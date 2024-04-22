Herkese yasak ama arayan onu sosyal medyada bulabilir… Kraliyet ailesinin podyumda fırtınalar estiren model üyesi servetine servet katıyor…

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Kral Charles - Kraliçe Camilla ve Galler Prens ve Prensesi William ve Kate’in sosyal medya hesapları var ancak bu hesapların biri Buckingham biri de William ve Kate’in temsil ettiği Kensington Saraylarına ait.

Ve bu hesaplardan sadece kraliyet etkinlikleri ya da özel günlerde paylaşım yapılıyor. Bunun dışında ailenin kişisel paylaşımlar yapması yasak… Leydi Amelia Windsor kraliyetin diğer aile üyelerinden çok farklı bir hayat yaşamasıyla tanınıyor

HERKESE YASAK OLAN ŞEYLER ONA SERBEST

Ancak ailenin bir üyesi var ki hem Instagram’dan sürekli paylaşımlar yapıyor hem de podyumda fırtınalar estiriyor.

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Leydi Amelia Windsor bugün İngiliz kraliyet ailesinin en şık ve en güzel üyelerinden biri sayılıyor. Ve sosyal medyadan tamamen kaçınan çoğu kraliyet üyesinin aksine, Instagram'da çok aktif.

Ailenin en güzel ve havalı üyelerinden sayılan Leydi Amelia profesyonel bir model ve bu kariyeriyle birçok aile üyesinden çok daha zengin

Üstelik kraliyet ailesinin bu az bilinen ve gündeme gelen üyesi, William ve Kate’in çocukları George, Charlotte ve Louis'in toplam varlıklarından çok daha zengin.

TAHT SIRALAMASINDA 43. SIRADA AMA SERVETİ DİĞER ÜYELERİ SOLLADI

Leydi Amelia Windsor, kraliyet ailesinde veraset yani taht varisleri sıralamasında 43. Sırada. Finans dergilerinde yer alan haberlere göre Leydi Amelia’nın kişisel serveti 5 milyon dolara yaklaşıyor.

Kraliyetin kıdemli aile üyeleri sosyal medyadan paylaşım yapamazken Leydi Amelia Windsor hem Instagram hesabını çok aktif kullanıyor hem de yaptığı paylaşımlardan epey yüklü paralar kazanıyor

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28 yaşındaki sosyetik model kendisini tam bir moda tutkunu olarak tanımlıyor ve bugüne kadar Dolce and Gabbana, Chanel ve Bulgari gibi dev modaevleri için çalıştı.

MARKA İŞ BİRLİKLERİNDEN DE SERVET KAZANIYOR

Marka anlaşmaları ve iş birliklerinden yılda 793.000 sterlin [1 milyon $] kazandığı yönündeki haberler doğruysa Amelia'nın servetinin önümüzdeki birkaç yılda katlanarak artacağı söyleniyor.

George, Charlotte ve Louis'in kişisel gelirleri şimdilik kişi başı 500 bin sterlin olsa da kraliyetin bu en öne çıkan üç çocuğu büyüdükçe ve resmi görevler üstlenmeye başladıkça servetleri de diğer aile üyelerini geçecek.

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ZENGİLİNLİKLERİ AİLEDEN GELİYOR

Leydi Amelia Windsor’ın bu derece zengin olmasının bir sebebi de büyükannesi Kent Düşesi Katharine. Kent Düşesi, Kent Dükü Prens Edward’la evlenmeden önce de oldukça varlıklıydı çünkü ailesi ülkenin en bilinen toprak sahibi ailelerinden biriydi.

Leydi Amelia sadece modellik yapmakla kalmayıp ünlü moda markaları bünyesinde staj yapıp çalışan tam bir moda profesyoneli haline geldi

Leydi Amelia’nın dedesi Kent Dükü Prens Edward, Kent Dükü Prens George ile Yunanistan ve Danimarka Prensesi Marina'nın oğlu. Edward aynı zamanda Kral V. George'un torunu, Kral VI. George ve Edward VIII'in yeğeni ve Kraliçe II. Elizabeth'in birinci dereceden kuzeni.

Leydi Amelia’nın dedesi Kent Dükü Prens Edward, hem Kraliçe Elizabeth hem de Prens Philip'le akraba, böylece taht sıralamasında da olması gerekenden daha yüksek bir konumda

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Edward'ın annesi aynı zamanda Elizabeth II'nin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in de birinci dereceden kuzeni ve bu da onu Kral Charles III'ün hem ikinci dereceden kuzeni hem de birinci dereceden kuzeni yapmakta.