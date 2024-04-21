Oğlu yaşında karısı var diye eleştiriyorlardı: Aradığım eşi buldum, bu son evliliğim

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Bu sözler, bundan dört yıl önce evlendiği karısıyla aralarındaki 39 yıllık yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen ama kendisi bunu hiç umursamayan bir ünlüye ait.

Hayatının ikinci baharında aşkı yeniden bulan bu ünlüyle kendisinden çok genç, hatta oğlu yaşındaki eşi sık sık bu yüzden gündeme geliyor. Şu anda dördüncü evliliğini sürdüren bu ünlü ise "hayattaki gerçek eşini artık bulduğunu ve bunu son evliliği olduğunu" ısrarla vurguluyor.

Aslında gösteri dünyasında örneğine çok rastlanmasına rağmen yine de karısıyla arasındaki yaş farkı yüzünden eleştirilere hedef olan bu ünlü, sinemanın romantik prensesi Meg Ryan'ın eski eşi Dennis Quaid.

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'O BENİM HAYATIMIN IŞIĞI'

Ryan ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra dört başarısız bir evlilik daha yapan son olarak iki yıl önce Laura Savoie ile hayatını birleştiren 70 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Quaid, bu konuda Fox Digital'e konuştu.

İnsanların eşi Laura ile aralarındaki yaş farkı hakkında çok konuştuklarını söyleyen Quaid, kendisinin ise bu konuda hiç düşünmediğini belirtti. Karısını da "O benim hayatımın ışığı" diye tanımladı.

Quaid, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini 1978 ile 1983 arasında PJ Soles ile yaptı. Ardından 1991 ile 2001 arasında ünlü oyuncu Meg Ryan ile evli kaldı.

Ryan'ın ihaneti evliliğin sonunu getirdi. Quaid, Meg Ryan'dan boşandıktan sonra 2004 ile 2018 arasında Kimberly Quaid ile bir evlilik yaptı. En nihayetinde de 2020 yılında Laura Savoie ile hayatını birleştirdi.

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'KENDİMDEN GENÇ BİRİNİ ARAMIYORDUM... BİZİ TANRI BİR ARAYA GETİRDİ'

Verdiği röportajda aslında böyle bir aşk aramadığını söyleyen Dennis Quaid "Ama o çıkageldi. Bizi Tanrı bir araya getirdi" diye konuştu.

Dennis Quaid ile 31 yaşındaki Laura Savoie, bir etkinlikte tanıştılar. Orada önce arkadaş oldular ve sonra da ilişkileri ilerledi.

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Ama bu ilişinin başından bu yana yaş farkı yüzünden özellikle Dennis Quaid, eleştiri oklarını üzerine çekti. Bunun önemli bir nedeni de Laura'nın, Quaid'in eski eşi Meg Ryan'dan dünyaya gelen oğluyla yaşıt olması.

Quaid, Laura ile evlenmeden önde verdiği bir röjportajda "Bu eleştiriler bizi rahatsız etmiyor. Herkes hayata kendi perspektifinden bakar. Bu yüzden ben kimseyi eleştiremem. Söylenenlere de hiç kızmıyorum" diye konuşmuştu.

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'İNSAN KİME AŞIK OLACAĞINI KENDİSİ BELİRLEMEZ'

Quaid, yine aynı röportajda "Kendimden çok daha genç birini aramıyordum. Onunla bir iş toplantısında tanıştık ve ilişkimiz gelişti" diye konuşmuştu.

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Oyuncuya göre insan kime aşık olacağını kendisi belirleyemiyor. Üstelik yine söylediğine göre kendisi öyle kolay aşık olan bir insan da değil.

Ünlü oyuncu bu konuda "Bugüne kadar üç kez evlendim. Bu dördüncünün son olacağını biliyorum. Kendimi hayattaki gerçek eşimi bulmuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

Karısını "Hayatının ışığı" olarak tanımlayan Dennis Quaid, evlilikte sadakate inandığını da her fırsatta olduğu gibi yine tekrarladı.

KARISININ İHANETİ EVLİLİĞİ BİTİRMİŞTİ

Dennis Quaid'in ünlü oyuncu Meg Ryan ile evliliğinin sona ermesi döneminde büyük olay olmuştu. Çünkü Ryan, bir erkek çocuk sahibi olduğu evliliği sırasında Yaşam Kanıtı adlı filmde birlikte oynadığı Russell Crowe ile kaçamak bir ilişki yaşadı.

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Meg Ryan ve Russell Crowe bir yıl birlikte oldu sonra ayrıldılar. Bu ilişki yüzünden bir dönem eleştiri oklarını göğüslemek zorunda kalan Ryan "Dennis de beni evliliğimiz boyunca aldatmıştı" dedi.

Quaid de buna yanıt vermekte gecikmedi: "Meg'in hala bizim ilişkimiz hakkında konuştuğuna inanamıyorum" diyerek eski eşini suçladı. Sonunda her ikisi de kendi hayatlarını sürdürmeye başladı.

Dennis Quaid'in Meg Ryan ile evliliğinden şu andaki eşiyle aynı yaşta olan Jack adında bir oğlu bulunuyor.

Eski eşlerinden Kimberly'den 16 yaşında Zoe Grace adında bir kızı ve onun ikizi olan Thomas adında bir oğlu var.