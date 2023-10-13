Bruce Willis'in son durumunu yakın dostu anlattı... Konuşma yeteneğini kaybediyor: Hayata bir kapının ardından bakar gibi

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Ailesi geçen yıl ünlü aktörün beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen “afazi” (söz yitimi) hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

KALABALIK AİLESİ HASTALIĞINI ÖĞRENİR ÖĞRENMEZ ETRAFINI SARMIŞTI

Willis’in sevenlerini üzen bu haberin ardından aile tam anlamıyla kenetlendi ve yıldız oyuncuyu bir an bile yalnız bırakmadan etrafında bir sevgi çemberi oluşturdu. Bu çemberin içinde de vefalı eski eşi Demi Moore; onunla evliliğinden doğan kızları Rumer, Scout ve Tallulah’yla birlikte eşi Emma Heming ve ondan doğan iki küçük kızı var.

Bruce Willis'e geçen yıl konan afazi teşhisi ve sonrasında bu yıl da çok çabuk ilerleyen bir demansa yakalanması herkesi üzüntüye boğdu

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Ancak bu yılın şubat ayında herkesin acaba düzelir mi umudu taşıdığı yıldızdan bir kötü haber daha geldi ve ailesi Bruce Willis’in afaziden sonra Bruce Willis'in bu kez de Frontotemporal Demans (FTD) hastalığına yakalandığı açıklandı. Frontotemporal demans genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık.

KARISI ONA BÜYÜK BİR AŞKLA BAKIYOR

Emma Willis eşinin hastalık haberiyle yıkıldı ancak onu bir an bile yalnız bıkarmadan bakmaya bir yandan da iki kızlarını büyütmeye devam ederek büyük bir vefa örneği sergiledi

Yaygın semptomlar da davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulma olarak tanımlanıyor. Yani zaten afazi yüzünden etrafıyla iletişim kurmakta ve hafızasında sorunlar yaşayan Bruce Willis’i yakın gelecekte, maalesef, daha da kötü günler bekliyor. Geniş ailesi, özellikle de vefasıyla herkesin takdirini kazanan eşi Emma Willis aktörün sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sık sık hayranlarıyla paylaşıyor.

Willis büyük çıkışını 1985 yılında Caron'un yarattığı Mavi Ay dizisinde dedektif David Addison rolüyle yakalamıştı.

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SON DURUMUNU YAKIN DOSTU DUYURDU

Bu kez Bruce Willis’le iligli açıklama ise yakın bir dostundan; onu yıllar önce büyük bir şöhrete kavuşturan ilk yapım olan Mavi Ay dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron’dan geldi. Mavi Ay dizisinden sonra da ünlü oyuncuyla dostluğunu devam ettiren Caron, Willis’in hastalık haberini aldığından beri onu her ay mutlaka ziyaret ediyor.

"Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz ama dostumun yaşama sevinci artık yok oldu"

KONUŞMA YETENEĞİ HER GEÇEN GÜN KAYBOLUYOR

Son ziyaretinden sonra Bruce Willis’in son durumunu New York Post gazetesine anlatan yapımcı onun artık konuşma yeteneğini kaybetmeye başladığını ve sözel iletişim kurmakta zorlandığını aktardı. Yakın dostu durumu anlatırken "Hastalığını bu kadar korkunç kılan şey, Bruce Willis'le vakit geçiren herkesin bildiği gibi, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse yoktu. Hayatı seviyordu ve... her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu." sözlerini kullandı.

Glenn Gordon Caron, Mavi Ay dizisinin yıllar sonra ABD'nin en büyük dijital platformlarından Hulu'da yayınlanmaya başlayacağını duyurmuştu... Dizinin yaratıcısı olan Caron haberi dostu Bruce Willis'e aktardığını, ünlü oyuncunun hastalığına rağmen haberi anlayıp sevindiğini söyledi

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Yakın dostuyla artık sözlü iletişim kurmanın giderek imkansız hale geldiğini anlatan ünlü yapımcı Willis’e Mart 2022'de ilk kez afazi ve daha sonra da demans teşhisi konulmasından bu yana neredeyse her ay ziyaret onu etmeye çalıştığını söyledi.

"HAYATI BİR PARAVAN KAPIDAN GÖRÜYORMUŞ GİBİ"

Caron, Willis'in hala aynı kişi olduğunu içten içe bilse de, aktörün sanki "hayatı bir paravan kapıdan görüyormuş" gibi olduğunu söylüyor. Willis'le yaptığı görüşmeleri "İlk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum" diyerek aktaran dostu "Tamamen sözel değil; konuşmaktan zorlanıyor. Eskiden doymak bilmez bir okuyucuydu ama bunu kimsenin bilmesini istemiyordu ve şimdi istese de okuyamıyor. Tüm bu dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hala Bruce." diyerek efsane aktörün son durumuyla ilgili bilgi verdi. Emma Heming ve Bruce Willis 2009'da evlenmişti: Demi Moore'la evliliğinden üç kızı olan ünlü aktörün ikinci evliliğinden de 9 ve 11 yaşında iki kızı oldu

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HASTALIK HABERİ DUYULDUĞUNDAN BERİ AİLESİ DURUMUNU HAYRANLARINA AKTARIYOR

Willis'e resmi olarak frontotemporal demans teşhisi 2023 yılının başında, afazi nedeniyle oyunculuktan emekli olduğunu açıkladıktan yaklaşık bir yıl sonra konuldu. O zamandan beri ailesi, özellikle de eşi, yıldız oyuncunun kötüleşen durumuyla ilgili güncellemeleri sosyal medyada paylaşmaya devam etti.

Bruce Willis'in eski eşi ve 3 yetişkin kızı Emma Willis'e her konuda destek oluyor ve onu bu zorlu mücadelede yalnız bırakmıyor

Emma Heming son olarak katıldığı bir canlı yayında kocasının kendi durumunun farkında olup olmadığını "bilmenin zor" olduğunu söylemişti. 45 yaşındaki Emma Willis "Demans zor bir hastalık. Teşhis konulan kişi için de zor, ailesi için de zor. Bruce, ben ya da kızlarımız için de durum farklı değil. Bunun bir aile hastalığı olduğunu söylediklerinde ne demek istdiklerini anlamamıştım. Şimdi anlıyorum" demişti.

Aile bu korkunç süreçten geçerken büyük bir de mutluluk yaşadı: Bruce Willis'in en büyük kızı Rumer anne oldu ve böylece Willis dedelik sevincini tattı

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EŞİ ACI GERÇEĞİ "ACIM AZALMADI AMA EN AZINDAN NE OLDUĞUNU BİLİYORUM" DİYEREK ANLATMIŞTI

Kendisini Bruce Willis'in "bakım ortağı" olarak tanımlayan Emma Willis, yaklaşık bir yıl süren tahminlerin ardından kocasının resmi teşhisini almanın hem bir lütuf hem de bir lanet gibi hissettirdiğini itiraf etmişti: "Sonunda neler olduğunu anlamak, böylece olanı kabullenebilmek. Bu, acıyı azaltmıyor ama Bruce'a neler olduğunu bilmek her şeyi biraz daha kolaylaştırıyor".