Ünlü oyuncu tecavüz ve yamyamlıkla suçlanmıştı… Kızı ve oğlu durumu bilmiyor... ‘Çocuklarım babalarının bir süper kahraman olduğunu sanmalı’

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Armie Hammer 2010 yılında Elizabeth Chambers’la evlendi ve ilerleyen yıllarda da Hollywood’da kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Çiftin 9 yaşında Harper adında bir kızları ve 7 yaşında Ford adında bir oğulları var.

HER ŞEY AYRILIKTAN SONRA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Her şey mutlu çiftin Temmuz 2020'de ayrıldıklarını açıklamasıyla başladı. Ayrıldıktan sonra Hammer, birden fazla kadın tarafından tacizle, tecavüzle ve hatta yamyamlıkla suçlandı ve tüm bu suçlamaları reddetti.

Grand Cayman: Secrets in Paradise adında bir dizide yer alan, eski bir oyuncu olan Elizabeth Chambers, ayrıldığı eşi Armie Hammer hakkındaki gerçekleri çocuklarından nasıl sakladığını anlattı. Çift tüm bu skandallar patlak vermeden önce koronavirüs pandemisi yaşanırken Cayman Adaları’na gitmiş, sonra da buraya yerleşmişti.

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KOCASI YILLARCA ONU ALDATTI, ALDATMAKLA KALMAYIP KORKUNÇ ŞEYLERLE SUÇLANDI

Birçok eski suçlunun, geçmişi karanlık zenginleri ve sayısız ünlünün yaşadığı bir yer olan bölgeyi anlatan Grand Cayman: Secrets in Paradise dizisinin yeni bölümünde kocasının geçmişte birçok kadını taciz ettiği, tecavüz suçlamasıyla yargılandığı ve bu kadınların yamyamlık fantezilerini üzerlerinde uygulamaya çalışmakla suçladığı Elizabeth Chambers yaşadığı zorlu süreci anlattı.

27 yaşındaki, Bulgar asıllı Effie Angelova adında bir kadın yıldız oyuncuyla uzun süren bir iliiki yaşadığını ve bu süreçte tacize uğradığını, Armie Hammer'ın ona tecavüz ettiğini ve yamyamlık yapmaya çalıştığını anlatmıştı

Chambers çocukların Armie Hammer skandalı hakkında hiçbir fikirleri olmadığını söyledi ve “Babalarının bir süper kahraman olduğunu düşünmeliler dedi.

"ÇOCUKLARIMA BABALARI HAKKINDA OLUMSUZ BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"

"Çocuklarımla onun hakkında olumsuz konuşmuyorum" diyen Chambers çocuklarının babalarını olumlu bir şekilde görmesini sağlamaya çalışıyor.

Elizabeth Chambers kendine sıfırdan yeni bir hayat kurdu ve çocuklarını tek başına büyütmeye başladı

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41 yaşındaki Chambers, iki çocuğunu babaları 37 yaşındaki eski kocası Armie Hammer'la ilgili tartışmalardan korumak için çırpınıyor.

Chambers, 2023'ün başlarında çekilen reality şovda rol arkadaşı Julian Foster'a "Çocuklarımı şiddetle koruyorum, bu yüzden hala buradayız, Cayman Adaları’nda yaşamaya devam ediyoruz" diyor.

Chambers çocukları Harper ve Ford’un babalarıyla ilişkisini "Tanrı'ya şükür neler olup bittiği hakkında hiçbir fikirleri yok. Çocuklarım gözle görülür şekilde mutlular. Babalarının bir süper kahraman olduğunu düşünüyor olmalılar. Dürüst olmak gerekirse, onlara karşı hep öyleydi. Olabileceğinin en iyisi oldu" sözleriyle anlatıyor.

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"BABALARININ BİR SÜPER KAHRAMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMELİLER"

Eski eşi hakkında basında olumsuz konuşmadığını söyleyen Chambers “Kimse babasıyla sorunları olan bir kız ya da bir oğul istemez. Babalarının bir süper kahraman olduğunu düşünmeliler. Ve bu asla, asla, asla ortadan kaldırmayacağım güzel bir şey"

Armie Hammer Hollywood'un ne gözde oyuncularından biriyken ortaya çıkan gerçeklerden sonra kariyeri bitti... Ünlü oyuncu artık emlakçılık gibi işler yaparak hayatını kazanıyor

Çiftin ayrılık süreci dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş ve Elizabeth Chambers "Yıllardır planladığımız hayat paramparça oldu. Boşanma sürecim mutlak bir cehennemdi ve bunu kimsenin yaşamasını istemem” demişti.

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