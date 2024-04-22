İlk evlilik yıldönümünü karnı burnunda kutladı: Seninle milyonlarca kez tekrar evlenmek istiyorum

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Sofia Richie, Elliot Grainge ile birinci evlilik yıldönümünü yaptığı Instagram paylaşımıyla kutladı.

30 yaşındaki ünlü müzik yapımcısıyla ilk çocuğunu bekleyen 25 yaşındaki model ve oyuncu, bu özel günü kutlarken gösterişli düğünlerinden kareler de paylaştı.

Sofia Richie ve Elliot Grainge bu romantik evlilik teklifinin ardından Fransa'da rüya gibi bir düğünle evlenmişti

Sofia Richie “diğer yarım” dediği kocası için “1 yıl önce bugün! Seninle milyonlarca kez tekrar evlenmek istiyorum” yazdı.

Çift 2023 yılında Fransa'nın güneyinde rüya gibi bir düğünle evlenmiş, düğün tüm hafta sonu sürmüştü.

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Sofia'nın ebeveynleri Lionel ve Dianne Alexander ile Elliot'ın babası, Universal Music Group CEO'su Lucian Grainge ve üvey annesi Caroline Grainge de düğünde onlara katıldı.

Sofia Richie hamile olduğunu uzun süre meraklı gözlerden saklamış daha sonra Vogue dergisi için yer aldığı fotoğraf çekiminde büyümüş karnını ortaya çıkarmıştı

Gösterişli törenin ünlü konuklar arasında kız kardeşi Nicole Richie ve kocası Joel Madden, Cameron Diaz ve kocası Benji Madden, Paris Hilton ve daha fazlası vardı.

Sofia'ya müstakbel eşine doğru yürürken koluna giren ünlü babası eşlik etti.

Ünlü model babası Lionel Richie için “Babam her zaman hayatımdaki en rahatlatıcı figür oldu ve beni ayakta tuttu. Koridorda yürümeden önce gerçekten çok gergindim; sanki sahne korkusu yaşıyordum, adrenalinim çok yüksekti. Yine de yedi dakikadan fazla sohbet ettik ve şöyle dedi: "Sen benim hayatımın aşkısın ve senin adına çok mutluyum." Çok duygusaldı ve aileme sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

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Richie’nin eşi Elliot, Sofia koridorda yürürken Stephen Sanchez'e en sevdiği şarkı olan 'Until I Found You'yu söyleterek Sofia'ya sürpriz yapmıştı.

Sofia ve Eliot aslında aileleri sayesinde uzun yıllardır birbirlerini tanıyorlardı

Ünlü model hamile olduğunu ocak ayında Vogue dergisi için yer aldığı fotoğraf çekiminde duyurdu. Neredeyse 6 aylık hamile olana kadar haberi saklayan Sofia Richie kız bebek beklediğini de açıkladı.

Lionel Richie’nin en küçük çocuğu olan Sofia, bir yıl flört ettikten sonra Nisan 2022'de Grainge ile nişanlandı.

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Richie ve Grainge aileleri 20 yılı aşkın bir süredir arkadaş ve Lionel Richie sık sık Elliot'un babasıyla müzik projelerinde birlikte çalışıyor.

Çift 2021'in başlarında çıkmaya başladı ve Nisan 2021'de Instagram'dan fotoğraf paylaşarak ilişkilerini resmileştirdi ve herkese duyurdu.

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Sofia daha önce, 2017 yılında görüşmeye başladığı 40 yaşındaki reality televizyon kişiliği Scott Disick ile ses getiren bir ilişki yaşamıştı. Richie ve Scott Disick arasında 16 yaş fark vardı ve çift ilişkilerine başladığında ünlü model henüz 19 yaşındaydı…

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