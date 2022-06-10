Ünlü şarkıcının konserini sel aldı: Hepiniz güvende misiniz?

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SEYİRCİNİN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE GİRDİ

Halsey'i sahnede izlemek için Maryland'de bulunan Merriweather Post Pavilion'u dolduran çok sayıda müzikseverin hevesi, bastıran çok güçlü sağanak yağış ve salonu basan sel nedeniyle yarıda kaldı. Kötü hava koşulları ve diğer yandan salonu dolduran su ve bunun teknik ekipmanla birleşerek yarattığı tehlike nedeniyle konser iptal edildi.

ÖNCE ERTELEYİP SONRA İPTAL ETTİLER

Halsey'in konserinin yaklaştığı saatlerde Merriweather Post Pavilion'dan bir açıklama yapıldı ve konser ertelendi. Fakat iki saat sonra konser tamamen iptal edildi. Konser alanının yetkilileri, bilet ücretlerinin iadesi konusunda Halsey'in hayranlarını bilgilendirdi.

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Halsey'i izlemeye gidip sele kapılan müzikseverler ise su altında kalan salonda çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bir genç yaptığı paylaşımda, salon yetkililerini de suçladı. Görevlilerin kötü hava koşullarıyla mücadele konusunda yetersiz kaldığını savunan bu kullanıcı bir daha orada konser izlemeye gitmeyeceğini belirtti.

HAYRANLARINA SESLENDİ: GÜVENLE EVİNİZE DÖNDÜNÜZ MÜ?

Halsey, yaşananlar yüzünden dehşete kapılan hayranlarına Twitter üzerinden seslendi. Şarkıcı, yaşananlar yüzünden hayal kırıklığının da ötesinde bir duyguya kapıldığını ifade etti. "Maryland ne diyeceğimi bilmiyorum" diye mesajına başlayan Halsey "Ama şu anda kalbim kırık ve panik içindeyim. Sadece hepinizin güvenli bir şekilde evlerinize gidip gitmediğini merak ediyorum. Sizi her şeyden çok seviyorum" diye yazdı.

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Halsey bir süredir Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikte. Çiftin Ender adında bir oğlu bulunuyor.