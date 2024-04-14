Kocasından ayrılıp ünlü cerrahın kollarına koşmuştu… ‘Diz ameliyatı olacaksanız doktorunuz gece sizinle kalsın’

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"Modern Family" dizisinin 51 yaşındaki yıldız oyuncusu Sofía Vergara, büyük bir aşk yaşayarak evlendiği Joe Manganiello’dan geçen yaz ayrıldı.

MUTLU AŞK BİR ANDA BİTİVERDİ

Her zaman birbirlerine olan aşklarını dile döken ve sosyal medya hesaplarından sürekli olarak mutluluk pozları paylaşan çiftin ayrılığı hayranları için büyük bir şok olmuştu.

Ayrılığın ardından bir ihanet öyküsü çıkması beklenirken aslında Joe Manganiello’nun bir çocuk sahibi olmak istediği, Sofía Vergara’nın ise buna yanaşmamasının çiftin arasını bozduğu ortaya çıktı.

Sofía Vergara artık babaanne olacak yaşta olduğunu, yetişkin bir oğlu olduğunu ve bir daha çocuk sahibi olmak istemediğini söylüyordu. Sofía Vergara şoke eden ayrılığın ardından bir süre tek başına ve kız arkadaşlarıyla gününü gün etti sonrasındaysa yeni bir ilişkiye başladı

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BİRİ ÇOCUK İSTEDİĞİ, DİĞERİ "HAYIR" DEDİ

Joe Manganiello ise 7 yıllık evlilik sonrasında artık çocuk sahibi olmak istemiş, bu isteği karşılık bulmayınca bu hayalini gerçekleştirebilmek için yeniden bekar bir adam olmak istemişti.

Sofia Vergara ve Justin Saliman artık sık sık Los Angeles sokaklarında çıktıkları gece gezmelerinde birlikte görüntüleniyor

Vergara bu ayrılığın ardından Los Angeles’ta isim yapmış ünlü ve zengin bir ortopedi cerrahı olan Justin Saliman'la görüşmeye başladı.

Başlarda bu yeni ilişkinin Sofia Vergara için çok ciddi bir durum olmadığı, güzel yıldızın ayrılığın ardından kendisini iyi hissettirecek bir flört yaşadığı söylendi. Sofia Vergara ve Joe Manganiello birçok ünlü ismin aksine hiç kavga etmeden ve malk mülk paylaşımlarını da sessizce yaparak boşandı

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YENİ SEVGİLİYLE İŞLER CİDDİLEŞİYOR!

Ancak anlaşılan aradan geçen aylarda bu durum değişmişti… Vergara Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla hem dizinden ameliyat olduğunu duyurdu hem de aşkını dünyaya ilan etti.

Elbette ünlü oyuncunun diz ameliyatını yapan da sevgilisi Justin Saliman oldu… Sofia Vergara kanepede uzandığı bir fotoğrafla birlikte yakışıklı doktorunun da bir resmini takipçileriyle paylaştı ve ona övgüler düzdü.

Vergara'nın dizinden neden ameliyat geçirdiği belli değil ama anlaşılan cerrah sevgilisinin bakımıyla kısa sürede iyileşecek...

Güzel yıldızı mavi önlükleriyle yatağının yanında gülümseyen erkek arkadaşının fotoğrafının altına "Eğer büyük bir diz ameliyatı geçirirseniz, o gece sizinle yatacak yakışıklı bir doktor bulduğunuzdan emin olun!!!!" notunu düştü.

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DİZ AMELİYATINI YAPAN CERRAH SEVGİLİYE "SENİ SEVİYORUM" NOTU

Bununla da kalmayan Sofia Vergara notuna “Senin seviyorum” ibaresini de bir kalp emojisiyle birlikte ekledi.

Sofia Vergara ameliyatını ve yeni aşkını aynı anda böyle açıkladı

Vergara eski kocası Joe Manganiello ile yedi yıllık evliliğin ardından ayrılmalarından üç ay sonra, geçtiğimiz Ekim ayında Saliman ile ilişkisini kamuoyuna açıklamıştı.

Justin Saliman gösteri dünyasına yabancı bir isim değil. Birçok ünlü hastası olmasının yanı sıra yakışıklı cerrah ünlü oyuncu Bree Turner ile 10 yıl evli kalmıştı. 2018 yılında boşanan çiftin iki de çocuğu var.

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İKİ ÇOCUĞU VAR: TEHLİKE YOK

Justin Saliman sadece sevdiği kadını ameliyat ettikten sonra onunla özel olarak ilgilenen düşünceli bir sevgili değil aynı zamanda zaten iki çocuğu olduğu için Sofia Vergara’dan eski eşi gibi çocuk da istemeyecek olmasıyla ideal bir erkek arkadaş…

Justin Saliman 2018'de oyuncu eşi Bree Turner'dan ayrılmıştı

47 yaşındaki Joe Manganiello da Sofia Vergara'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir başka oyuncu Caitlin O'Connor’la sevgili olmuştu.

ESKİ EŞ DE YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

34 yaşındaki Caitlin O'Connor daha önce hiç evlenmedi ve çocuğu da yok. Böylece Sofia Vergara tarafından kalbi kırılan Joe Manganiello da hem yeni bir aşka hem de ileride birlikte çocuk sahibi olabileceği bir kız arkadaş kavuşmuş durumda.

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Taze aşıklar şubat ayından beri birlikte yaşamaya başladı…