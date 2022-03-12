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Gülşen: Ozan neden tepki göstersin!

#Gülşen#Ozan Çolakoğlu#Lolipop
Gülşen: Ozan neden tepki göstersin
Sayit DURMAZ

Single pozları ve sahne şovuyla sosyal medyada gündem olan Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu’nun tepkisi sorulunca “Ne tepkisi? Ben sadece konser veriyorum” dedi.

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Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” dün DMC etiketiyle yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Gülşen’in son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler de çok konuşuldu. Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.

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KONUŞANLARA SORUN

Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.”

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Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de şöyle dedi:

“Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.” 

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Gülşen: Ozan neden tepki göstersin

Gülşen alışverişte görüntülendi.

 

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#Gülşen#Ozan Çolakoğlu#Lolipop

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