Hastalığı ilerleyen Bruce Willis'in kızları üvey annelerini övgüye boğdu: Cesaretin dağları yerinden oynatıyor!

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“Zor Ölüm”, “Mavi Ay”, “Altıncı His”… 68 yaşındaki Bruce Willis, uzun Hollywood kariyeri boyunca her türden sayısız filmde oynadı, milyonların gönlüne taht kuran büyük bir yıldız oldu. Geçen yılsa bir süre ortalarda görünmedikten sonra ailesi ünlü oyuncunun yakalandığı hastalığı ve zorunlu emeklilik kararını dünyaya açıkladı.

USTA AKTÖR AMANSIZ HASTALIĞIN PENÇESİNE DÜŞMÜŞTÜ

Beyinde meydana gelen işlev bozukluğu sebebiyle ortaya çıkan konuşma, anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığına yakalanan Bruce Willis, henüz kesin ve etkili bir tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı. Ve ailesi yıldız simin etrafına adeta sevgiden bir çember oluşturarak onu bu zorlu sürecinde desteklemeye başladı.

Bruce Willis ve Emma Heming 2010'da evlendiler ve iki kızları oldu... Bu mutlu evlilik bir buçuk yıl önce gelen hastalık haberiyle sarsıldı

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Bu üzücü haberin ardından usta aktörün hastalığının seyrinin kötüleştiği haberi geldi. Willis bu kez de frontotemporal demansa (FTD) yakalandı. Kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir tür demans olan bu hastalıkta davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulmalar görülüyor. Çiftin 9 ve 11 yaşlarında iki kızı var... Ancak Willis ailesi artık çok daha kalabalık

HASTALIK AÇIKLAMASINI YAPAR YAPMAZ BİRLİK OLDULAR

Usta aktöre bu kâbus dolu günlerde en büyük desteği veren kişi eşi Emma Heming Willis oldu. 45 yaşındaki eski model ve oyuncu Bruce Willis’le 2009’da evlendi ve çiftin bu evlilikten iki 11 ve 9 yaşlarında iki kızları oldu. Willis’in yıldız aktris Demi Moore’la olan evliliğinden de artık hepsi birer yetişkin olan Rumer, Scout ve Tallulah adında 3 kızı var. Willis'in hastalığı ortaya çıktığndan beri eski eşi Demi Moore ve bu evlilikten doğan üç yetişkin kızı emma Willis2i hiç yalnız bırakmadılar

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İKİ KADIN VE BEŞ ÇOCUK ONUN İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Hastalığı ortaya çıktığından beri Willis’in eski eşi Demi Moore ve kızları şimdiki eşi Emma Willis’in en büyük destekçisi oldular. Moore, Rumer, Scout ve Tallulah neredeyse sürekli olarak babaları ve üvey annelerinin yaşadığı çiftlikte kalıp usta aktöre bu zorlu günlerinde destek veriyor ve hep yanında olmaya çalışıyorlar. Bu göz yaşartan dayanışma da hem ailenin yakın çevresinden hem de Bruce Willis’in hayranlarından takdir ve alkış alıyor.

5 çocuklu bu büyük aile Bruce Willis'in etrafında adeta bir sevgi çemberi oluşturmuş durumda ve onu bir an bile yalnız bırakmıyorlar

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Emma Willis, kocasına destek olmak için bir yandan onun eski eşi ve ailesiyle el ele veriyor bir yandan da bu hastalık süreciyle ilgili her şeyi büyük bir samimiyetle oraya koyarak yaşadıklarını anlatıyor. Geçen hafta ilk kez televizyon ekranlarına çıkarak kocasının son durumu hakkında bilgi veren Emma Willis, yaşadıkları süreci gözyaşlarıyla anlatmıştı.

“KOCAM HASTA OLDUĞUNUN FARKINDA BİLE OLMAYABİLİR”

Bruce Willis’in ilerleyen hastalığı nedeniyle aslında hasta olduğunun bile farkında olmadığını söyledi. Emma Willis bir yandan eşinin iyileşmesi için elinden geleni yaparken bir yandan da tedavisi olmayan bu hastalıkla ilgili bilinçlendirme yapabilmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Frontotemporal Dejenerasyon Derneği CEO'suyla canlı yayına çıkan Emma Willis "Demans teşhis konulan kişi için de zor, ailesi için de zor. Bruce, ben ya da kızlarımız için de durum farklı değil. Bunun bir aile hastalığı olduğunu söylemişlerdi, gerçekten öyleymiş." dedi. Emma Willis geçen hafta canlı yayına çıkarak hem eşini son durumunu anlattı hem de yakalandığı hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi

