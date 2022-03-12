Gülşen: Ozan neden tepki göstersin!

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Gülşen’in uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısı “Lolipop” dün DMC etiketiyle yayınlandı. Ünlü popçunun single için çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Gülşen’in son sahne programında bir arkadaşının kucağına oturduğu görüntüler de çok konuşuldu. Önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülenen Gülşen’e sosyal medyadaki yorumlar soruldu.

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KONUŞANLARA SORUN



Gülşen, “Pozlarınız ve arkadaşınızın kucağına oturmanız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ben sadece konser veriyorum. Sonra başka konserler de vereceğim. Bana değil, bu olayları çok konuşanlara sorun.”

Şarkıcı, “Eşiniz Ozan Bey’in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?” sorusu üzerine de şöyle dedi:

“Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu.”

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Gülşen alışverişte görüntülendi.