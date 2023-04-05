Konuşurken yüzüme değil göğüslerime bakıyordu: Eski moda dinozorlar hâlâ bildiğiniz gibi!

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EN BÜYÜK SORUN 'İKİYÜZLÜLÜK'

İşte hayatının büyük bir bölümünü bu sektörde geçiren yıldızlardan biri kimseden korkmadan, lafını da sakınmadan ağır eleştirilerini ardı ardına sıraladı. Sinema sektöründe kendisini en çok hayal kırıklığına uğratan ayrıntının "ikiyüzlülük" olduğunu söyledi.

KİRLİ SIRLAR BİR KEZ DAHA GÜNDEME GELDİ

Genç yaşından bu yana kamera karşısına geçen ve rol aldığı James Bond serisinin Quantum of Solace halkasıyla kariyerinde hızlı bir sıçrama gerçekleştiren Gemma Arterton, çalıştığı sektörün "kirli sırlarını" bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Reign With Josh Smith adlı podcast yayınına konuk olan Arterton, sinema endüstrisinde hala cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını ve bazı "dinozorların" çağdışı davranışlarını sürdürdüğünü iddia etti. 37 yaşındaki Arterton, #metoo hareketinden önce sektörün önde gelenlerinin, kendisini feminist söylemler konusunda sesini daha az çıkarması gerektiği konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi.

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ESKİ MODA DİNOZORLAR: 'Onları sarsarak, artık 2023 yılında olduğumuzu ve böyle yapmadığımızı söylemek istiyorum."

1960'lı yıllardan bu yana sinema sektöründe çok değişim olduğunu söyleyen Gemma Arterton, hala bazı eski moda dinozorların çalıştığını ve onları sarsarak "Hey... Artık 2023 yılındayız. Bunu böyle yapmıyoruz" demek İstediğini söyledi.

'HEMEN SÖYLEMİNİ DEĞİŞTİRDİ'

Arterton, adını vermediği bir Hollywood yapımcısının kendisini daha az feminist söylemde bulunması konusunda uyardığını belirtip ufak çaplı tehdit bile edildiğini saklamadı. "Bu yapımcı bana böyle yapmam gerektiğini aksi halde kariyerimin geri gidebileceğini söyledi" diye konuştu.

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İşte sözün tam bu noktasında da #metoo hareketiyle bilrikte feminist söylemler artınca bu yapımcının da bu kez onlara destek verdiğini anlatıp sektördeki ikiyüzlülüğü eleştirilerinin hedefine oturttu.

'KONUŞURKEN SÜREKLİ GÖĞÜSLERİME BAKIYORDU'

Gemma Arterton "Bence #metoo hareketine kadar birçok kişi, sinemada kadın çalışanların haklarını koruma konusunda sesini çıkarmaktan korkuyordu. Çünkü bunu yapan kadınların kariyerine sekte vuruluyordu. Ya da bu tarz konuşanların artık feminist olduğunu, işlerini doğru yapamayacağını düşünüyorlardı. Bu kesinlikle çok saçma. Ama şimdi durum bambaşka" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Arterton, bu sözlerinii ardından daha kısa bir süre önce yaşadığı bir olayı anlattı. Rol aldığı Funny Woman'ın galasında kendisiyleşov hakkında konuşan bir gazetecinin sürekli olarak göğüslerine baktığını söyledi. "Aslında ona yaptığı şeyi söyleyebilirdim. Ama yapmadım" dedi.