ã¶lmesi, basÄ±nÄ± ve kamuoyunu uzun sÃ¼re meÅŸgul etti. Åžimdi ise bu konuda hazÄ±rlanan belgesel, iki Ã¶lÃ¼mÃ¼n Ã¼zerindeki gizemi biraz da olsa aralamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

BÄ°R BELGESELE KONU OLDU

'Sin City', 'Just Married', 'Scary Movie' gibi yapÄ±mlarla tanÄ±na Brittany Murphy'nin 32 yaÅŸÄ±nda evinde hayata veda etmesi, ondan beÅŸ ay sonra da 40 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Simon Monjack'in yine aynÄ± ÅŸekilde Ã¶lÃ¼mÃ¼ bir belgesele konu oldu. 2009 ve 2010 yÄ±llarÄ±nda yaÅŸanan bu iki ÅŸoke edici Ã¶lÃ¼m ve ardÄ±ndaki Ã¼rpertici gerÃ§ekler bir belgesele konu oldu. What Happened, Brittany Murphy? adlÄ± belgesel bu ayÄ±n ortasÄ±nda bir dijital platformda ekrana gelecek.

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Ã–LÃœM NEDENÄ°: TEDAVÄ° EDÄ°LMEYEN ZATÃœRREE VE Ä°LAÃ‡ ZEHÄ°RLENMESÄ°

Brittany Murphy, 20 AralÄ±k 2009'da hayata veda etti. Daha sonra yapÄ±lan otopside Murphy'nin tedavi edilmeyen zatÃ¼rre ve bunun yanÄ± sÄ±ra kansÄ±zlÄ±k ile ilaÃ§ zehirlenmesi nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. Murphy'den beÅŸ ay sonra 40 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda eden kocasÄ± Simon Monjack iÃ§in de benzer sebepler aÃ§Ä±klandÄ±. Her ne kadar dosya kapatÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nse de Ã¼zerindeki sÄ±r perdesi tam olarak kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ä°ÅŸte What Happened, Brittany Murphy? adlÄ± belgesel, Ã¶zellikle de Murpy'ye yoÄŸunlaÅŸarak olayÄ± biraz da olsa aydÄ±nlatmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

KOCASI SIMON MONJACK'Ä°N KURBANLARINDAN BÄ°RÄ° Ä°DDÄ°ASI

Belgeselde Simon Monjack'in annesi Linda, erkek kardeÅŸi James ve hamileyken terk ettiÄŸi eski niÅŸanlÄ±sÄ± Elizabeth Ragsdale'in tanÄ±klÄ±klarÄ±na yer veriliyor. Monjack'in eski niÅŸanlÄ±sÄ± Ragsdle, onun kendisini hamileyken terk ettiÄŸini anlattÄ±. Belgeselin yÃ¶netmeni Cynthia Hill de Monjack'in rahatsÄ±z bir kiÅŸilik olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek "Ä°nsanlarÄ± kandÄ±rÄ±yordu. Brittany Murphy de onun kurbanlarÄ±ndan biriydi" diye konuÅŸtu. YÃ¶netmen, Monjack'in bu davranÄ±ÅŸ kalÄ±bÄ±nÄ±n, yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmalar sÄ±rasÄ±nda daha da belirgin olarak ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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'O KADAR ZAYIFTI KÄ° AYAKTA DURAMIYORDU'

Brittany Murphy'nin 2009'daki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce rol aldÄ±ÄŸÄ± son filmi Something Wicked'de Ã§alÄ±ÅŸan makyaj sanatÃ§Ä±sÄ± Trista Jordan da Ã¼nlÃ¼ oyuncunun son zamanlarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n "alarm verici" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Jordan "GÃ¶zleri iÃ§eri Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸtÃ¼ Ã§ok Ã¼zgÃ¼n gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Kendisi gibi deÄŸildi ve Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± iÃ§indeydi. O kadar zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ± ki bacaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde duramÄ±yordu" diye konuÅŸtu.

YAPIMCIYA GÃ–RE DE Ã–LÃœMÃœ TUHAF

Belgeselin ortak yapÄ±mcÄ±sÄ± Buddy Day de Brittany Murphy'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§ok tuhaf olduÄŸunu ve olayla ilgili aydÄ±nlanmamÄ±ÅŸ noktalar bulunduÄŸunu savundu.

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KOCASI OTOPSÄ°YÄ° Ä°STEMEDÄ°

Brittany Murphy'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlardan biri de onu kocasÄ± Monjack'in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼. Simon Monjack'in "KarÄ±mÄ±n kesilip biÃ§ilmesine dayanamam" demesi de onun bazÄ± gerÃ§ekleri saklamak istediÄŸi iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirmiÅŸti. Fakat Monjack'in itirazlarÄ±na raÄŸmen Murphy'ye otopsi yapÄ±ldÄ± ve Ã¶lÃ¼m nedeni belirlenebildi.

