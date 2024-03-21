Fotoğraf krizi Kate’le bitmedi… Harry ve Meghan’ın portresi için de aynı senaryo devrede… Peki Elizabeth aslında torunlarını hiç görmedi mi?

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Sosyal medyanın da hâlâ en çok konuşulan konusu olan bu durum Kate Midsdleton’ın resmi X (Twitter) ve Instagram hesaplarından paylaştığı fotoğrafla birlikte başka bir boyuta taşındı.

Fotoğrafı kendi kanallarından paylaşan dünyanın en büyük haber ve fotoğraf ajansları hemen ertesi gün görüntünün üzerinde oynandığını duyurarak haber kuruluşlarına “bu görüntüyü hemen haberlerinizden kaldırın”, güvenilir değildir mesajı yolladı. Kate öldü mü? Yoksa çok ağır bir hastalığı mı var? Wiliam'la evlilikleri sarsıntı mı geçiriyor? Onu da Prenses Diana'nınki gibi bir kader mi bekliyor? Yoksa tüm bunların hepsi sosyal medya çağının engellenmez hale gelen komplo teorisyenliği merakı yüzünden mi oluyor?

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HERKES OTURDU HARIL HARIL FOTOĞRAF İNCELİYOR…

Bu tam bir fiyaskoyla sonuçlanan fotoğraf paylaşımının ardından gözler Buckingham ve Kensington hesaplarından paylaşılan diğer fotoğraflara özellikle de kraliyet ailesinin resmi portre olarak paylaştığı görüntülere çevrildi.

Dünya tüm bu soruların cevaplarını arayadursun fotoğrafçılıkla amatör ya da profesyonel olarak uğraşan sayısız kişi ve dünyanın önde gelen tüm haber ajansları kraliyet ailesinin paylaştığı fotoğrafları inceleme altına almış durumda

Önce Kate Middleton'ın çektiği ve Kraliçe Elizabeth'in torunları ve torunlarının torunlarıyla birlikte göründüğü fotoğrafın "dijital olarak" değiştirildiği ortaya çıktı. Middleton, portreyi Nisan 2022'de çekmiş ancak Buckingham Sarayı, merhum hükümdarın 97. doğum günü olan 21 Nisan 2023'e kadar paylaşmamıştı.

Fotoğrafta Kraliçe Elizabeth çok sevdiği ve son nefesini de verdiği Balmoral Şatosu'nda bir kanepede otururken ve yanında 10 kraliyet varisi yer alıyordu. Prens Harry ve Meghan Markle'ın iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet'in fotoğrafta olmaması da o günlerde epey konuşulmuştu. Her şey haber ajanslarının 10 Mart'ta paylaşılan bu fotoğrafı iptal etmesiyle başlamıştı

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O FOTOĞRAFI DA KATE ÇEKMİŞTİ!

Ancak dünyanın en büyük fotoğraf ajanslarından Getty Images görüntünün "kaynağında dijital olarak geliştirildiği" uyarısında bulundu. Yani tıpkı tartışma yaratan Anneler Günü fotoğrafı gibi bu fotoğrafında güvenirliği ortadan kalktı.

Böylece ortalıkta yeteri kadar komplo teorisi yokmuş gibi bu kez de Kraliçe Elizabeth'in fotoğraftaki torunları ve torun çocuklarıyla bir araya gelmediği, onları görmediği ve çocukların yanına photoshop marifetiyle iliştirildiği konuşulmaya başladı.

Bu fotoğraf mevzusu artık kapanır diye beklenirken kriz bu kez de okyanus ötesine, ABD’ye taşındı. Şimdi de Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğlu Prens Archie'nin resmi vaftiz portrelerinin değiştirildiği iddiası ortaya atıldı. Kate Middleton'ın çektiği ve Elizabeth'in 97. doğum gününde paylaşılan bu fotoğrafın da "elden geçirilmiş" olduğu ortaya çıktı

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FOTOĞRAFÇISI “BEN BİR ŞEY YAPMADIM” DEDİ

Aile içindeki kavgaların henüz başlamadığı, Harry ve Meghan’ın haklarında sayısız söylenti çıksa da yine de sarayda yaşadığı o eski güzel günlerden kalma fotoğrafta çifte Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton eşlik ediyordu.

