Çoktan yeniden nişanlandı ama eski karısıyla hala mahkemelik: Paralarını bölüşemediler

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İşte bu ünlü çiftlerden daha doğrusu eski çiftlerden biri de 2018’de ayrılan Channing Tatum ve 10 yıllık karısı Jenna Dewan.

İkisi de çoktan yoluna başka aşklarla devam eden hatta çocuk sahibi bile olan eski karı koca yıllardır kazançlarını bölüşemedikleri için mahkeme kapılarını aşındırmaya devam ediyor.

Channing Tatum ve Jenna Dewan'ın hukuk savaşı altıncı yılını geride bıraktı...

6 YILLIK HUKUK SAVAŞI

2006’da bir film setinde tanışan Channing Tatum ve tıpkı onun gibi ünlü bir dansçı ve oyuncu olan Jenna Dewan'ın hukuk mücadelesi altı yılını geride bıraktı.

Peki çoktan hayatlarına başka aşklar sokan ikilinin arasındaki sorun ne diye sorarsanız cevabı pek çok Hollywood boşanmasında olduğu gibi para…

Ünlü çiftin bu mutluluk pozları mazide kaldı... 6 yıl önce ayrılan Tatum ve Dewan'ın paralarını bölüşmek için verdikleri savaş ise hâlâ sürüyor

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PEOPLE tarafından elde edilen belgelere göre eski çift, Channing Tatum'un Magic Mike serisinden elde edilen kârları içeren bir mali anlaşma konusunda anlaşmazlık yaşıyor ve her ikisi de birbirlerini bir sonraki duruşma için tanık listesine yazdırdılar.

ASLINDA İKİSİ DE ÇOKTAN BEKÂR İLAN EDİLDİ

5 yıl boyunca birçok uzlaşma toplantısına katılsalar da filmlerden elde edilen gelirleri nasıl paylaşacakları konusunda anlaşamayan çift birbirlerini suçluyor.

Çiftin kızları artık neredeyse annesinin boyuna yetişti... Üstelik Jenna Dewan yeni sevgilisinden ikinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlanıyor

PARA İŞİ BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMÜYOR

Jenna Dewan'ın avukatı ünlü oyuncunun sadece “adil” bir çözümün peşinde olduğunu söylerken Channing Tatum eski eşini süreci uzatmaya ve böylece daha fazla para koparmaya çalışmakla suçluyor.

Channing Tatum 2021'den beri Zoe Kravitz'le birlikte... Zoe Kravitz efsane rock şarkıcısı Lenny Kravitz ve yıldız oyuncu Lisa Bonet'in kızı

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Gözden Kaçmasın İki yıllık aşk evliliğe doğru gidiyor: Ünlü yıldızların nişanlandığı ortaya çıktı Haberi görüntüle

Channing Tatum Magic Mike serisinin fikri mülkiyetinin ve serinin geliştirilip kâr etmesinin kendi tekelinde olduğunu söylüyor. Eski eş Jenna Dewan ise bu filmler çekilir ve gelir elde edilirken evli olduklarını ve gelen paranın ortak hakları olduğunu iddia ediyor.

Ünlü çift birkaç ay önce nişanlanmıştı... Lenny Kravitz'in bu ilişkiyi onayladığı hatta müstakbel damadı Channing Tatum'la arasının da çok iyi olduğu söyleniyor

"AMAN YENİDEN EVLENMEDEN ŞU İŞİ ÇÖZEYİM"

Çift, uzayan dava yüzünden 2019’da mahkeme tarafından yasal olarak bekar ilan edilmişti. Channing Tatum, bu konunun bir an önce hallolmasını istiyor.

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Çünkü ünlü oyuncu çoktan 2021’den beri birlikte olduğu yıldız isim Zoe Kravitz ile nişanlandı. Çift evlilik hazırlıkları yapıyor. Ve Tatum yeni eşiyle hayatına başladığında eski evliliğindne kalan bu sorunların çözülmüş olmasını istiyor.

İKİSİ DE ÇOKTAN YENİ HAYATLAR KURDU

Bu arada 43 yaşındaki Jenna Dewan da Channing Tatum’dan ayrıldıktan sonra Steve Kazee ile nişanlandı. Hatta yeni nişanlısından 2020’de bir de çocuğu oldu. Dewan şu anda Steve Kazee ile ikinci çocuğuna hamile.

Eski çift 2006 yılında Step Up dizisinin setinde tanışmış ve iki yıl sonra nişanlanmıştı. 2009 yılında Malibu'da evlendiler ve 2013 yılında şu anda 10 yaşında olan kızları Everly'yi kucaklarına aldılar.