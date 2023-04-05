Eski nişanlısının elinden zor kurtulmuştu: Bir zamanların asi kızı uslandı, anne oluyor

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BU KEZ GERÇEKTEN AŞKI BULMUŞ

Hayatını bir düzene sokabilmek için kaç kez rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gördüğünü belki kendisi bile unutmuştu. Başta ailesi olmak üzere bütün hayranları onun geleceğinden, daha da ötesinde hayatından endişe ediyordu. Çünkü o hayatın sonu pek de iyi görünmüyordu. Gösteri dünyasında bunun çok sayıda örneği de vardı.

Sonra aniden ortadan kayboldu. Ne skandalları vardı ortada ne de adı. Bir dönem uluslararası yardım faaliyetlerine olan katkısıyla gündeme geldi. Sonra yine bir sessizliğe büründü. Durdu, durdu... Bir sosyal medya paylaşımıyla önce nişanlandığını, sonra da evlendiğini açıkladı. Aslına bakılırsa kimse bunun çok uzun süreceğini düşünmüyordu. Onun geçmiş yıllarda sergilediği tavırları hatırlayanlar, evliliğe de fazla uzun bir ömür biçmedi.

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Ama bu kez yanıldılar. Çünkü sadece iki hafta önce,kocasıyla birlikte bir bebek beklediklerini duyurdu. Anne oluyordu! İşte şimdi onun deli dolu yıllarını hatırlayanlar, gerçekten de durulup oturduğuna ikna oldu.

2000'LERİN İLK YARISINDA ÇOK HIZLI YAŞADI

Eğer 2000'li yılların ilk yarısında magazin basınını dikkatle takip etmişseniz bu anlatılanın Lindsay Lohan'ın öyküsü olduğunu anladınız. Hani şu kimi zaman kötü alışkanlıkları nedeniyle kendinden geçmiş olarak objektiflere takılan, bazen ardı ardına iki adımı bile atamayan, Britney Spears,Paris Hilton, Nicole Richie gibi "it girl" olarak anılan Lindsay Lohan. Çocuk yaşta elde ettiği şöhreti ve parayı bir türlü doğru düzgün idare edemeyen o genç kız.

İşte o Lindsay Lohan, ailesinin ve hayranlarının o dönemde korktuğu gibi bu hızlı hayatın kurbanı olmadı. Geçen yıl Bader Shammas ile evlenen 36 yaşındaki Lohan, görünüşe göre artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü bir zamanların deli dolu kızı şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Üstelik evliliğinde bir yılı da geride bıraktı.

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BİR YILGERİDE KALDI: Lohan ile Shammas, evliliklerinde bir yılı geride bıraktı.

Lohan, önceki gün Instagram'daki 12 milyon takipçisiyle bir mutluluğunu paylaştı. Kocası Shammas ile yaptığı sürpriz evliliğin bir yılı doldurduğunu ilan etti. Kocasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Lindsay Lohan, mesaj kısmına da "3 Nisan 2023. Bugün 1 yıl oldu. Mutlu yıl dönümleri" diye yazdı. Aynı fotoğraf, Lohan'ın kocası Bader Shammas tarafından da paylaşıldı.

ŞİMDİ BEBEK GELİYOR

Lohan, iki hafta önce bu evlilikten bir bebek bekledikleri haberini vermişti. Lohan mutlu haberi, sosyal medya sayfasından, üzerinde "yakında" yazan bir bebek tulumu paylaşarak duyurdu. Bu paylaşımının mesajına da Shammas ile birlikte kendilerini "kutsanmış ve heyecanlı" hissettiklerini yazdı.

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Lohan'ın bu mutlu paylaşımına hem takipçilerinden hem de ünlü arkadaşlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi. Bir zamanlar Lindsay Lohan ile hızlı gece hayatı maceraları yaşayan ve kendisi de kısa bir süre önce anne olan Paris Hilton bunlardan biriydi. Kocası Carter Reum ile birlikte Phoenix Barron adını verdikleri bir erkek bebek sahibi olan Hilton, "Tebrikler ve sevgiler. Senin için çok mutluyum. Anneler kulübüne hoş geldin" yazdı.

Elizabeth Gillies, Amanda Seyfried, Bella Thorne ve İtalyan modacı Donatella Versace gibi ünlüler de Lindsay Lohan ile Bader Shammas'ı tebrik etti.

'KOCAM OLMANA ŞAŞIRDIM'

Lindsay Lohan, Bader Shammas ile evliliği hakkında da geçen yıl yine sosyal medya üzerinden takipçilerini bilgilendirmişti. Kendi doğum gününde Shammas ile çekilen bir fotoğrafını paylaşıp ondan "kocam" diye söz etmişti.

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Lohan, Shammas ile evlendiği için kendini "dünyanın en şanslı kadını" hissettiğini saklamadı. Söz konusu paylaşımında daha ilginç cümleler de vardı: "Kocam olmana şaşırdım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın böyle hissetmeli" demişti.



Böylece de sürpriz bir şekilde evlendiğini duyurmuştu. Ondan bir sene önce de nişan haberi vermişti. Fakat Lindsay Lohan'ın eski hayatını bilenler ve onun daha önce bir bir kez nişanlanıp olaylı bir şekilde ayrıldığını hatırlayanlar onun gün gelip evleneceğine pek ihtimal vermemişti.

BODRUM'DA BALAYI YAPTI: Lindsay Lohan ile Bader Shammas balayını da Bodrum'da geçirmişti. Lohan orada çekilen fotoğraflarını sosyal medya safyasından paylaşmıştı. Çift, Dubai'de yaşıyor.

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HAYATINDAN ENDİŞE ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ: Ayrılıktan kısa bir süre önce Lohan, The Sun gazetesine verdiği röportajda Igor Tarabasov'un kendisine yapabileceklerinden korktuğunu ve hayatının güvende olmadığını ileri sürmüştü.

Bu Lindsay Lohan'ın ikinci nişanı. Oyuncu, daha önce de Rus milyarder Egor Tarabasov ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ancak çift, 2016 yılında yollarını ayırmıştı. Çiftin ayrılığı da olaylı olmuştu. Lohan'ın 'Playboy' olarak tanımlanan Tarabasov tarafından darp edildiği görüntüler basına yansımıştı. Bu olay, çiftin tatil için gittikleri Mykonos'ta gerçekleşti.





SKANDALLARI BİTMEK BİLMEDİ

Lohan bir süre öncesine kadar genellikle skandallarıyla gündeme geldi. Alkol etkisi altındayken araç kullanmaktan diğer kötü alışkanlıklara kadar birçok nedenden dolayı gözaltına alındı. Birkaç kez rehabilitasyona girdi. Onun bu durumunun altında yatan sebep büyük olasılıkla geçirdiği huzursuz çocukluk.

Anne ve babası bir türlü iyi geçinemeyen Lohan'ın çocukluğu çok zor geçti. Babası Michael defalarca cezaevine girip çıktı. Lohan, 2007 yılında verdiği bir röportajda küçükken annesiyle babasının arasında kaldığını belirtip daha sonra babası Michael ile iletişimini kestiğini söylemişti.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Üç yaşında modellik yapmaya başlayan Lindsay Lohan, 10 yaşına kadar birçok TV dizisi için kamera karşısına geçti. Ama asıl büyük çıkışını çocuk yıldız olarak The Parent Trap filmiyle yaptı. Filmin başarısından sonra başka yapımlar için kamera karşısına geçti. Lohan özellikle de 2004 yapımı Mean Girls adlı yapımla hafızalarda kaldı.