ONLARIN Ã–LÃœMÃœ DE ZÄ°HÄ°NLERÄ° UZUN SÃœRE MEÅžGUL ETTÄ°

Hollywood'da yaÅŸanan ve yÄ±llar boyu zihinleri meÅŸgul eden tek Ã¶lÃ¼m olayÄ± bu deÄŸil. Sadece o deÄŸil... Sinema ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± Ã¼nlÃ¼leri Ã¶yle gizemli ya da Ã¶yle tuhaf bir ÅŸekilde veda ettiler ki bu dÃ¼nyaya kimse onlarÄ±n ecelleriyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne inanmak istemedi. Hatta bu konuda yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamalara bile inanmadÄ± bazÄ±larÄ±. SpekÃ¼lasyonlar, komplo teorileri bitmek bilmiyor. Ä°ÅŸte Ã¶lÃ¼mlerinden sonra bile bu nedenle hala zaman zaman gÃ¼ndem olan o Ã¼nlÃ¼ler.

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BRUCE LEE NEDEN Ã–LDÃœ?

Aksiyon filmlerinin bir dÃ¶nemine damga vuran aktÃ¶r Bruce Lee 1973 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 32 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti. Lee, 1973 yÄ±lÄ±nda Enter the Dragon filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda beyin Ã¶demi nedeniyle Ã¶ldÃ¼. Ancak bazÄ±larÄ±na gÃ¶re o ve ailesi lanetliydi ve bu yÃ¼zden de bir cinayete kurban gitmiÅŸti.Kendisinden 20 yÄ±l sonra aktÃ¶r oÄŸlu Brandon Lee'nin da ÅŸÃ¼pheli bir Ã¶lÃ¼mle hayata veda etmesi bu iddianÄ±n kanÄ±tÄ± olarak gÃ¶sterildi. BazÄ±larÄ± da bunu 'evinde Feng Shui'nin yanlÄ±ÅŸ uygulanmasÄ±na baÄŸladÄ±. BazÄ±larÄ±na gÃ¶re ise Lee'yi, 'dÃ¶vÃ¼ÅŸ sÄ±rlarÄ±nÄ± BatÄ±lÄ±lara vermesi nedeniyle' Ã‡in mafyasÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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20 YIL SONRA OÄžLU DA FÄ°LM SETÄ°NDE Ã–LDÃœ

Kendisinden 20 yÄ±l sonra aktÃ¶r oÄŸlu Brandon Lee de ÅŸÃ¼pheli bir biÃ§imde hayata veda etti.Brandon Lee rol aldÄ±ÄŸÄ± The Crow filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda beklenmedik bir kaza geÃ§irdi. Bu da onun sonu oldu. Filmde Lee'nin oynadÄ±ÄŸÄ± karakterin vurularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sahnenin Ã§ekimi yapÄ±lÄ±yordu. O sahnede kullanÄ±lan silahÄ±n kurusÄ±kÄ± olmasÄ± gerekiyordu. Ama her nasÄ±lsa gerÃ§ek tabanca kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Lee karÄ±n bÃ¶lgesinden yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± ama yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.

O FANTEZÄ° KURBANI Ã‡IKTI

ÃœnlÃ¼ oyuncu David Carradine, 4 Haziran 2009 tarihinde Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok'taki lÃ¼ks bir otelin odasÄ±nda asÄ±lÄ± halde bulundu. Ãœlkemizde 1970'li yÄ±llarda Kung Fu dizisinin Ã‡ekirge'si olarak hafÄ±zalarda yer alan Carradine'in Ã¶nce Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼, ardÄ±ndan da intihar ettiÄŸi. Hatta avukatÄ±, oyuncunun bir Ã§etenin kurbanÄ± olduÄŸunu bile Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ancak gerÃ§ek Ã§ok baÅŸkaydÄ±.Â Polis olayÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nda ailesinin de hayranlarÄ±nÄ±n da tÃ¼yleri diken diken oldu. Olaydan 4 yÄ±l Ã¶nce Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivali'nde BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ verilen Carradine, cinsel fantezi sÄ±rasÄ±nda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle hayata veda ettiÄŸinde 72 yaÅŸÄ±nda olan David Carradine, fantezi kurbanÄ± olmuÅŸtu.

