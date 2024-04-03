Fotoğraf hadisesi sil baştan… Ünlü ajans Kate Middleton'ın kanser videosuna uyarı notu ekledi…

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Bu video mesajdan bir süre önce Kate Middleton Kensington Sarayı resmi sosyal medya hesaplarından üç çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, sağ ve sağlıklı olduğunu kanıtlamak ve söylentileri bitirmek istemişti.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI ORTALIĞI DAHA ÇOK KARIŞTIRMIŞTI

Ancak bu fotoğrafın üzerinde oynanma yapıldığı, Photoshop ile düzenlendiği ortaya çıkınca ortalık kelimenin tam anlamıyla yangın yerine döndü. Söylentiler biteceğine daha büyük komplo teorileri ortaya atıldı.

Kate Middleton yaşananların ardından amatör bir fotoğrafçı olduğunu ve fotoğraftaki düzenlemelerini kendisini yaptığını açıkladı ancak iş işten geçmişti…

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Dünyanın tüm önde gelen haber ajansları AP, AFP, Getty gibi büyük kuruluşlar fotoğrafı sistemlerinden geri çekti. Basına da bu fotoğrafın kullanılmaması mesajı geçildi.

Bu büyük fiyaskonun ardından gelen kanser videosu ve en azından Kate Middleton’ın hastalığının artık ortaya çıkması durumu biraz da olsa yatıştırmıştı.

FOTOĞRAFIN BAŞINA GELEN VİDEONUN DA BAŞINA GELDİ

Öte yandan bu videoyla ilgili de gerçek olmadığı, üzerinde oynamalar yapıldığı hatta yapay zeka marifetiyle yapıldığı söylentileri yayılmıştı.

Artık Kate'in kanser videosunda da "editoryal politikamıza uygun olmayabilir" notu var...

22 Mart’ta paylaşılan video için de tıpkı bir önceki fotoğrafta olduğu gibi bir uyarı mesajı geldi. Dünyanın en büyük fotoğraf ajanslarından Getty Images videoya “"Bu video üçüncü taraf bir kuruluş tarafından sağlanmıştır ve Getty Images'in editoryal politikasına uygun olmayabilir" notunu ekledi ve bunu haber kuruluşlarıyla paylaştı.

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FOTOĞRAF FİYASKOSU YÜZÜNDEN...

Bir kez daha videonun gerçekliği ve Kate Middleton’ın gerçekten videoda yer alıp almadığı tartışmaya konusu oldu. Ancak bu uyarı notunun videonun kendisinden ziyade Kensington Sarayı ile ilgili olduğu ortaya çıktı.

Kensington Sarayı artık haber ve fotoğraf ajansları tarafından onaylanmış ve güvenilir bir kaynak olma özelliğini kaybetti

Kate Middleton’ın paylaştığı fotoğraftan sonra haber ve fotoğraf ajansları Kensington Sarayı için “güvenilir kaynak” değildir ibaresi kullanmışlar ve Galler Prens ve Prensesini temsil eden sarayı ve paylaşımlarını güvenilmez birer haber ve fotoğraf kaynağı olarak adlandırmışlardı.

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HASTALIĞINI AÇIKLADI, ZAMANA İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

42 yaşındaki Galler Prensesi, sağlığı ve nerede olduğuyla ilgili aylarca süren spekülasyonların ardından 22 Mart'ta duygusal bir video yayınladı. Klipte, önleyici kemoterapi gördüğünü ve dinlenmek ve iyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.

BBC tarafından Windsor Kalesi'ndeki bahçelerden çekilen konuşmanı tüm metnini kelimesi kelimesine Kate Middleton’ın yazdığı iddia edilmişti. Saray kaynakları prensesin haberi bizzat kendisinin vermek istediğini ve doğru zamanı beklediğini söylemişti.

VİDEO SIZINTI TEHLİKESİ YÜZÜNDEN ACELEYLE PAYLAŞILDI

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Ancak dün gelen bir başka habere göre Kate’in ameliyat edildiği London Clinic’te tıbbi kayıtlarda bir sızıntı olmuş ve prensesin kanser olduğu haberi dışarı sızmıştı.

Bu durumu fark eden kraliyet hemen harekete geçmiş, Kate Middleton’ın belki de daha sonrası için planlanan bu videosu aceleyle çekilip servis edilmişti. Kraliyet haberin bu sızıntıyla değil prensesin kendisinden duyulmasını doğru bulmuştu…

Kate ve William üç çocuklarıyla birlikte Paskalya tatilinde

Middleton ve 41 yaşındaki Prens William'ın yanı sıra üç çocukları da hafta sonu kraliyet ailesinin geri kalanıyla birlikte Paskalya ayinlerine katılmayarak tatil evleri Sandringham Malikanesi'nde vakit geçirmeyi tercih etti.

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