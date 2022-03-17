Gülşen'den eleştirilere yanıt: İşimi yapıyorum

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HER HAREKETİ GÜNDEMDE

Son dönemde hem sahne kostümleri, hem şovları hem de single fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Gülşen önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekanda yemek yedikten sonra modacı Hakan Yıldırım’ın stüdyosuna geçen ünlü popçu, fotoğraflarını çeken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

HAYATIM BUNDAN İBARET

Gülşen, eleştirilerle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben sadece işimi yapıyorum. Konserlerimi veriyorum. Hayatıma devam ediyorum. Önümde inanılmaz bir konser yoğunluğu var, onlara hazırlanıyorum. Yeni şarkılarımı yazıyorum. Benim hayatım bundan ibaret.”

SUNİ KÜRK

Gülşen kürküyle dikkatleri üzerine çekti. Suni olduğu öğrenilen kürkün markası Blancha, fiyatı da 21 bin 230 lira. Ünlü yıldızın kombininin toplam değeri ise 100 bin lira civarında.