ONUN Ã–LÃœMÃœ DE Ã‡OK KONUÅžULDU

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir dÃ¶nemine damga vuran Kurt Cobain'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili iddialar ve komplo teorileri de bitmek bilmiyor. 1994 yÄ±lÄ±nda Seattle'daki bir rehabilitasyon merkezinden kaÃ§an Cobain bu olaydan tam bir hafta sonra hayata veda etti. Ã–nce Cobain'in uyuÅŸturucu yÃ¼zÃ¼nden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylendi. Ama tÃ¼fekle vurulmuÅŸtu. Eroin kullanan birinin kendisini vurabilecek gÃ¼ce sahip olamayacaÄŸÄ± konuÅŸuldu. Ãœstelik etraftaki hiÃ§bir nesnenin Ã¼zerinde ki buna tÃ¼fek de dahil Cobain'in parmak izi yoktu.Â Ama kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Cobain'in cansÄ±z bedeninin yanÄ±nda bir de intihar notu vardÄ±. Bu notun ve notta yer alan Cobain'in Ã§ocukken yarattÄ±ÄŸÄ± hayali arkadaÅŸÄ± Boddah'nÄ±n adÄ±nÄ±n baÅŸka biri tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi konuÅŸuldu.Â

HAYRANLARI Ã–LÃœMÃœNE Ä°NANMAK Ä°STEMEDÄ°

Ã–lÃ¼mÃ¼yle tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± en uzun sÃ¼re meÅŸgul edenlerden biri de Elvis Presley. 16 AÄŸustos 1977'de Indianapolis'teki konserinin ardÄ±ndan evinde hayata veda etti. Doktorlar kalp yetmezliÄŸinden Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Ancak hayranlarÄ± onun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne inanmak istemiyordu bi tÃ¼rlÃ¼. Bir teoriye gÃ¶re aslÄ±nda Elvis o tarihte Ã¶lmemiÅŸti. Ancak 1990'larda Ã¶ldÃ¼. Bir baÅŸka teoriye gÃ¶re de Presley, CIA'nin rock'n roll'u yok etme planÄ±na kurban gitmiÅŸti. Ama olay bu kadarla kapanmadÄ±. HÃ¢lÃ¢ bazÄ± kiÅŸiler onun dÃ¼nyanÄ±n bir yerlerinde ihtiyar bir adam olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onu gÃ¶rdÃ¼klerini iddia etmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°DDÄ°ALARIN SONU GELMEDÄ°

Marilyn Monroe, 1962 yÄ±lÄ±nda hayata veda etti. Efsane yÄ±ldÄ±zÄ±n yataÄŸÄ±nda cansÄ±z halde bulunmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 56 yÄ±l geÃ§ti ama hÃ¢lÃ¢ intihar mÄ± etti yoksa Ã¶ldÃ¼rÃ¼l mÃ¼ sorusunun kesin cevabÄ± bilinmiyor. YapÄ±lan otopsinin sonucunda yÃ¼ksek dozda barbitÃ¼rattan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. Ancak bu aÃ§Ä±klama kimseyi tatmin etmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Monroe'nun dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Kennedy ile iliÅŸkisi vardÄ±.

CIA, MAFYA, KENNEDY AÄ°LESÄ°

Delil yetersizliÄŸi, kahyasÄ±nÄ±n Ã§eliÅŸkili ifadeleri ve bunun gibi unsurlar yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼m nedeninin cinayet olabileceÄŸi konuÅŸuldu. Hatta onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nde CIA, Mafya ve Kennedy ailesinin adÄ± geÃ§ti. KÄ±sacasÄ± Monroe kesin nedeni belli olmayan Ã¶lÃ¼mÃ¼yle de efsaneleÅŸti.

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YAT GEZÄ°SÄ°NE Ã‡IKTI, BÄ°R DAHA DÃ–NMEDÄ°

Hollywood'un en gÃ¼zel, en yetenekli oyuncularÄ±ndan biriydi Natalie Wood. HenÃ¼z 43 yaÅŸÄ±ndayken gizemi hÃ¢lÃ¢ Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen bir ÅŸekilde ortadan kayboldu. Hem de kelimenin tam anlamÄ±yla. Natalie Wood, 29 KasÄ±m 1981'de henÃ¼z 43 yaÅŸÄ±ndayken eÅŸi Robert Wagner ve Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r Christopher Walken ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir yat turu sÄ±rasÄ±nda denize dÃ¼ÅŸerek boÄŸulmuÅŸtu. Aradan geÃ§en bunca yÄ±la karÅŸÄ±n Wood'un Ã¶lÃ¼m nedeni; kaza mÄ±, cinayet mi olduÄŸu hÃ¢lÃ¢ ortaya Ã§Ä±karÄ±lamadÄ±. Ancak durum deÄŸiÅŸti.Â Rus asÄ±llÄ± ABD'li film yÄ±ldÄ±zÄ± Natalie Wood'un 1981'de gizemli Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ soruÅŸturan Amerikan polisi, sinema oyuncusunun eÅŸi Robert Wagner'Ä±n artÄ±k "ÅŸÃ¼pheli kiÅŸi" konumunda olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

