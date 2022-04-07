Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımına yorum yağdı: Haklısın ablam!

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SEVGİ DOLU PAYLAŞIM

Geçen hafta ameliyat olduktan üç gün sonra Grammy törenine katılmasıyla konuşulan Halsey, şimdi de oğlu ve sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak gündemin ilk sıralarına yerleşti.

'SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR'

27 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Alev Aydın ile oğlu Ender'in birlikte çekilen bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Ama Halsey'in Türk hayranlarını heyecanlandıran tek ayrıntı bu fotoğraftaki baba- oğul sevgisi değildi. Şarkıcı bu fotoğrafı Türkçe bir mesaj eşliğinde paylaştı. Alev Aydın ve Ender bebeğin pozunu "Sevgi paylaştıkça artar" mesajı eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu Halsey. Bu duruma da Türk takipçilerinden yorum yağdı. Bir milyonun üzerinde kişiden beğeni alan paylaşıma Halsey'in Türk takipçileri de Türkçe yorumlar yazdı. Bir takipçisi "Çok güzel" derken bir başkası da "Aynen öyle aşkım" diye yanıt verdi. Halsey'in paylaşımına Türkçe yorum yazan bir başka takipçisi de onun mesajına "Sen Türkçe mi yazdın, yerim seni aşkım" diye yorum yaptı. Bu paylaşım Halsey'in bir takipçisinden de "Haklısın ablam" yanıtını aldı. Şarkıcının takipçilerinin ağırlıklı olarak yaptığı yorum ise "Çok güzelsiniz" oldu.

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"TEŞEKKÜRLER DEDE"

Bu arada Halsey, Ender bebeğin dedesinden gelen hediyeyi de takipçilerine gösterdi. Bir yanında nazar boncuğu bulunan ve üzerinde "Ender" yazılı olan künyenin videosuna yer verdi şarkıcı, bunun Alev Aydın'ın babasından bir hediye olduğunu açıkladı. Şarkıçı, "Teşekkürler dede.. Bunu Ender takıncaya kadar saklayacağım" diye yazdı.

Bu, Halsey'in Türkçe mesaj eşliğinde yaptığı ilk paylaşım değil. Ünlü şarkıcı daha önce de sevgilisi ve oğlunun fotoğraflarını Türkçe mesajlar eşliğinde paylaşmıştı. Geçen yılın ekim ayında yaptığı bir paylaşımda "Nazar değmesin" mesajını yazan Halsey'e yine Türk takipçilerinden yorum yağmıştı.

'TOMBALAK BEBE'

Halsey bebeğinin doğumundan sonra Instagram'dan yaptığı "tombalak bebe" yorumuyla da konuşuldu. Geçen yılın ağustos ayında Halsey, oğlunun odasının fotoğraflarını paylaştı. 26 yaşındaki Halsey, duvarında "Ender" yazılı olan odanın fotoğraflarına, Instagram sayfasında yer verdi. Ünlü şarkıcının "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi. Buna Halsey de "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi.

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Halsey son yıllarda yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkat çekiyordu. Bir Türk sevgilisi olduğunun öğrenilmesinden sonra bu paylaşımları daha fazla heyecan yaratmaya başladı. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan olan 27 yaşındaki Halsey, 2020 yılında Twitter hesabından "Herkes sakin olsun" mesajı paylaşmıştı. Şarkıcının Türkçe yazdığı bu tweet'in altına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

GEÇEN YIL DÜNYAYA GELDİ

Alev Aydın ile Halsey'in bebeği Ender Ridley, 14 Temmuz 2021'de dünyaya geldi. Çift, mutlu haberi birkaç gün sonra sosyal medya hesaplarından duyurdu. Halsey, sevgilisi Alev Aydın ve Ender Ridley ile çekilen fotoğrafını "Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış" notuyla duyurdu.

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Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Allure Dergisi'ne konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Halsey, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak" dedi.

Halsey iki yıl önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 Türk olduğunu öğrendiğini de açıklamıştı. Şarkıcı "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı. Bütün bunların ardından Halsey'in, ABD'de yaşayan Türk asıllı Alev Aydın ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Böylece de Türkçe ve Türklere olan ilgisinin nedeni gün ışığına çıktı.

2018 yılında Sony Pictures ile hayatını anlatan bir Film geliştirmek için ortaklık kuran Halsey, Aydın'ın senaryoyu yazması için işe alındığını ve bu süreçte aşık olduklarını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Alev ve ben dört yıldır gerçekten iyi arkadaşız. Ve yıldızlar hizaya girdiğinde ilişkimiz romantikleşti. İkimizin de 'Aman Tanrım! Sen benim olduğum kişisin' dediğimiz çok açıktı" dedi.

AMELİYATTAN ÜÇ GÜN SONRA GRAMMY TÖRENİNE GİTTİ

Halsey, geçen hafta da geçirdiği operasyondan üç gün sonra Grammy törenine katılarak konuşulmuştu. Şarkıcı törenden birkaç gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tıbbi maskeyle çekilen bir fotoğrafına yer verdi ve bir Grammy ödülüne ikinci kez ameliyattan birkaç gün sonra katılacağını açıkladı. Halsey, 2017'de Grammy töreninden üç gün önce bir operasyon geçirdiğini hatırlattı. Sonra bu yıl da talihin bir oyunu olarak yine aynı durumda Grammy gecesine gideceğini belirtti.

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'BANA NAZİK DAVRANIN'

Paylaşımında takipçilerine "Bunu söylüyorum, eğer beni görürseniz nazik davranın, çünkü kırılganım. Kırılgan ve heyecanlıyım" diye seslendi. Halsey, gerçekten de geçirdiği operasyondan üç gün sonra 64'üncü Grammy gecesinde kameralar karşısına çıktı. Tercih ettiği sade ama iddialı kıyafetiyle de göz doldurdu.