Hamileyken korkup herkesten saklanmıştı… Küçük oğlu artık 1 yaşında: Hayatımın en büyülü yılı

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Müzik dünyasının efsane isimlerinde Ozzy Osbourne ile Sharon Osbourne'un kızı Kelly Osbourne da tıpkı anne babası gibi gösteri dünyasının tanınmış isimlerinden. Babasının yolunda ilerleyip şarkıcılık yapan Kelly daha sonra televizyon ünlüsü olmuş, Amerikan televizyonunun en çok izlenen birçok müzik, moda ve yetenek yarışmasında sunuculuk ve jüri üyeliği yaparak şöhretine şöhret katmıştı.

Ozzy Osbourne ve Sharon Osbourne'un kızları Kelly Osbourne da gösteri dünyasında neredeyse anne ve babası kadar ünlendi

Geçen yıl oğlu Sidney’yi kucağına alıp ilk kez anneliği tadan ünlü yıldız bir dönem aldığı kilolar yüzünden sürekli eleştiri oklarının hedefi oluyordu. Gösteri dünyasının en ünlü ailelerinden birinin kızı olan Kelly Osbourne kendi kazandığı televizyon şöhretinin ardından sektördeki kilo baskısını en çok hisseden kadınlardan biri haline gelmişti. Yıllar boyunca aldığı kilolar yüzünden sürekli eleştiri oklarının hedefinde olan Kelly Osbourne hamileliği boyunca yukarıdaki görüntü hariç saklanıp hiç fotoğraf paylaşmadı ve bunun acı sebebini de ancak doğum yaptıktan sonra itiraf etti

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HAMİLELİK FOTOĞRAFI OLMAYINCA TAŞIYICI ANNE KULLANDIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Uzun süredir birlikte olduğu Slipknot grubunun üyesi, ünlü müzisyen Sid Wilson’dan oğlu olan Kelly Osbourne, hamileyken hiç ortalarda görünmediği için hayranlarının sorularıyla karşı karşıya kalmıştı. Hamilelik fotoğraflarını hiç paylaşmayan Osbourne’a hayranları bebeğinin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelip gelmediğini sordu.

39 yaşındaki yıldız isimse bu sorunun sürekli sorulması üzerine samimi bir itirafta bulunup "Benim hiç hamilelik fotoğrafım yok, dokuz ay boyunca saklandım. Çünkü kilolarım yüzünden acımasızca eleştirilmek istemedim." yanıtını vermişti. Aldığı kilolarla ilgili bitmeyen haberler ve sürekli önüne çıkan eleştiriler yüzünden artık hayatı kâbusa dönen ünlü şarkıcı en sonunda bu gidişe son vermeye karar verdi.

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O KADAR DEĞİŞTİ Kİ HERKES ESTETİK YAPTIRDIĞINI SANDI

Birkaç yıl önce mide operasyonu geçiren Kelly Osbourne bu kez de tanınmayacak hale gelene kadar zayıflamış, hatta onu bu halde görenler yüzünün bile tüm hatlarının değişmiş olduğunu gördüklerinde onun estetik operasyon yaptırdığına inanmıştı.

Kelly Osbourne'un sadece birkaç yıl önceki fotoğraflarıyla şimdikiler arasında dağlar kadar fark var... Aşırı kilo verdikten sonra yüzü bile tanınmayacak kadar değişen yıldız ismin estetik yaptırdığı konuşuluyordu... Ancak Osbourne bu büyük değişikliğin tek sebebinin zayıflamak olduğunu, yüzünde sadece botoks olduğunu iddia ediyor

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Kelly Osbourne ise, operasyondan sonra hamile kalıp yeniden kilo alacağı ve bu kilolar yine yüzüne vurulacağı için korktuğunu ve 9 ay boyunca saklandığını açıklamıştı. Doğumdan sonra yeniden zayıflama telaşına düşen Osbourne aşırı sıkı ve kendisinin de sağlıksız olduğunu kabul ettiği bir diyet yaptığını itiraf etti.

DOĞUMDAN SONRA ZAYIFLAYABİLMEK İÇİN ÇOK ÇIRPINDI: BİRAZ FAZLA İLERİ GİTTİM

Oğlunun, iki hafta önce kendisinin, pazar günü de oğlunun 1. yaş gününü kutlayan Kelly Osbourne bir kez daha kilolarıyla; bu kez de aşı zayıflığıyla sürekli konuşuluyor. Sidney adını verdiği oğlu doğduktan hemen sonra fazla kilolarını vermek için ağır bir diyet yapmaya başlayan ünlü yıldız "Sonra 'Bütün bebek kilolarımı verdim. Bakalım bununla ne kadar ileri gidebileceğim’ bakalım dedim ve sanırım biraz fazla ileri gittim." diyerek eleştirilen aşırı zayıf görünümünün sağlıksız olduğuna hak verdi.

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Birkaç yıl önce mide ameliyatı olan ve artık eski hainden eser kalmayan Kelly Osbourne yeniden kilolarıyla gündeme gelmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor

“HAYATIMIN EN BÜYÜLÜ YILINI YAŞADIM”

Oğlunun ilk yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutlayan Kelly Osbourne "Geçtiğimiz yıl bir nedenden ötürü hayatımın en büyülü yılı oldu," diye başladı uzun mesajına ve “Senin büyümeni, öğrenmeni ve küçük bir adam olmanı izlemek, şimdiye kadar hissettiğim en büyük mutluluk' diye devam etti. Ünlü şarkıcı anne olduktan sonra hayatının en büyülü yılını geçirdiğini söyledi ve geçen gün doğum gününü kutlayan küçük oğluna "Benim tatlı prensim" diyerke seslendi

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GERÇEK SEVGİNİN ANLAMINI ANNE OLUNCA ÖĞRENMİŞ

Anneliğin onu nasıl farklı bir sevgi türüyle tanıştırdığından bahseden Osbourne oğluna “Senden önce sevgi sadece anladığımı sandığım bir kelimeydi. ŞİMDİ sevginin ne olduğunu gerçekten anlıyorum. Benim tatlı prensim” diyerek seslendi. Kelly Osbourne ve Sid Wilson 23 yıllık arkadaşlaıktan sonra büyük bir aşk yaşamaya başlamışlardı; çiftin oğulları bir yaşına bastı

ÇEYREK ASIRLIK DOSTLUKTAN SONRA ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

Ocak 2022'de ilişkilerine başlayan Kelly Osbourne ve Sid Wilson’ın aşkı, Osbourne'un ünlü müzisyene 45. yaş günü için yazdığı tatlı bir doğum günü mesajı paylaşmasının ardından ortaya çıkmıştı. Osbourne öpüştükleri bir fotoğrafın altına "23 yıllık arkadaşlığımızın ardından geldiğimiz noktaya inanamıyorum" diye yazdı.

Ünlü çift ilk kez 1999 yılında, Kelly Osbourne’nun anne ve babası Ozzy ve Sharon Osbourne tarafından kurulan bir müzik festivali olan Ozzfest’in turnesi sırasında tanışmıştı. Yıllarca yakın arkadaş olan Kelly Osbourne ve Sid Wilson’ın dostluğu neredeyse çeyrek asır sonra büyük bir aşka dönüştü.