Söylentilerin adeta ışık hızında yayılmasının ardından resmi portrenin fotoğrafçısı Chris Allerton fotoğrafın kurgu olduğunu ya da üzerinde bol miktarda oynanarak değiştirildiğini şiddetle inkar etti.

Saray fotoğrafçısı Allerton portreyi değiştirmediğini söylerken fotoğrafın sadece çok az “ayar” gerektirdiğini, bu ufak tefek rötuşların da her fotoğrafa uygulandığını söyleyerek kendini savundu. Kate Middleton'ın çektiği fotoğraflardaki photoshop müdahaleleri hâlâ tartışılırken bu kez de Harry ve Meghan'ın oğlu Archie'nin 2019'da çekilen vaftiz portresiyle ilgili şüpheler doğdu

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ARCHIE’NİN FOTOĞRAFINDA KATE VE WILLIAM DA VARDI

6 Temmuz 2019’da paylaşılan fotoğraf birçok kraliyet ailesi portresi gibi Windsor Kalesi'ndeki Yeşil Salon'da çekilmişti. Allerton, Temmuz 2019'da Prens Archie'nin vaftiz portrelerini çekmek için kamera arkasındaydı.

Fotoğraflardan birinde Sussex Dükü ve Düşesi, o sırada 2 aylık olan oğullarıyla birlikte oturmuş, Kraliçe Camilla, Kral Charles, Meghan'ın annesi Doria Ragland, Prenses Diana'nın kız kardeşleri Leydi Jane Fellowes ve Leydi Sarah McCorquodale, Prens William ve Kate Middleton ile çevrili olarak gösteriliyordu.

Fotoğrafla ilgili şüphe belirten Getty Images, önce bir editör notu düşerek inceleme başlattıklarını duyurdu ardından da fotoğrafın orijinalliğini zedeleyecek bir veriye rastlanmadığını açıklayarak fotoğrafçı Chris Allerton’ı doğrulamış oldu. Portreleri çeken fotoğrafçı Chris Allerton ufak tefek rötuşlar dışında hiç müdahalesi olmadığını, bu rötuşların da en sıradan fotoğraflarda bile görülen standart düzeltmeler olduğunu söyledi... Fotoğraf ajansı Getty de fotoğrafı inceledikten sonra Allerton'ı haklı çıkardı ve fotoğrafta sorun yoktur açıklaması yaptı

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TARİHE GEÇEN BİR FOTOĞRAF ÇEKMİŞTİ

Öte yandan tartışma konusu olan vaftiz portesini çeken fotoğrafçı Chris Allerton, Archie’nin doğumundan hemen sonra, adının açıklandığı duyuru için çektiği portre fotoğrafıyla da tarihe geçti.

8 Mayıs 2019’da paylaşılan fotoğrafta Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip en yeni torunlarıyla tanışırken Meghan onu kucağına almış, Maghan’ın annesi Doria ve Prens Harry de onu izliyordu.

Bu an, kraliyet tarihinde ilk kez bir İngiliz hükümdarının kraliyet bebeğinin Siyah büyükannesiyle birlikte resmedildiği an oldu ve Sussex'ler görüntüyle birlikte yeni doğan bebeklerinin adını da açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle'ın annesi Doria ile aynı fotoğraf karesinde yer alması tarihte bir ilk olmuştu...

ŞÜPHELER ORTADAN KALKMADI

Bu vaftiz fotoğrafı iptal edilmekten kurtulmuş olsa da yukarıda bahsettiğimiz Kraliçe Elizabeth ve torunlarının bir arada göründüğü fotoğraf hakkındaki şüpheler ortadan kalkmış değil.

Bu da tıpkı Kate Middleton’la ilgili komplo teorileri gibi bir başka şüpheyi doğuruyor… Sosyal medyada da sıkça sorulan bir soru son birkaç gündür akıllara takılmış durumda: Acaba Elizabeth fotoğrafta görünen torunlarının bir kısmını hiç görmemiş bile olabilir mi?