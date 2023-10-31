Daha boşanmadan ikinci aşka yelken açtı: Ünlü aktör yıldız şarkıcıya kucak dolusu çiçek aldı

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İkili, 2008 yapımı Afterschool adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmiş, bu filmin setinde başlayan tanışıklık güzel bir dostluğa, 2013’ten sonra da aşka dönüşmüştü. Çiftin ilk kızları Ezer, Ekim 2018’de doğdu. 1 yıl sonra da evlendiler. Aralık 2020’de Dolores adını verdikleri bir kızları daha oldu.

BU EVLİLİĞİN TEMELİ SAĞLAM DENİYORDU ANCAK ÜNLÜ ÇİFT YOLLARINI AYIRDI

2019’da evlenen ve oldukça mutlu bir çift görüntüsü veren Jeremy Allen White ve Addison Timlin’lin beklenmedik ayrılık haberi mayıs ayında geldi. Boşanma davasını açanın Addison Timlin olduğu ortaya çıktı. Jeremy Allen White bu haberden sadece birkaç ay önce The Bear dizisindeki rolüyle ödül kazandığında yaptığı konuşmada kürsüden karısına olan aşkını haykırmıştı.

Jeremy Allen White ve Addison Timlin 2013'ten beri süren aşklarını 2019'da nikah masasına taşımıştı; ünlü çiftin bu evlilikten iki de kızları oldu

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Çiftin boşanma davası henüz sonuçlanmadı. White ve Timlin, iki kızlarının velayetleri için anlaşmaya çalışıyorlar. Addison Timlin’in, ünlü oyuncuya velayet hakkı vermek için ondan alkol testi istediği ve adsız alkolikler grubunun terapi toplantılarına katılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

AYRILIR AYRILMAZ ÜNLÜ MODELİN KOLLARINA KOŞMUŞTU

Eski karı koca kızlarının etkinlikleri için sık sık bir araya geliyorlar ve oldukça dostane bir görüntü sergiliyorlar. Öte yandan Jeremy Allen White, boşanma haberi duyulduktan kısa bir süre sonra ünlü model Ashley Moore ile görüntülenmişti.

Jeremy Allen White ayrılık haberinin hemen ardından ünlü model Ashley Moore ile sarmaş dolaş görüntülenmişti

Jeremy Allen White ve Ashley Moore, Los Angeles sokaklarında el ele gezip herkesin görebileceği şekilde ve muhtemelen fotoğraflarının da çekildiğini bilerek hiçbir şeye aldırmadan sarılıp öpüşüyorlardı. Boşanma haberinden kısa bir süre sonra ortaya çıkan bu görüntüler ünlü oyuncu ayrılık acısını çabuk atlattı şeklinde yorumlanmıştı.

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BU KEZ DE YILDIZ ŞARKICIYLA GÖRÜNTÜLENDİ!

White ve Ashley Moore birkaç kez daha birlikte görüntü verdikten ve bu ilişki hakkında bir açıklama yapmadan bir “çift” olarak ortadan kayboldular. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Jeremy Allen White bu kez de Latin müziğin sevilen sesi, ünlü şarkıcı Rosalia ile ortaya çıktı. İkilinin geçen hafta baş başa yemek yerken yakalandığı iddia edilmişti.

Jeremy Allen White ünlü şarkıcı Rosalia'yle çıktığı pazar gezintisinde ona kucak dolusu çiçek aldı

White ve Rosalia bu kez de Los Angeles'taki bir çiftçi pazarında ortaya çıktılar. Yan yana gün boyu gezen çift yeni aşk dedikodularını alevlendirdiler. Gündelik giysileriyle yanlarından geçen hayranlarının tanımakta zorlandıkları ünlü ikili pazarda çiçek satan bir tezgahın önünde epey oyalandı.

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YENİ AŞKINA KUCAK DOLUSU ÇİÇEK ALDI

Jeremy Allen White buradan yanındaki Rosalia için bir kucak dolusu çiçek aldı. Ünlü oyuncu dev çiçek buketini kendisi taşırken yanındaki yıldız şarkıcıya da tek bir çiçek verdi. Rosalia’nın çiçeğiyle yürürken yüzüne yansıyan mutluluk dikkat çekti. İki taraf da bu gezinti ya da aralarında alevlenen bir ilişki olup olmadığıyla ilgili yorum yapmadı. Ancak fotoğraflar basına yansıyınca White ve Rosalia’nın yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edildi.

Jeremy Allen White’ın evliliğinin bitmesinin üzerinden henüz 5 ay, model Ashley Moore’la sarmaş dolaş görüntülenmesinin üzerinden ise sadece 2 ay geçti. 32 yaşındaki ünlü oyuncunun eşinden ayrılır ayrılmaz bekar hayatına ve yeni ilişkilere bu kadar çabuk kucak açması gündemden inmiyor. Jeremy Allen White dev çiçek buketini kendisi taşıdı, Rosalia'ya da tek bir çiçek verdi

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Gözden Kaçmasın Ünlü aktör eşinden ayrılır ayrılmaz model sevgilisiyle sokaklarda sarmaş dolaş Haberi görüntüle

BU “ACELE” HERKESİN AKLINA AYNI SORUYU GETİRİYOR

Addison Timlin’in boşanma davası açarken mahkemeye ayrılık gerekesi olarak “güven problemi” yaşadığını söylemiş olması da dikkatlerden kaçmadı. Jemery Allen White’ın daha kısa bir süre önce aşkını kürsülerden ilan ettiği eşinin ardından yeni ilişkilere bu kadar çabuk yelken açması çiftin belki de evliyken bile güven ve aldatma surunu yaşamış olabileceklerini akıllara getirdi.

Öte yandan Rosalia da temmuz ayında üç yıldır birlikte olduğu ve nişanlandığı sevgilisi, ünlü şarkıcı Rauw Alejandro’dan ayrılmıştı.