Ünlü oyuncunun vefalı eşinden acı dolu sözler... 'Hasta kocama bakarken suçluluk duyuyorum'

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Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran efsane oyuncusu Bruce Willis’ten gelen kötü haberler geçen yıldan beri kesilmedi. Usta oyuncunun önce ailesi tarafından, konuşma ve hafıza da dahil bazı bilişsel sorunlara yol açan afazi hastalığına yakalandığı açıklandı. Ardından yine hayranlarını üzen başka bir haber geldi: Willis'e bu kez de demans teşhisi konuldu.

Yıldız oyuncunun karısı Emma Heming’le 11 ve 9 yaşındaki kızlarına katılan eski eşi Demi Moore ve ondan doğan 3 yetişkin kızı Rumer, Scout ve Tallulah da Willis’i teşhis aldığı günden beri hiç yalnız bırakmadı. Ve Bruce Willis eski ve şimdiki eşi ve 5 kızının oluşturduğu sevgi çemberi içinde yaşamaya devam ediyor.





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SON DURUMUNU YAKIN DOSTU ANLATMIŞTI: HASTALIĞI İLERLİYOR

Geniş ailesi Willis’in hastalığının seyri konusunda sık sık son haberleri basına ve hayranlarına duyururken bu zorlu süreçte hissettikleri duyguları da samimi bir şekilde paylaşıyor. Bruce Willis’in son durumuyla ilgili geçen ay açıklama yapan yakın dostu Glenn Gordon Caron, onun artık konuşma yeteneğini giderek kaybettiğini, “hayata bir kapının ardından bakar gibi” olduğunu söylemişti. Willis'in eski eşi Demi Moore ve üç yetişkin kızı da bu zorlu süreçte Emma Heming'e destek oluyorlar

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ DE HİKÂYESİNİ ANLATAN DA VEFALI EŞİ

Willis’e önce afazi sonra da Frontotemporal Demans (FTD) teşhisi konduğu günden beri hem onun yanından bi an olsun ayrılmadan destek veren hem de hastalık süreciyle ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen, eşi Emma Heming oldu. 45 yaşındaki Heming bir yandan bu çaresiz hastalıklarla boğuşurken bir yandan da kamuoyuna bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Ve bunu yaparken de kendi ailesinin durumunda olan diğer hastaları bilinçlendirmek ve onlara bilgi ve destek vermek için çabalıyor. Bu vefası ve çırpınışları büyük takdir toplayan Emma Heming konuyla ilgili yazdığı bir makalede bir kez daha yaptığı samimi açıklama ve itirafla gündemde.

Bruce Willis'in eşi Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve 5 kızı yıldız oyuncunun etrafında bir sevgi çemberi oluşturdular ve hastalığı süresince onun yanından ayrılmamaya özen gösterdiler

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BAŞKALARI ONUN SAHİP OLDUĞU İMKANLARA SAHİP DEĞİL: SUÇLULUK DUYUYORUM

Emma Hemingi kocası Bruce Willis'in demans teşhisinin ardından “Suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum” itirafını yaptıktan sonra bunun kalplere dokunan gerekçesini de açıkladı. "Bu korkunç hastalıklarla savaşırken başkalarının sahip olmadığı kaynaklara sahip olduğumu bildiğim için suçluluk duygusuyla mücadele ediyorum" diyen Heming "Kafamı boşaltmak için yürüyüşe çıkabildiğimde, benim durumumda olmayan bir başka eşin bunu yapamayacağı aklımdan çıkmıyor" sözleriyle duygularına açıklık getirdi.

Emma Heming sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımları ve katıldığı yayınlarla hem eşinin sağlık durumunu paylaşıyor hem de hastalığıyla ilgili olarak herkesi bilinçlendirmeye çalışıyor

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Emma Heming, eşi Bruce Willis ve ailesinin hikayesini paylaşarak başkalarına moral vermeyi amaçladığını anlatırken "Ailemizin yolculuğu hakkında paylaştıklarım basının ilgisini çektiğinde, her biri şefkat ve ilgiyi hak eden binlerce anlatılmamış, duyulmamış hikâye olduğunu biliyorum." dedi.

67 yaşındaki usta aktör Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konmuştu. Ailesi hastalığını duyurduğu Willis’in oyunculuktan emekli olduğunu da açıkladı. Bunun ardından Willis'e bir de frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesi olarak tanımlanıyor. Hastalıkta özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder. Demans hastalığının bir tedavisi yok ancak semptomları kontrol altında tutup hastanın hayatını yaşam kalitesini artırmak mümkün.

Emma Heming Bruce Willis'in hastalık sürecinde ona bakım verirken kendisiyle aynı durumda olan ama aynı imkanlara sahip olmayan kişileri düşünüp suçluluk duyduğunu söyledi

“GÖRÜLDÜĞÜNÜZÜ VE ANLAŞILDIĞINIZI BİLİN”

Heming "Paylaştıklarımın mücadele eden başkaları için önemli olduğunu, görüldüklerini ve anlaşıldıklarını hissetmelerini sağladığını görüyorum ve bundan sevinç duyuyorum" diye ekledi. Vefasıyla ve dayanışma paylaşımlarıyla herkesin gönlünü kazanan Emma Heming sözlerini "İnsanların, FTD'den etkilenen başka bir aileden haber aldığımda, ailemizin aynı keder, kayıp ve büyük üzüntü hikayesinin onlarınkinde de yankılandığını duyduğumu bilmelerini istiyorum" diye sürdürdü. Emma Heming, Bruce Willis'e demans teşhisi konsuktan sonra bunun bir aile hastalığı olduğunu belirtmiş; hem bütün ailenin bu durumdan etkilendiğinin hem de mücadelenin bir arada verildiğinin altını çizmişti

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“ARTIK DAHA FAZLA UMUDUM VAR”

Bruce Willis’in kızları 11 yaşındaki Mabel ve 9 yaşındaki Evelyn de kendilerini savunacak zamanı, enerjisi ya da kaynağı olmayan aileler için sözcülük yapmanın önemini fark etmiş durumdalar. "Bugün Bruce'a ilk teşhis konulduktan sonra sahip olduğumdan çok daha fazla umudum var" diyen Heming, bu hastalığı artık daha iyi anladığını ve inanılmaz bir destek topluluğuna bağlı olduğunu söylüyor.