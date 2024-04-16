27 yıllık karısından boşandı, verdiği tuhaf pozlar hayranlarını korkuttu: Merak etmeyin ben aşksız da iyiyim

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Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness'ten boşanmasının ardından yaptığı tuhaf Instagram paylaşımları yüzünden “endişelerini” dile getiren hayranlarına iyi olduğu mesajını yolladı.

Hollywood'un sevilen çiftlerinden Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness geçen eylül ayında 27 yıllık evliliklerini sonlandırarak ayrıldıkları açıkladılar

"MERAK ETMEYİN BEN İYİYİM"

Wolverine'in 55 yaşındaki yıldızı, geçtiğimiz günlerde bir dizi tuhaf yakın çekim fotoğrafını yükledikten sonra sosyal medyada heyecan yarattı ve hayranlarını 27 yıllık evliliğinin çöküşünün ruhsal olarak onu sıkıntılı bir duruma soktuğu konusunda endişelendirdi.

Hugh Jackman çeyrek asırdan sonra yeniden bekar bir adam olunca sosyal medyayı çok daha aktif şekilde kullanmaya başladı

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Usta aktörün yakın çevresi Deborra-Lee Furness'ten boşandıktan sonra Jackman’ın dikkatini dağıtmak için umutsuz bir çabayla kendini kariyerine verdiğini iddia ediyor.

Hugh Jackman Hollywod’daki grevin gösteriminin gecikmesine neden olduğu son filmi Deadpool & Wolverine'in vizyona girmesi için gün saymaya başladı.

Usta aktör yıllar sonra çok sevilen Wolverine rolüyle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor

27 YILLIK EVLİLİK BİR ÇIRPIDA BİTTİ

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness eylül ayında 27 yıllık evliliklerini noktalamış, Hollywood’un en sağlam ilişkilerinden biri olarak gösterilen bu evliliğin bitmesi herkesi şaşkına çevirmişti.





Gözden Kaçmasın 27 yıllık evliliği bir çırpıda bitmişti… Ayrılık acısını sosyal medyadan çıkarıyor Haberi görüntüle

AYRILIK SEBEPLERİ HÂLÂ BİR MUAMMA

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Bu ayrılıkla ilgili sayısız spekülasyon ortaya atıldı. Ünlü çift sadece yollarını ayırdıklarını, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının devam ettiğini söyledikleri bir açıklama yapmış ve mahremiyet isteklerine saygı gösterilmesini istemişti.

55 yaşındaki Jackman ve 68 yaşındaki Furness'ın aralarındaki yaş farkı zaman zaman tartışmalara yol açmış olsa da ünlü çift uzun yıllar büyük bir aşk yaşadı ve mutlu bir evlilikleri oldu

Evlilikleri boyunca çocukları olmayan ünlü çift biri kız biri erkek iki çocuk evlat edinmişti. Yakın çevreleri biri Jackman ve Furness için 23 biri de 18 yaşında gelen ve artık yuvadan uçan çocukları gittikten sonra artık ilişkilerindeki eski heyecanı kaybettikleri ve aralarında aşk ve tutkudan ziyade bir dostluk kaldığını söylemişti.

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Hugh Jackman'ın bu pozları hayranlarının endişelenmesine yol açmıştı

YENİ BİR AŞK PEŞİNDE DEĞİL

İçeriden bir kaynak “Hugh hayranlarının ve onun durumu için duydukları endişenin farkında ama o iyi” dedi. Ayrıca usta aktörün yıllar sonra boş kalan kalbini doldurmak için, kendine yeni bir sevgili bulmak için uğraşmadığını, bununla ilgilenmediğini ekledi.

Hugh Jackman’ın tuhaf sosyal medya paylaşımları nisan ayının başında kendisinin iki yakın çekim fotoğrafını ve bir saniyelik yerleri çektiği anlamsız bir videoyla hayranlarını endişelendirmişti.

İkisi de Avustralyalı olan Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness 1996'da bir televizyon dizisinin çekimleri sırasında tanışmıştı... Deborra-Lee Furness da Jackman gibi bir oyuncu ve aynı zamanda da bir yapımcıydı. Çift evlendikten sonra Furness geri planda kaldı ve kariyerini bırakarak kocasına destek olmayı seçti