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GÖZ YAŞARTAN BİR DAYANIŞMA ÖYKÜSÜ YAZIYORLAR

Bu zorlu süre boyunca Bruce Willis’in eski ve yeni eşleri arasındaki ilişki de adeta göz yaşartan bir dayanışma hikâyesine sahne oldu. İki kadın hiçbir kıskançlık ya da çekişme yaşamadan Bruce Willis’in etrafında pervane olarak onu en mutlu ve rahat şekilde yaşatmak için her şeyi yaptı. Bu dayanışma öyküsünde Willis’in üç yetişkin kızı da büyük rol üstlendi. Ve yıllardır hep negatif anlamlarla anılan “üvey annelik” ve “üvey evlatlık” kavramını yıkıp adeta baştan yazdılar.





BÜYÜK AİLE KENETLENDİ

Brue Willis’in Demi Moore’dan olan kızları üvey annelerini övmeye doyamıyor desek yeridir herhalde. Emma Willis’in babalarına verdiği destek ve onun hastalığı hakkında yaptığı açıklamalar ve tedavi bulunması için verdiği çabaya hayran olan üç genç kadın her fırsatta ona duydukları hayranlığı ve gönül borcunu dile getiriyorlar. Bu hastalık söz konusu olmasa belki de sadece özel günlerde bir araya gelecek olan bu büyük aile şimdilerde kenetlenmiş durumda. Bruce Willis'in Demi Moore'la olan evliliğinden doğan kızları üvey anneleri Emma Willis'in babaları için verdiği mücadeleyi dillerinden düşürmüyor

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“ÜVEY ANNEMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Bruce Willis’in ortanca kızı 32 yaşındaki Scout, Emma Willis’in katıldığı televizyon yayınından sonra Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "FTD hakkında farkındalık yaratmak amacıyla ailemizin hikayesini paylaşmak için (korkutucu olsa da!!!) kamuoyunun önüne çıkmaya istekli olduğu için Emma Willis ile gerçekten daha fazla gurur duyamazdım" dedi.

Emma Willis eşine sadece büyük bir sevgiyle bakmakla kalmıyor onun tedavisi olmayan hastalığıyla ilgili bilinçlendirme kampanyaları için de te döküyor

Üvey annesini "Emma sen bu davanın şampiyonusun ve bana her gün cesaretin ve derin sevginle ilham veriyorsun. Cesaretin dağları yerinden oynatıyor” sözleriyle öven Scout Willis bu paylaşımı sosyal medya hesabından yaparak sözlerinin çok sayıda kişiye ulaşmasını da sağlamış oldu. Usta aktörün 29 yaşındaki kızı Tallulah da üvey annesine seslenerek onunla gurur duyduğunu paylaştı. Bruce Willis'in en büyük kızı 35 yaşındaki Rumer birkaç ay önce doğum yapıp usta aktöre ilk torun heyecanını yaşatmıştı

DEMI MOORE DA ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Demi Moore ve Bruce Willis boşanmalarının ardından yakın bir ilişki sürdürdüler ve birbirlerine olan desteklerini açıkça ifade ettiler. 2000 yılında Rolling Stone ile yaptığı bir söyleşide Willis, "Demi'yi hala seviyorum. Çok yakınız" dedi ve ekledi: "Arkadaşlığımız devam ediyor." "Zor Ölüm" aktörüne ilk olarak afazi teşhisi konulduğunda, Moore Instagram'ında toplu bir aile açıklaması paylaşmış ve eski kocasının gülümseyen bir fotoğrafının yanında "Bunu güçlü bir aile olarak hep birlikte atlatıyoruz" diye yazmıştı. Demi Moore geçtiğimiz Anneler Günü'nde yanına kızlarını, yeni doğmuş torununu, Bruce Willis'in eşi Emma Willis'i ve onun annesini de alarak bu güzel fotoğrafı paylaşmıştı

ESKİ EŞTEN YENİ EŞE: BİZ BİRBİRİMİZE BAĞLANMIŞ KIZ KARDEŞLERİZ

Demi Moore, sık sık karma ailesinin dokunaklı fotoğraflarını paylaşıyor ve bu arada Emma Willis'e olan yakınlığını vurguluyor. Moore 2021'deki Kadınlar Günü'nde, aralarında eski kocasının yeni eşinin de bulunduğu, ilham verici bulduğu kadınların fotoğraflarından oluşan bir kolaj paylaşmıştı. Heming için "Onu arkadaşım demekten onur duyduğum bir aile olarak görüyorum," diye yazan Moore paylaşımına şöyle devam etmişti: "Bizler bu çılgın hayat macerasında birleşmiş anneler, birbirine bağlanmış kız kardeşleriz."