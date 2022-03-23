Hayranları yorum yağdırdı: Disko topundan daha parlaksın

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İLGİNÇ TASARIM

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan 27 yaşındaki Halsey, Los Angeles'ta düzenlenen törene, üst kısmı pırıltılı ve iddialı bir dekolteye sahip olan, alt kısmı ise uzun paçalı bir pantolondan oluşan bir tulum giydi. Sahip olduğu dövmeleri de gözler önüne seren Halsey, kırmızı halıda çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında da paylaştı.

DİSKO TOPUNDAN DAHA PARLAK

Halsey'in görünümüne takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi, geçen yılın temmuz ayında Alev Aydın ile ilişkisinden Ender Ridley adında bir bebek dünyaya getiren Halsey'in bu kadar kısa sürede forma girmesinin sırrını sordu. Bazıları da giydiği kıyafetin, ünlü şarkıcıya çok yakıştığını belirtti. Takipçilerinden birinin yorumu ise çok ilginçti. Bu takipçisi Halsey'in görünümünü "Disko topundan daha parlak" diye yorumladı.

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TÜRKÇE VE TÜRKLERE OLAN İLGİSİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Birkaç yıl önce Türkçe öğrenmeye başladığını sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı, bu özelliğiyle Türk hayranlarının büyük ilgisini çekmişti. Kendisinde Türk kanı olduğunu da savunan şarkıcının bu ilgisinin nedeni bir süre sonra ortaya çıktı. İki yıl önce Türkiye tatiline gelen ve bu sırada çektiği pozlarını da sosyal medyada paylaşan Halsey'in çocukluğundan bu yana ABD'de yaşayan senaryo yazarı Alev Aydın ile birlikte olduğu bu şekilde duyuldu.

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'ŞİŞKO BOY'

Bu arada Türkçe öğrenmeyi sürdüren Halsey yine bu konuda kaydettiği ilerlemeyi Instagram sayfasındaki yorumlarda ve paylaşımlarında gözler önüne serdi. Bu yılın başında oğlu Ender'in boya yaparken çekilen bir fotoğrafını "Şişko boy" diye Türkçe başlayıp İngilizce sürdürdüğü bir mesaj eşliğinde paylaştı ünlü şarkıcı.

'TOMBALAK BEBE'

Yine oğlunun bir fotoğrafını "İşte böyle bir şeye benziyor" diye İngilizce bir mesajla paylaşan Halsey'e sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombis life (Bu tombiş hayat' yorumu geldi. Bunun üzerine Halsey de ona "Tombalak bebe" diye yazarak yanıt verdi.

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NAZAR DEĞMESİN!

Halsey'in Türk hayranlarının ilgisini çeken paylaşımları bununla da bitmedi. Yine geçen yıl sevgilisi Alev Aydın, Instagram sayfasında oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Halsey de bu paylaşıma Türkçe olarak "Nazar değmesin" diye yazdı ve bir nazar boncuğu ile kalp emojisi koydu. Ünlü şarkıcının bu mesajına da Türk hayranlarından mesaj yağdı. Birçoğu şarkıcıya yönelik sevgilerini yazarken bazıları da bu nazar boncuklu mesaja "Şaka mısın sen" diye yanıt verdi.

DOĞUMDAN ÖNCE ALEV AYDIN'IN ANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Halsey geçen yıl doğum yapmadan kısa bir süre önce Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın mezarını da ziyaret etmişti. O sırada Anne olmak için gün sayan Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte annesi Kadriye Aydın'ın mezarını ziyaret etti. Aydın, başına bir baş örtüsü örten ve mezar taşının yanında yere oturan sevgilisi Halsey'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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HAYRANLARIYLA SARMAŞ DOLAŞ

Halsey ile Alev Aydın geçen kasım ayında da Türkiye'ye tatile geldi. Birlikte Birlikte gittikleri bir mekanda da kendisini tanıyan hayranlarıyla kelimenin tam anlamıyla sarmaş dolaş oldu. Kısa bir süre önce anne olan şarkıcı Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte Türkiye'ye geldi. Ender Ridley adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan çift, dün gece de İstanbul'da gezmeye çıktı. Sevgilisi Alev Aydın ile birlikte bir kafeye giden Halsey'i hayranları hemen tanıdı.

AYDIN'IN BABASINI ZİYARETE GELMİŞLERDİ

Ünlü şarkıcı bazı hayranlarıyla sarmaş dolaş oldu. Onların hatıra fotoğrafı çektirme tekliflerini de geri çevirmedi ve cep telefonlarına poz verdi. Halsey ile Alev Aydın, minik oğulları Ender Ridley ile birlikte Aydın'ın babasını ziyarete geldi.

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SONUNDA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Birkaç kez hamile kalan ama düşük yapan Halsey, sonunda geçen yıl temmuz ayında oğlu Ender Ridley'i dünyaya getirdi. Alev Aydın ve Halsey, Ender'in dünyaya gelişini de sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Halsey, 14 Temmuz 2021'de anne olmanın mutluluğunu "Müteşekkirim. En “nadir” ve öforik doğum için. Aşktan güç almış" Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı.