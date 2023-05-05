O söylentiler hakkında ilk kez konuştu: Platonik aşkın olağanüstü gücünü hissettim

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FİLM SETİNDE SIRADAN BİR GÜN

Ama bazen de bu durum sadece söylenti olarak kalır. İki başrol oyuncusunun ilişki yaşadığı ileri sürülür. Bu konuda dedikodular başını alıp gider ama ikisi de seslerini çıkarıp tek kelime yorum yapmaz. Çünkü bu durumaynı zamanda filme olan ilgiyi de artırır. Sonunda film çekilir, onlar da yollarına giderler. Özetle bütün bunlar film setlerinde sıradan olaylardır.





SÖYLENTİLER BİTMEK BİLMEDİ

İşte son birkaç yıldır Hollywood'un iki oyuncusu da böyle bir söylentiyle gündeme geliyordu sık sık: Görevimiz Tehlike serisinin yedinci halkasında başrolleri paylaşan Tom Cruise ve Hayley Atwell!

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İki oyuncu, çekimleri 2020 yılında başlayan ve türlü çeşitli aksiliklere rağmen yine de tamamlanan Mission Impossible 7 (Görevimiz Tehlike 7) filminde başrolleri paylaştı.

İşte o sırada da aralarında bir aşk doğduğu söylentileriyle gündemde kaldılar hep. Ama bu söylentilere ne Tom Cruise ne de Hayley Atwell, hiçbir yorum yapmadı. Hatta Atwell, sonradan Ned Wolfgang ile çıkmaya başladı ve sonunda da nişanlandı.

Aslına bakılırsa 60 yaşındaki Tom Cruise ile 41 yaşındaki Hayley Atwell'ın o filmin kamera arkasında neler yaşadığını kendilerinden başka kimse tam olarak bilmiyordu. Geçmiş zaman kullandık çünkü Hayley Atwell, gerçekte neler olduğunu ilk ve büyük olasılıkla son kez anlattı.





'CESARETLİ VE BİLGE BİRİ': Atwell, rol arkadaşı Tom Cruise hakkında "cesaretli ve bilge" yorumunu yaptı. Ardından aralarında bir aşk yaşanıp yaşanmadığı konusuna şu sözlerle noktayı koydu: " Tom ile tanışmak bana platonik aşkın olağanüstü gücünü gösterdi."





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'PLATONİK AŞKIN OLAĞANÜSTÜ GÜCÜ'

Country& Town dergisine konuşan İngiliz oyuncu, kendisi ve Tom Cruise hakkında çıkan söylentilerden elbette haberi olduğunu belirtti. Bu konuda da şunları söyledi Atwell: "Eğer bu konuda endişelenirsem Tom ile konuşabileceğimi hissettim. Tom da bana 'İnsanlar ne söylemek isterlerse söylerler. Ama sen kim olduğunu biliyorsun, ben de kendimi biliyorum. Bu ortamda kendini güvende hissetmeni istiyorum' dedi."

Atwell, röportajda, Tom Cruise ile ilgili duygularını da saklamadı.. Rol arkadaşı Cruise'da insan olarak büyük bir cesaret ve çocuksu bir merak gördüğünü ifade etti. Bütün bunların içinde de bir bilgelik olduğunu sözlerine ekledi.

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Hayley Atwell, Tom Cruise'un yanı sıra setteki diğer çalışanlara da sevgi duyduğunu ve bunun da sağlıklı bir duygu olduğunu sözlerine ekledi. "Evet, özgürce setteki herkesi seviyorum diyebilirim" cümlesiyle sözlerini sürdürdü.

Ama söylediğine göre Atwell'ın Tom Curise'a karşı duyguları diğerlerine karşı hissettiklerinden biraz daha farklıydı: "Hissettiğim şey, bazen yeteri kadar önem verilmeyen platonik aşkın olağanüstü gücüydü."

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'MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYOR'

Hayley Atwell, röportajta bir süre önce nişanlandığı Ned Wolfgang Kelly ile ilişkisini de anlattı. Atwell ile müzik yapımcısı Kelly, geçen yıl temmuz ayında tanıştı. Bu ilişkiyi sosyal medyadan duyuran kişi de Ned Kelly oldu. Sonra da Venedik tatiline gittiklerinde ona evlenme teklif etti.

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İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Hayley Atwell ile Ned Kelly, basının sık gittiği yerlere çok fazla adım atmıyorlar. Fakat yakın çevresinin belirttiğine göre Atwell, bu ilişki sayesinde gerçek mutluluğu yakaladı. The Sun gazetesine konuşan bir arkadaşı " Hayley'in mutluğu neredeyse yüzünden okunuyor" diyerek durumu özetledi.