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Gülşen mahkemenin yolunu tuttu... Konuşurlarsa hapis yatacaklar!

#Gülşen#Seren Serengil#Arto
Gülşen mahkemenin yolunu tuttu... Konuşurlarsa hapis yatacaklar
Özge Eğrikar

ŞARKICI Gülşen, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 1 ay konuşmama kararı aldırdı. Davalı sunucular mahkeme kararına aykırı davranırsa hapis yatacak.

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İddiaya göre ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programın sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, şarkıcı Gülşen’i, ‘Lolipop’ adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden Gülşen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu. Dilekçede, “Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen’i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır. Davalılar, programın reytingini arttırmak uğruna gerçeğe aykırı bir şekilde Gülşen’in toplum önündeki itibarını sarsmaya ve kişilik haklarına saldırıda bulunmaktadır. Gülşen’i hedef göstererek alenen hakaretlerde bulunan ve psikolojik şiddet uygulayan davalıların bu eylemine son vermesi için mahkemenizden tedbir kararı verilmesini istiyoruz” denildi.

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Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Gülşen’i haklı buldu. Mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Gülşen’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Mahkeme, davalıların tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.

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