SORU Ä°ÅžARETLERÄ° BÄ°R TÃœRLÃœ SÄ°LÄ°NMEDÄ°

Los Angeles'ta Wood'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ soruÅŸturan dedektifler, Wagner'in geÃ§miÅŸte sÃ¼rekli o dÃ¶nem yaÅŸadÄ±klarÄ± ile ilgili olarak farklÄ± ÅŸeyler sÃ¶ylediÄŸini ve sÃ¶ylediklerinin tutarlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â Amerikan CBS News televizyonuna konuÅŸan polis yetkilisi John Corina, soruÅŸturmada son 6 yÄ±lda elde ettikleri bulgularÄ±n ÅŸÃ¼phe oklarÄ±nÄ±n Wagner'e yÃ¶nelmesine neden olduÄŸunu sÃ¶yledi.John Corina, "Robert Wagner'in, Natalie Wood kaybolmadan Ã¶nce onunla birlikte olan son kiÅŸi olduÄŸunu biliyoruz" dedi. Corina, "Wagner, diÄŸer tÃ¼m gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediklerinden farklÄ± konuÅŸuyor" ifadelerini kullandÄ±.

GENÃ‡ KUÅžAK BU HABERLE YIKILDI

GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ± en Ã§ok sarsan Ã¶lÃ¼m haberlerinden biri de 30 KasÄ±m 2014 yÄ±lÄ±nda geldi.Â HÄ±zlÄ± ve Ã–fkeli serisiyle tanÄ±nan Paul Walker bir otomobil kazasÄ± geÃ§irmiÅŸ ve oracÄ±kta hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Bunca genÃ§ ve baÅŸarÄ±lÄ± bir oyuncunun ani Ã¶lÃ¼mÃ¼ sadece hayranlarÄ±nÄ± deÄŸil herkesi Ã¼zdÃ¼.Kazada Walker ile birlikte aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Roger Rodas da Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœstelik Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶ylesine hasar almÄ±ÅŸtÄ± ki cansÄ±z bedenleri kimliklerini belirlemek iÃ§in diÅŸ kayÄ±tlarÄ±na baÅŸvuruldu.Â

Bu ani Ã¶lÃ¼mle ilgili Ã§ok sayÄ±da komplo teorisi de Ã¼retildi. Bunlardan biri Walker'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yolundaydÄ±. Bu iddiaya gÃ¶re Paul Walker hem Illuminati'den ayrÄ±lmak hemde oyunculuÄŸu bÄ±rakmak istiyordu bu yÃ¼zden de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bir baÅŸka teoriye gÃ¶re de Filipinler'i etkileyen sÃ¼per tayfundan zarar gÃ¶renler iÃ§in gÃ¶nderilen yardÄ±m malzemeleri arasÄ±nda gizli doÄŸum kontrol haplarÄ± da bulunuyordu. Walker ve Rodas da bunu fark etmiÅŸlerdi. AÃ§Ä±klamasÄ±nlar diye binecekleri araca zarar verilmiÅŸ ve sonunda bu kazada ikisi de hayatÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Elbette bÃ¼tÃ¼n bu komplo teorileri asla ispatlanamadÄ±.

'KAZARA Ã–LMÃœÅž'

HenÃ¼z 27 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Heath Ledger'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili aÃ§Ä±klanan resmi raporlar da hayranlarÄ±nÄ± tatmin etmedi.New York'taki evinde Ã¶lÃ¼ bulunan Ledger'in cansÄ±z bedeni Ã¼zerinde otopsi yapÄ±ldÄ± ve yetkililer "Ã–lÃ¼m nedeninin kaza olduÄŸuna karar verdik" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Buna da reÃ§eteli ilaÃ§larÄ±n suistimal edilmesinin neden olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, Ledgerâ€™in, aralarÄ±nda aÄŸrÄ± kesiciler, sakinleÅŸtiriciler ve uyku haplarÄ± olmak Ã¼zere aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼rlÃ¼ ilaÃ§larÄ±n kombine etkisinin neden olduÄŸu akut zehirlenme sonucu Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

KONUÅžULAN Ä°DDÄ°ALAR

Efsane Beatles grubunun Ã¼yelerinden John Lennon'Ä±n bir suikasta kurban gittiÄŸi herkes tarafÄ±ndan kabul ediliyor Ã‡Ã¼nkÃ¼ olay kuÅŸkuya yer vermeyecek ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti. Ama onun kurban seÃ§ilmesinin nedeni hakkÄ±ndaki iddialar aradan geÃ§en bunca yÄ±la raÄŸmen bitmek bilmedi.Â BazÄ±larÄ±na gÃ¶re Lennon ABD hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bunun nedeni de Lennon'un dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Ronald Reagan aleyhinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalardÄ±.

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