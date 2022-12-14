Güzel model evini Hollywood yıldızına sattı, kocasıyla romantik tatile kaçtı

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Gösteri dünyasında görmeye alıştığımız türde skandallar ve adından söz ettirmek için kalkıştığı tuhaflıklar da pek olmadı Kate Upton’ın hayatında. Erkeklerin hayallerini süsleyen, kadınların da gıpta ederek baktığı bu güzel ve başarılı kadın, 2008’de ayak bastığı moda dünyasında edindiği sağlam kariyeri devam ettirirken kendine güzel bir aile kurdu, sevgi dolu bir eş buldu ve şimdi bu aşkın meyvesi tatlı mı tatlı kızını büyütüyor. Bir yandan da modellik kariyerine, eskisi kadar yoğun olmasa da devam ediyor.
Epeydir paparazzilerden uzakta, sessiz sakin bir hayat süren Upton, kocası ve bir grup arkadaşıyla Fransa’ya ait, Karayipler’deki tatil cenneti St. Barts'ta ortaya çıktı. Fotoğraflarının çekilmesine aldırmayan Kate Upton ve profesyonel beyzbol oyuncusu kocası Justin Verlander, suyun içinde kâh tek başlarına kâh yanlarındaki arkadaşlarıyla çocuklar gibi oynayıp eğlenerek hem şahane bir tatil hem de romantik bir aşk kaçamağı yaptılar.
EVLERİNİ 11 MİLYON DOLARA HOLLYWOOD YILDIZI OYUNCUYA SATTILAR
Upton ve eşi 11 milyon 700 bin dolara satışa çıkan evi Timothee Chalamet'e indirim yaparak ve küsuratından vazgeçerek düz hesap bir fiyata satmış. Evde tenis kortundan bilardoya, havuzdan dev bir sima odasına kadar yok yok. Son birkaç senedir en iyi yönetmenlerle çalışan ve ses getiren yapımlarda oynayan genç oyuncu Timothee de artık yükselen kariyerine uygun bir evde oturmaya başlamış olacak. Biz dönelim Kate Upton ve Justin Verlander çiftine.
TAM 3 KEZ SPORTS ILLUSTRATED KAPAĞINDA YER ALDI, HOLLYWOOD'A ADIM ATTI
2012, 2013 ve 2017 yıllarında Sports Illustrated’ın kapak kızı olan başarılı model böylelikle modellik dünyasının tarihine de adını altın harflerle yazdırmış oldu. Dünya çapında tanınmasını sağlayan bu başarının ardından Holyywood’un da ilgisini çeken Upton Tower Heist ve The Other Woman gibi filmlerde rol alarak Cameron Diaz, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau, Ben Stiller, Eddie Murphy ve Casey Affleck gibi dev isimlerle kamera karşısına geçti.
BEYZBOL YILDIZI KOCASIYLA 2012'DE TANIŞMIŞ
2014’te, GQ Super Bowl partisinde birlikte görüntülenen Kate ve Justin’in birlikte olup olmadığı ikisinin de hayranları tarafından merakla araştırıldı. Sosyal medyada sürekli etkileşim halinde olan aşıklar Kate Upton’ın yılın ilerleyen aylarında Instagram’dan paylaştığı fotoğraftan sonra artık birlikteliklerini dünyaya ilan etti. 2016 yılında da beklenen teklif geldi ve Kate Upton o yılki Met Gala’ya parmağındaki göz alıcı nişan yüzüğüyle katıldı.
2018’de kızları Genevieve’i kucaklarına alan çift, 2020’de Justin’in sakatlığı ve dizinden geçirdiği büyük ameliyat sonrası zor günler geçirdi. Kocasının destekçisi olmaktan hiç vazgeçmeyen Kate, onun iyileşme sürecini ve sonrasında aynı başarıyı yeniden yakalamasını övmelere doyamıyordu. Beyzbola iki yıllık aradan sonra geri dönen ve astronomik bir ücrete sözleşme imzalayan Justin de bu başarısını sürdürmeye kararlı olduğunu şu sözlerle anlatacaktı “Kızımın beni görmesi ve büyüdüğünde beyzbol oynadığımı hatırlaması için yeterince uzun süre oynayabilmek istiyorum. Beni sahada hatırlayabilmesini istiyorum.”