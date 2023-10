Ünlü oyuncunun evlat acısı… 10 yaşındaki oğlunu beyin tümöründen kaybetti: O şimdi ışıklarda dans ediyor

Haberin Devamı

Power Rangers’da ve birçok Marvel yapımı dizide canlandırdığı rollerle tanınan Avustralyalı oyuncu Eka Darville, bir süredir beyin tümörü tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Mana'nın öldüğünü açıkladı.

“Oğlum şimdi ışıklarda dans ediyor” açıklamasıyla acı haberi duyuran aktör, paylaşımında tüm hayranlarını Mana için dua etmeye çağırdı. Power Rangers RPM ve Marvel'in Jessica Jones ve The Defenders dizilerindeki başrolleriyle tanınan Eka Darville, oğlu Mana'ya agresif glionöronal beyin kanseri teşhisi konulmasının ardından bu yılın başlarında kariyerine ara vermişti.

Avustralyalı oyuncu Eka Darville ve eşi Lila 10 yaşındaki oğulları Mana'nın ölümüyle yıkıldı

Avustralya'da doktorların yapabileceği çok az şey olduğunun söylenmesinin ardından Darville ve eşi Lila Amerika'ya taşındı. Talihsiz çocuk burada nisan ayında birincil tümörün mümkün olduğunca büyük bir kısmının alınabilmesi için yüksek riskli bir dizi ameliyat geçirdi.

Aile oğulları için bir Instagram sayfası açmış, zorlu tedavi sürecine destek toplayabilmek için kampanyalar düzenliyordu

Eka Darville, oğlu Mana'nın durumu ve hastalığıyla ilgili haberleri uzun süre gizli tutmuştu. Darville, yakın zaman önce oğlunun hala savaştığını ancak tümörün 'her zamankinden daha hızlı' büyüdüğünü açıkladığı ve hayranlarını oğlunu dualarında tutmaya çağırdığı bir paylaşım yapmıştı.

Eka Darville oğlunun hastalığı ortaya çıkar çıkmaz oyunculuğu bırakmış, her şeyini onun tedavi süreci için ortaya koymuştu

Eka Darville'in annesi Malaika, torunu Mana'nın hafta sonu ABD'de öldüğünü yürek parçalayan bir videoyla açıkladı. Ailenin Mana’nın tedavisi için açtığı “Go Mana” sayfasında paylaşılan bir videoda acılı büyükannesi “Yine de sizlerle bu duada bir araya gelmek istedim çünkü o hala bizimle birlikte ve her zaman bizimle olacak” dedi.

Mana'nın kendisinden küçük Zion ve Axe adında iki erkek kardeşi daha vardı

Eka Darville ve eşi Lila küçük oğulları için Avrupa ve Japonya'dan ek tedavileri de araştırıyor ve Mana’yı kurtarabilmek için her yolu deniyordu. Ünlü oyuncu 18 Ekim’de, bir çevrimiçi bağış kampanyasında “Üç yorucu ameliyat, 2 kıta, sayısız terapi ve Mana'nın inkar edilemez iradesi... 8 ay sonra o hala bizimle. Hala savaşıyor” diye konuşmuştu.

Mana tedavi sürecinde ağır ameliyatlar geçirdi ve bu süreçte toparlandı ancak hastalığı tekrar etti ve bu kez tümör çok daha büyük bir hızla büyüyüp 10 yaşındaki talihsiz çocuğu hayattan kopardı

Ailenin hayatı Temmuz 2022'de Mana'nın bir plajda yere yığılması ve vücudunun sağ tarafını felç bırakan bir nöbet geçirmesiyle alt üst oldu. O sırada, Mana’ya, doğuştan beri var olduğu varsayılan bir beyin anormalliği olan Fokal Kortikal Displazi teşhisi kondu.

Sonraki beş ay boyunca Mana her gün kontrolsüz nöbetler geçirmeye devam etti ve sonunda ocak ayında tekrar hastaneye kaldırıldı ve burada çekilen MR'da beyninin yüzeyinde büyüyen iki büyük tümör tespit edildi.

Aile oğullarının tedavisi için doktorların Avustralya’da denenecek bir yol kalmadığını söylemesinin ardından ABD’ye gitmiş ve buradaki tedavi imkanlarını denemişti. Ameliyatların ardından tümörün bir kısmı çıkarılsa da maalesef hastalık tekrarladı.

Eka Darville “Bu son altı ayda, sahip olduğumuzu düşündüğümüz her sınırın ötesinde 'insan' kapasitemizi zorlayan inişli çıkışlı bir maceraya atıldık” dediği tedavi sürecinin ardından oğlunu kaybetmenin acısıyla yıkıldı.

Aslen Avustralyalı olan Darville en çok Marvel'in Jessica Jones ve The Defenders dizilerindeki Malcolm Ducasse rolü ve Power Rangers RPM ve devam filmi Samurai'deki Kırmızı Ranger Scott Truman rolüyle tanınıyor. Ünlü oyuncu Spartacus, Terra Nova, The Vampire Diaries, The Originals, Empire, Her Smell ve Tell Me a Story gibi pek çok başarılı dizide de yer almıştı. Eka Darville’in oğlunun hastalığı yüzünden oyunculuğu bırakmadan önce yer aldığı son film olan Kingdom of the Planet of the Apes 2024 yılında gösterime girecek.