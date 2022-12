Güzel model evini Hollywood yıldızına sattı, kocasıyla romantik tatile kaçtı

Haberin Devamı

Gösteri dünyasında görmeye alıştığımız türde skandallar ve adından söz ettirmek için kalkıştığı tuhaflıklar da pek olmadı Kate Upton’ın hayatında. Erkeklerin hayallerini süsleyen, kadınların da gıpta ederek baktığı bu güzel ve başarılı kadın, 2008’de ayak bastığı moda dünyasında edindiği sağlam kariyeri devam ettirirken kendine güzel bir aile kurdu, sevgi dolu bir eş buldu ve şimdi bu aşkın meyvesi tatlı mı tatlı kızını büyütüyor. Bir yandan da modellik kariyerine, eskisi kadar yoğun olmasa da devam ediyor. UZUN ARADAN SONRA TATİLDE ORTAYA ÇIKTI

Epeydir paparazzilerden uzakta, sessiz sakin bir hayat süren Upton, kocası ve bir grup arkadaşıyla Fransa’ya ait, Karayipler’deki tatil cenneti St. Barts'ta ortaya çıktı. Fotoğraflarının çekilmesine aldırmayan Kate Upton ve profesyonel beyzbol oyuncusu kocası Justin Verlander, suyun içinde kâh tek başlarına kâh yanlarındaki arkadaşlarıyla çocuklar gibi oynayıp eğlenerek hem şahane bir tatil hem de romantik bir aşk kaçamağı yaptılar.

Bu neşeli tatil aslında Kate Upton - Justin Verlander çiftinin Beverly Hills’deki görkemli evlerini bir başka yıldıza; Hollywood’un son zamanlardaki en gözde erkek oyuncularından Timothee Chalamet'e 11 milyon dolara satmalarından hemen sonra çıkılan bir kutlama tatili sayılabilir. Çiftin henüz evlenmeden önce, 2016'da, 5 milyon 250 bin dolara satın aldığı ev aslında o lüks mahallenin bilinen evlerinden biri; daha önceki sahipleri arasında ünlü müzisyen Kenny G. ve tenis efsanesi Pete Sampras gibi isimler var.

EVLERİNİ 11 MİLYON DOLARA HOLLYWOOD YILDIZI OYUNCUYA SATTILAR

Upton ve eşi 11 milyon 700 bin dolara satışa çıkan evi Timothee Chalamet'e indirim yaparak ve küsuratından vazgeçerek düz hesap bir fiyata satmış. Evde tenis kortundan bilardoya, havuzdan dev bir sima odasına kadar yok yok. Son birkaç senedir en iyi yönetmenlerle çalışan ve ses getiren yapımlarda oynayan genç oyuncu Timothee de artık yükselen kariyerine uygun bir evde oturmaya başlamış olacak. Biz dönelim Kate Upton ve Justin Verlander çiftine.

Daha sadece 30 yaşında olmasına rağmen dünyanın en çok aranan modellerinden olmayı başaran Kate Upton, modellik dünyasının tepe noktası sayılan bir başarıyı tam 3 kez tekrarlamasıyla tanınıyor. Bu başarı nedir derseniz moda dünyasının en büyük isimlerinin neredeyse hepsinin belirdiği Sports Illustrated dergisinin kapak kızı olabilmek. Dergide ilk olarak, kariyerinin başlarında, 2011’de, ‘yılın çaylağı’ bölümünde yer alan Upton, ilerleyen yıllarda tam üç kez Sports Illustrated’ın kapak kızı oldu.

TAM 3 KEZ SPORTS ILLUSTRATED KAPAĞINDA YER ALDI, HOLLYWOOD'A ADIM ATTI

2012, 2013 ve 2017 yıllarında Sports Illustrated’ın kapak kızı olan başarılı model böylelikle modellik dünyasının tarihine de adını altın harflerle yazdırmış oldu. Dünya çapında tanınmasını sağlayan bu başarının ardından Holyywood’un da ilgisini çeken Upton Tower Heist ve The Other Woman gibi filmlerde rol alarak Cameron Diaz, Leslie Mann, Nikolaj Coster-Waldau, Ben Stiller, Eddie Murphy ve Casey Affleck gibi dev isimlerle kamera karşısına geçti.

Bugünlerde takımı New York Mets ile iki yıl için 86 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan bu ve başarısıyla manşetlerden inmeyen beyzbolcu kocası Justin Verlander ’le tanışması ise hayatının en büyük dönüm noktalarından biri oldu Upton için. 2012 yılında bir reklam çekimi için aynı sette çalışırken tanışan ikili hakkında hemen aşk dedikoduları çıkmış, hatta 2013’te yılbaşı tatil için St. Thomas'a gittikleri söylenmişti. Kate Upton bunu yalanladı ve bekarım dedi. Zaten sonra da güzel yıldızın adı ABD’nin en sevilen yarışma programlarından olan Dancing with the Stars’ın yıldızı Maksim Chmerkovskiy ile anıldı. Ancak bu çift birkaç aylık birliktelikten sonra ayrıldıklarını açıklayacaktı.

BEYZBOL YILDIZI KOCASIYLA 2012'DE TANIŞMIŞ

2014’te, GQ Super Bowl partisinde birlikte görüntülenen Kate ve Justin’in birlikte olup olmadığı ikisinin de hayranları tarafından merakla araştırıldı. Sosyal medyada sürekli etkileşim halinde olan aşıklar Kate Upton’ın yılın ilerleyen aylarında Instagram’dan paylaştığı fotoğraftan sonra artık birlikteliklerini dünyaya ilan etti. 2016 yılında da beklenen teklif geldi ve Kate Upton o yılki Met Gala’ya parmağındaki göz alıcı nişan yüzüğüyle katıldı.

2018’de, İtalya’nın Toskana şehrinde gerçekleşen küçük ama romantik düğünlerine kadar çift sürekli birbirleri ve ilişkileri hakkında açıklamalar yapıp aşklarını dünyaya anlattılar. Kate Upton, Justin için hayatımdaki en güzel şey diyor, Justin de başarılı modele olan aşkını yere göğe sığdıramayıp onun güzelliğinden nasıl büyülendiğini anlatıyordu. Düğün gününü anlatan ünlü sporcu “Kapılar açılıp da onu koridorda yürürken gördüğüm an kendimi kaybettim” diyerek karısının dünyayı kendine hayran bırakan güzelliğinden nasıl çarpıldığını itiraf edecekti.

2018’de kızları Genevieve’i kucaklarına alan çift, 2020’de Justin’in sakatlığı ve dizinden geçirdiği büyük ameliyat sonrası zor günler geçirdi. Kocasının destekçisi olmaktan hiç vazgeçmeyen Kate, onun iyileşme sürecini ve sonrasında aynı başarıyı yeniden yakalamasını övmelere doyamıyordu. Beyzbola iki yıllık aradan sonra geri dönen ve astronomik bir ücrete sözleşme imzalayan Justin de bu başarısını sürdürmeye kararlı olduğunu şu sözlerle anlatacaktı “Kızımın beni görmesi ve büyüdüğünde beyzbol oynadığımı hatırlaması için yeterince uzun süre oynayabilmek istiyorum. Beni sahada hatırlayabilmesini istiyorum.”