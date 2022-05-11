Ünlü şarkıcı hastane yatağından duyurdu: O kadar çok hastalığım var ki!

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SAĞLIĞI ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikte Ender adını verdikleri 9 aylık bir erkek bebek sahibi olan Halsey, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ama anne olduktan sonra sağlığında ciddi değişimler olduğunu anlattı.

SIK SIK HASTANEYE GİDİP GELİYOR

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 27 yaşındaki Halsey, hastane yatağında çektiği ve Instagram hesabından paylaştığı videoda sağlık sorunlarının nasıl başladığını anlattı. Ünlü şarkıcı hamile kalıp bebek dünyaya getirdikten sonra sağlığının farklı bir yola girdiğini anlattı. Sonra da şunları söyledi: "Gerçekten çok hasta olmaya başladım. Birkaç kez anafilaksi yüzünden hastaneye kaldırıldım. Ve hala devam eden başka sorunlar da ortaya çıktı."

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BİR DİZİ SENDROM

Halsey, videoda Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu ile birlikte postural ortostatik taşikardı sendromu olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı bu hastalıkların temel nedeninin araştırıldığını da sözlerine ekledi. Halsey, hayatının büyük bir bölümünde özbağışıklık sistemiyle ilgili sorunları olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi.

Ehlers-Danlos Sendromu nedir? Kısaca EDS olarak anılan bu sendrom, bağ dokusunu etkileyen ve nadir görülen heterojen bir hastalık grubu. Hastalığa kolajen sentezinin bozulması neden oluyor. Kolajen sentezinin bozulması ise bağ dokusunun bozulmasına yol açıyor. Bağ dokusundaki kusurlar ciltten kemiklere, eklemlerden kan damarlarına kadar birçok organ ve dokuda yaşamı tehdit eden komplikasyonlar ve semptomlara neden oluyor.

KİMSE BENİM İÇİN ENDİŞELENMESİN

Kimsenin kendisi için endişe etmesini istemediğini belirten Halsey, şu anda bir tedavi programı yapıldığını ve aynı zamanda Love and Power adlı turnesi için hazırlıkların da sürdüğünü söyledi.

Sjögren Sendromu nedir? Halsey'in kendisinde var olduğunu belirttiği bu sendrom da yine bir otoimmün yani özbağışıklık ile ilgili bir sorun. Genellikle 20'li yaşlarının üzerindeki kişilerde görülen bu hastalığın en önemli belirtisi kuru göz ve kuru ağız. Bazı durumlarda bu sendrom, romatoid artrit, lupus, polimyozik gibi iltihaplı romatizmal hastalıklarla birlikte oluşabiliyor.

GRAMMY'DEN ÖNCE AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Halsey, geçen ay Grammy töreninden hemen önce endometriosis opersyonu geçirmişti. Ameliyat olduktan birkaç gün sonra kırmızı halıya çıkan Halsey'in sağlıklı görüntüsü de dikkat çekmişti.

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Postüral Ortostatik Taşikardi Sendromu nedir? Kısaca POTS olarak anılan bu sendrom, kişi ayağa kalktığı anda baş dönmesi, bayılma hissi, kalbin hızlı atması gibi belirtilerle kendini gösteren bir rahatsızlık. Ayağa kalktıktan sonra ilk 10 dk içinde, kalp atış hızında 30 atım/dk’lık artış ya da kalp atış hızının 120 atım/dk’nın üzerinde olması , postural ortostatik taşikardi sendromu olarak adlandırılır.

HER ŞEYE ALERJİSİ VARMIŞ

Sosyal medya hesabında kendisine yapılan alerji testinin sonucunu da paylaşan Halsey, hemen hemen her şeye alerjisi olduğunu da duyurdu.

Mast hücre aktivasyon sendromu nedir?Mast hücre mediyatörlerinin aşırı veya uygunsuz salgılanması sonucu ortaya çıkan bu sendromda en az iki farklı sisteme ait semptomlar bir aradadır. Bu hastalıkta mast hücrelerinin sayısında artış bulunmaz veya çok az artış olabilir. Semptomlar epizodiktir, deri, gastrointestinal, kardiyovasküler, solunum ve nörolojik sisteme ait olabilir. Semptomların şiddeti farklıdır, bazen çok şiddetli ve süreklidir veya giderek ağırlaşabilir.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Halsey, 9 ay önce Alev Aydın ile birlikte Ender Ridley adını verdikleri bir bebek dünyaya getirdi. Fakat daha önce anne olma konusunda da sorunlar yaşamış ve trajik bir düşük yapmıştı. Halsey, 2015 yılında hamile kalmış ancak bir sahne performansı sırasında bebeğini düşürmüştü. Üç yıl sonra katıldığı bir sohbet programında da karşısındaki genç dinleyiciler kendisini seyrederken bebeğini düşürdüğünü ve hiçbir şey olmamış gibi konsere devam etmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

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GÖKKUŞAĞI RENKLERİYLE DESTEK

Ender'e hamileliğini duyururken de kendisi gibi düşük yapan hayalleri yıkılmış annelerle bir dayanışma sergilemişti ünlü şarkıcı. Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı. Bu paylaşımı da ünlü şarkıcının geçmişte yaşadığı trajik bir olayı gündeme getirdi. Halsey, şişmeye başlayan karnını gözler önüne seren o pozlarında gökkuşağı renginde bir bikini üstü giymişti. Ayrıca sürpriz kelimesinin hemen yanında bir biberon, bir bebek ve bir de gökkuşağı ikonu vardı.

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YENİ VE MUTLU BİR BAŞLANGIÇ

İşte trajedi de o gökkuşağı ikonunda gizli. Bu gökkuşağı ikonu, geçmişte hamile kalan ancak bebeklerini düşüren kadınların daha sonra sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek anlamına geliyor. Yani bir anlamda karanlık ve fırtınalı bir dönemin ardından ortaya çıkan gökkuşağı, yeni ve mutlu bir başlangıcı ifade ediyor.