İki yıllık aşk evliliğe doğru gidiyor: Ünlü yıldızların nişanlandığı ortaya çıktı

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İşte bu partilerden biri hem yaşanan yıldız yağmuru sebebiyle paparazzilerin uğrak yeri oldu hem de son zamanlarda çok konuşulan bir ünlü aşkının artık giderek ciddileştiğinin kanıtını ortaya çıkardı.

İki yıldız oyuncu Channing Tatum ve Zoe Kravitz, boşandıktan sonra mutluluğu birbirlerinin kollarında bulmuştu. Bu sürpriz ilişki 2021’de ortaya çıkmıştı.

Özel hayatlarını gizli yaşayan ve çok fazla ortalıkta görünmeyen Channing Tatum ve Zoe Kravitz, bir süredir birlikte oldukları iddialarını ayrı ayrı gelip el ele ayrıldıkları Met Gala’da dünyaya ilan etmişti.

Channing Tatum ve Zoe Kravitz, Kendall Jenner'ın verdiği Cadılar Bayramı partisine tanınmayacakalarını düşünerek rahar rahat geldiler ancak paparazziler ünlü çiftin peşini bırakmadı

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2 yıldır mutlu bir ilişki yaşayan ancak kırmızı halılarda bile yan yana poz vermekten kaçınan Tatum ve Kravitz pazar günü arkadaşları, ünlü model Kendall Jenner’ın verdiği Cadılar Bayramı partisine katıldılar.

Zoe Kravitz kostümünün bir parçası olan bıçağı tutarken parmağındaki nişan yüzüğünü de göstermiş oldu

Zoe Kravitz, efsane korku filmi Rosemary's Baby’deki Rosemary kılığında, elinde kocaman bir bıçakla, Channing Tatum ise başında başlığı ve üzerinde uyku tulumuyla bebek olarak geldikleri partide bu kostümlerin yardımıyla tanınmayacaklarını ummuşlardı.

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Ancak partinin girişinde nöbet tutar gibi bekleyen paparazziler iki yıldızın boy boy fotğraflarını çekmekte gecikmedi. Ve Zoe Kravitz, kostümünün bir parçası olan bıçağı tuttuğu elindeki nişan yüzüğünü de böylece saklayamamış oldu.

Çiftin ilişkisi 2021'de Met Gala'dan el ele ayrılırlarken ortaya çıkmıştı

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Ünlü çiftin nişanlandığı, Zoe Kravitz’in de bu gösterişli pırlanta nişan yüzüğünü çoktan parmağına geçirdiği böylece ortaya çıkmış oldu. 34 yaşındaki güzel yıldız geçen sene verdiği bir röportajda 43 yaşındaki Channing Tatum'la olan ilişkisinden bahsetmiş ve onu "harika bir insan" olarak anlatarak övmüştü.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Tatum ve Kravitz çalışmaladıları zamanlarda evlerinden çıkmamayı tercih ediyorlarmış

Kravitz, Channing Tatum'dan bahsederken ilişkilerini "Beni güldürüyor ve ikimiz de sanatı, sanat hakkında konuşmayı ve yaptığımız şeyi neden yaptığımızı keşfetmeyi gerçekten seviyoruz. Bir filmi izlemeyi, onu çözümlemeyi, hakkında konuşmayı ve birbirimize meydan okumayı seviyoruz." diyerek anlatmıştı.

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İki yıldız, Kravitz'in yakında gösterime girecek olan ilk yönetmenlik denemesi Pussy Island'ın oyuncu seçimleri sırasında tanıştı. Kravitz'in söylediğine göre Tatum sette onun koruyucusu olmuştu: "İster bana çay demlesin, ister benim yüzümden birine kızsın o gerçekten benim koruyucumdu ve bu gerçekten harika ve tatlıydı".

Yakın çevrelerinin çok mutlu olduklarını anlattığı ünlü çiftin ilişkilerinde kariyerleri odak noktaları ve oyunculuk konusundaki tutkularını paylaşmaları ilişkilerini olumlu anlamda besliyor. Ünlerinden kaynaklanan ilgiden hoşlanmayan çiftin çalışmadıkları zamanları evlerinde baş başa geçirdikleri biliniyor.

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Channing Tatum ve Zoe Kravitz'in kariyerlerini ilişkilerinin odak noktası yaptıkları ve birlikte çok mutlu oldukları söyleniyor

Channing Tatum'un 2019’da ayrıldığı eski eşinden 10 yaşında Everly adında bir kızı var. Zoe Kravitz ise aktör Karl Glusman’la iki yıllık evliliğini Channing Tatum hayatına girmeden kısa bir süre önce bitirmişti. Zoe Kravitz, yıldız şarkıcı Lenny Kravitz ve ünlü oyuncu Lisa Bonet’in kızı.