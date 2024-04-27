60 yaşında güzellik kraliçesi olup tarihe geçti!

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Arjantin’de 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodríguez, Buenos Aires Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilerek kalıpları yıktı.

Rodriguez, kendi yaş grubunda böylesine prestijli bir güzellik ödülünü kazanan ilk kadın oldu.

Miss Universe güzellik yarışması sadece 18 -28 yaş arasındaki kadınların yarışmaya katılabileceği kuralını değiştrimiş ve her yaştan tüm kadınlara kapısını açmıştı

60 YAŞINDA KAZANDIĞI BAŞARIYLA TARİHE GEÇTİ

Deneyimli bir avukat ve aynı zamanda da bir gazeteci olan Alejandra Marisa Rodríguez’in kazandığı bu ödül sadece kendisi için büyük bir başarı değil aynı zamanda Miss Universe güzellik yarışmasının çeşitlilik ve kapsayıcılığı kucaklayıcı yeni döneminin de habercisi…

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Arjantin'in Buenos Aires Eyaleti'nin başkenti La Plata'da yaşayan Rodriguez, zarafeti ve gülümsemesiyle hem jüri üyelerini hem de izleyicileri büyüledi ve dünya çapında yankı uyandırdı.

Hukuk diploması olan Rodriguez bir yandna da gazetecilik yapıyor

Sosyal medyada paylaşılan videolar, Mayıs 2024'te yapılacak Miss Universe Argentina ulusal seçmelerinde Buenos Aires'i temsil etmeye hazırlanan Rodriguez'in yarışmaya kararlılıkla hazırlandığını ortaya koyuyor.

Rodriguez, seçmeleri kazanması halinde 28 Eylül 2024'te Meksika'da düzenlenecek Miss Universe World yarışmasında Arjantin bayrağını sahnede dalgalandıracak.

Rodriguez zaferinin ardından basına yaptığı açıklamada, “Güzellik yarışmalarındaki bu yeni anlayışı temsil etmekten heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil, başka bir değerler dizisi olduğu yeni bir sahne açıyoruz” dedi.

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YARIŞMANIN KURALLARI YILLAR SONRA DEĞİŞTİ... YAŞ ARTIK BİR KRİTER DEĞİL

Miss Universe organizasyonu geçen yıl artık yarışmacılar için yaş sınırlaması getirmeyeceğini duyurmuştu.

Alejandra Marisa Rodríguez güzellik yarışmalarıyla ilgili algıları değiştirdiği için mutlu olduğunu söylüyor

Bu yıldan itibaren 18 yaşın üzerindeki her kadın yarışmaya katılabilecek. Daha önce sadece 18-28 yaş arası kadınlar yarışmaya katılabiliyordu.

Ses getiren bir başka güzellik yarışmacısı da Miss Universe 2024'te Dominik Cumhuriyeti'ni temsil edecek olan 47 yaşındaki Haidy Cruz.

47 yaşındaki Haidy Cruz da ülkesi Dominik Cumhuriyeti'ni Miss Universe 2024'te temsil etmeye hazırlanıyor