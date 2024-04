Ünlü oyuncu müjdeyi kırmızı halıda verdi: Baba oluyorum!

Haberin Devamı

40 yaşındaki Man of Steel yıldızı, kız arkadaşı Natalie Viscuso ile ilk bebeğini beklediğini doğruladı.

MÜJDEYİ KIRMIZI HALIDA RÖPORTAJ YAPARKEN VERDİ

Başrolünü oynadığı yeni filmi The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminin New York'taki galasında Access Hollywood muhabirinin sorularını cevaplayan Cavill sohbet sırasında baba olacağının müjdesini verdi.

Son filminin galası için kırmızı halıya çıkan Henry Cavill ilk kez babalık heyecanını yaşayacağını açıkladı

"Bu konuda çok heyecanlıyım. Natalie ve ben ikimiz de çok heyecanlıyız. Eminim bundan çok daha fazlasını göreceksiniz" diyerek bebek beklediklerini açıklayan Cavill, kendisine babalığı nasıl üstleneceğini soran muhabire “Harika bir baba olacağım. Teşekkür ederim” diyerek cevap verdi.

Çiftin 2 gün önce çekilen son fotoğraflarında 34 yaşındaki Natalie Viscuso'nun karnının hafiften belli olmaya başladığı görülmüştü

Çift en son 14 Nisan Pazar günü New York'ta görüntülenmişti. Viscuso, taba rengi bir tişört üzerine mavi bir ceket, mavi bir pantolon ve siyah ayakkabılar giyen sevgilisi Cavill’le el ele tutuşurken siyah bir elbise ve uyumlu botlar giymişti.

İLK AŞK POZUNU 3 YIL ÖNCE VERDİLER

Cavill ve Viscuso, Nisan 2021 'de birlikte satranç oynadıkları bir fotoğrafı kendi sosyal medya profillerinde paylaşarak ilişkilerini resmileştirmişti.

Cavill o paylaşımının altına "Bu, güzel aşkım Natalie'nin beni satrançta mahvetmesinden kısa bir süre önce sessizce kendinden emin görünen benim" yazmıştı.

Viscuso ise "Sevgili Henry'me nasıl satranç oynanacağını öğretiyorum... ya da... belki o benim kazanmama izin veriyordur?" diyerek erkek arkadaşına cevap vermişti.

İkili daha sonra Cavill'in filmi Enola Holmes 2'nin galası için Ekim 2022'de New York'ta kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

Natalie Viscuso Hollywood'da büyük bir yapım şirketinde yönetici ve Cavill'in başrolünü oynayacağı Warhammer projesinde de birlikte çalışıyorlar

HEM AŞKTA HEM İŞTE BERABERLER

Viscuso, Vertigo Entertainment'ta üst düzey bir yönetici. Yani gösteri dünyasına hiç yabancı değil hatta Hollywood’da söz sahibi isimlerden biri.

Çift Henry Cavill’in Superman rolüne veda ettikten sonra başrolünde yer alacağı Warhammer 40,000 'in uyarlaması üzerinde de birlikte çalışıyorlar.

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift nadir görüntü veriyor ve önemli davetler ve galalar dışında çok fazla bir arada poz vermiyorlar.

SEVGİLİSİNİ ONUN YANINA "YAKIŞTIRMAYANLARA" CEVABI SERT OLMUŞTU

Henry Cavill sevgilisiyle sosyal medyadan paylaştığı ilk pozun ardından hayranlarından tepki almıştı... Natalie Viscuso'yu yakışıklı oyuncuya "yakıştıramayan" hayranlarına Cavill'in cevabı sert oldu.

Henry Cavill Natalie Viscuso'yla ilişkisi konusunda atsız yorumlar yapan hayranlarına sert cevap vermişti

Sevgilisini onun yanına “yakıştıramayan” ve hakkında kötü yorumlar yapanlara sitem dolu şekilde seslenen Cavill “Aşkta ve hayatta mutluyum. Siz de benimle mutlu olursanız çok minnettar olurum. Eğer benimle mutlu olmayı kendine yediremiyorsanız o zaman en azından kendinizi gururlandırmaya çalışın" yazdı.

