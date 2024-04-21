Kalpleri hala aynı heyecanla çarpıyor... 'Bu şehvet düşkünü yaşlı adamın burada ne işi var diye düşünmüştüm'

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Siz şu anda hayatı paylaştığınız eşiniz ya da sevgilinizi gördüğünüz ilk anda ne düşündünüz bilemeyiz ama bu sözleri sarf eden ünlü oyuncu, 22 yıllık hayat arkadaşıyla ilk kez yan yana geldiğinde aklından tam da bu düşünceler geçmiş.

Pek romantik bir başlangıç sayılmaz.

Ama zaten bu ünlü de ne kadar yanıldığını kısa sürede anladı ki tıpkı kendisi gibi -hatta belki kendisinden daha ünlü- hayat arkadaşıyla yıllarını geçiriyor. Hem de gayet mutlu bir şekilde!

Bu ilginç sözleri sarf eden kişi sinemaya Indiana Jones serisiyle damgasını vuran elbette başka birçok yapımda kamera karşısına geçen Harrison Ford'un 22 yıllık eşi Calista Flockhart.

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ALTIN KÜRE GECESİ AŞKLARININ BAŞLANGICI OLDU

Aslına bakılırsa şu anda 59 yaşında olan Flockhart da Ally McBeal adlı dizi sayesinde milyonlarca kişi için "aileden biri" oldu bile çoktan.

Calista Flockhart ile 81 yaşındaki Harrison Ford, Hollywood'un en uzun süreli ilişkilerinden birinin kahramanları olarak biliniyor.

Tam 22 yıldır birlikte olan Flockhart ile Ford, çok fazla göz önünde bir hayat sürdürmüyorlar. Ama gittikleri her yerde de kelimenin tam anlamıyla bir mutluluk ve aşk tablosu sergiliyorlar.

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TANIŞTIKLARI İLK GECE AKLINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Calista Flocthart, The Times gazetesine verdiği röportajda Ford ile ilk kez bir araya geldikleri gecede olanları anlattı. Ünlü oyuncuyu gördüğü ilk anda neler düşünüp hissettiğini saklamadı.

Şöyle biraz geriye gidelim... Calista Flockhart ile Harrison Ford, 2002 yılında 59'uncusu düzenlenen Altın Küre (Golden Globe) gecesinde ilk kez aynı ortamda karşı karşıya gelip tanıştılar.

Ama Flockhart anlattığına göre Ford'u ilk gördüğü anda öyle büyük bir coşkuya kapılmadı. Dahası da var.

The Times'e söylediğine göre Flockhart, Harrison Ford'un özdeşleştiği yapımlardan biri olan Star Wars (Yıldız Savaşları) serisini hiç izlememişti. Çünkü sinema salonu bile olmayan küçük bir kasabada büyümüştü.

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Flockhart o gece hakkında şunları da anlattı: "Harrison Ford'un kim olduğunu biliyordum. Ama onu görünce 'Aaa! Bu Harrison Ford' demedim. Daha çok aklımdan geçen düşünce 'Bu şehvetli yaşlı adam bizim masamızda ne yapıyor' oldu."

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DİZİDEKİ ROL ARKADAŞI SAYESİNDE HAYATININ AŞKINI BULDU

Ama sonra olaylar onun bu ilk andaki görüşlerini yalanlayacak şekilde gelişti. İkili tanıştıktan kısa süre sonra flört etmeye başladı. Hatta sonra evlendiler.

O gece onlarla aynı masada bulunan ve tanışmalarına vesile olan kişi Flockhart'ın Ally McBeal dizisindeki rol arkadaşlarından James Marsden'dı.

O gecenin ardından üçü birlikte bir yemeğe çıktılar. Sonra da Ford ile Flockhart'ın ilişkisi başladı zaten.

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Tabii bu durum onlar kadar tanışmalarını sağlayan Marsden için de bir mutluluk kaynağı oldu. Yeni ve kalıcı bir aşkın doğmasına önayak oldu Marsden.

'YENİDEN AŞIK OLABİLDİĞİME HİÇ ŞAŞIRMADIM'

Harrison Ford o sırada ikinci eşi Melissa Mathison ile yasal olarak evliydi. Aslında Mathison, boşanma davası açmıştı ve bunun sonuçlanması da 2004 yılını buldu.

Ford ile Flockhart, bir çift olarak ilk kez 2002 yılının eylül ayındaki Venedik Film Festivali'nde el ele kırmızı halıya çıktılar. Bu şekilde ilişkilerini de kamuoyuna duyurmuş oldular.

Aralarında hatırı sayılır bir yaş farkı olsa da Ford ile Flockhart'ın kalpleri bu aşk sayesinde ilk aşkını yaşayan gençler gibi attı.

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Hatta öncesinde iki evlilik geçiren Harrison Ford'un ilerleyen yaşı bile onun hayatına yeni giren sevgilisi nedeniyle heyecan duymasını engellemedi.

Deneyimli oyuncu, Calista Flackhart ile aşkının başlamasından bir yıl sonra verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Aşığım... Romantik aşk en heyecanlı ve en tatmin edici duygu. Sanırım bunun için hayatınızın her aşamasında bir potansiyel var. Yeniden aşık olabildiğime hiç şaşırmadım. Bu benim için sürpriz değildi" diye konuşmuştu.

Harison Ford daha önce yaptığı iki evliliğinden dört tane çocuk sahibi oldu. Calista Flockhart ise 2001 yılında Liam adında bir erkek çocuğu evlat edinmişti. Evlenmelerinden sonra Ford, Liam'ı da nüfusuna geçirdi.

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ÖZEL HAYATLARINI MERAKLI GÖZLERDEN UZAK TUTUYORLAR

Tanışmalarından ve flörte başlamalarından sekiz yıl sonra evlenen Harrison Ford ve Calista Flockhart, özel hayatlarını çok fazla göz önünde yaşamayı sevmiyorlar.

Gerektiği zaman birlikte kamera karşısına geçiyorlar. Ama onların böyle içe kapanık yaşam tarzı paparazzilerin çiftin peşinde dolaşmasını da engellemiyor.

59 yaşındaki Calista Flockhart ile 81 yaşındaki Harrison Ford'un arasındaki yaş farkı da ünlü çift için sorun değil. Özetle ünlü çift, Hollywood'da nadir görülen bir şekilde mutlu evliliklerini tepelerinde kara bulutlar dolaşmadan sürdürüyor.