Herkesin peşinden koştuğu tacı fırlatıp attı... Kraliçelik ona yaramadı... Gerçeği aylar sonra anlattı

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Güzelliğine ve yeteneğine güvenen genç kadınlar için hayalini kurdukları geleceğin, modellik ya da oyunculuk kariyerlerinin anahtarı güzellik yarışmalarına katılmaktan geçiyor.

Gösteri dünyasının birçok ünlü ismi, oyuncular ya da modeller geçmişte şansını bu yarışmalarda denemiş kişilerden.

Ancak bu aynı zamanda büyük bedeller ödenen, çok sıkı çalışma ve disiplin gerektiren bir süreç. Ülke çapındaki yarışmalardan sonra uluslararası yarışmalarda başarıya ulaşmak adeta imkansıza yakın olabiliyor.

YARIŞMAYI KAZANDI, KRALİÇE OLDU... VERDİĞİ KARAR HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

2023’te Miss USA seçilen yani ABD’nin en güzeli olarak kraliçelik tacı takan Noelia Voigt ani bir kararla unvanını bıraktığını açıklayarak herkesi şaşırttı.

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Sosyal medya hesabından uzunca bir açıklama yayınlayan ve “Bu benim için çok zor bir karardı” diyen Noelia Voigt Miss USA seçilmeyi başaran ilk Venezüella asıllı Amerikalı olarak büyük bir başarı kazanmıştı.

Noelia Voigt, fiziksel veya zihinsel sağlığından 'asla ödün vermeyeceğine' yemin ettiğini ve artık bu konuda çok zorlandığını açıklayarak yarışmayla elde ettiği tüm unvanlarını bıraktığını açıkladı.

Tacından vazgeçen güzel aynı zamanda yarışmanın kazananı olarak üstlendiği görevlerden de istifa etmiş oldu.

"KARARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Voigt'in istifasını açıklamasından kısa bir süre sonra Miss USA Organizasyonu kraliçeye görevinden ayrılma kararına karşılık saygı ve destek sundu.

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Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, “Unvan sahiplerimizin refahı en önemli önceliğimizdir ve şu anda kendisine öncelik verme ihtiyacını anlıyoruz” denildi.

Geçtiğimiz eylül ayında Miss USA tacını kazanan 24 yaşındaki Voigt, sosyal medyada paylaştığı uzun bir yazıyla hayranlarına güzellik yarışması boyunca gösterdikleri sevgi ve destek için teşekkür etti.

Sözlerine “Hayatta, kendiniz ve ruh sağlığınız için en iyi hissettiren kararları vermenin önemine büyük değer veriyorum” diye başlayan Noelia Voigt ABD’yi uluslararası areneda temsil etmekten gurur duyduğunu söylerken tacından neden vazgeçtiğini de samimiyetle anlattı.

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"RUH SAĞLIĞIM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

“Ne yazık ki, Miss USA 2023 unvanından istifa etmek gibi çok zor bir karar aldım” diyen güzellik kraliçesi süreç boyunca giderek ruh sağlığının bozulmaya başladığını söyleyerek artık bu unvanı taşıyamadığını itiraf etti ve yarışmanın ona kazandırdığı her şeyden bir anda vazgeçti.

İç mimari eğitimi alan Noelia Voigt kraliçelik unvanını “zorbalık karşıtlığı, flört şiddeti farkındalığı ve önlenmesi, göçmenlik hakları ve reformu” gibi konular için kullanacağını açıklamıştı. El Salvador'da düzenlenen Miss Universe 2023 yarışmasında ABD'yi temsil eden Voigt dereceye girememişti.