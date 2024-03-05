Evliliklerinin tadını çıkaramadan hayatları kabusa dönmüştü: Dua istiyorum ne olur ölmesin dediği karısıyla yüzü sonunda güldü

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Dancing With The Stars'ın en deneyimli dansçılarından, uzun yıllardır yarışmanın adeta yüzü haline gelen ve sezonlar boyunca gösterdiği başarının ardından jürilik yapmaya başlayan Derek Hough, aynı yarışmayla ünlenen Hayley Erbert’le mutlu bir yuva kurmuştu.

KÂBUS DOLU GÜNLERE EN SONUNDA VEDA ETTİLER

Geçtiğimiz akşam uzun aylar sonra ilk kez bir kırmızı halı davetinde birlikte poz veren ünlü çift yaşadıkları kâbustan uyanmış, mutlulukla poz vererek hayranlarını sevindirdi.

Yıllar süren nişanlılıklarının ardından geçen yaz sonu evlenen Derek Hough ve Hayley Erbert 28 Eylül 2023'te, büyük bir heyecanla çift olarak ilk turnelerine başlamıştı.

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Derek Hough, tam turne hızını almış giderken aralık ayında sosyal medyadan yaptığı açıklamada 29 yaşındaki eşinin acil beyin ameliyatına alındığını söylemiş ve takipçilerinden dua istemişti.

Hayley Erbert, atlattığı kâbus gibi ayların ardından kırmızı halıya ilk kez çıktı, ameliyat izlerini kapatacak kadar uzayan saçlarıyla oluşturduğu yeni tarzı da çok beğenildi

KAFATASINDAN PARÇA ALIP AMELİYAT ETTİLER

Hayley Erbert, geçirdiği kritik beyin ameliyatı için kafatasının bir parçası alındıktan ve ölümle yaşam arasında gidip geldiği korkunç aylardan sonra ilk kez verdiği kırımızı halı pozunda sağlığına kavuşmuş bir şekilde neşeyle gülümsüyordu.

Beyne erişmek için kafatasından geçici olarak bir kemik parçasının çıkarıldığı ve kraniotomi adı verilen ciddi bir ameliyat geçiren Erbert’in sevenleri uzun haftalar boyunca ünlü dansçının eşi Derek Hough’un korku içinde yaptığı açıklamaları takip etmişti.

Hayley Erbert ve Derek Hough iyileşme sürecini birlikte sık sık sosyal medyadan haberler verecek hayranlarıyla paylaştılar

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Ölümün kıyısından dönerek sağlığına kavuşan Hayley Erbert, birkaç hafta önce kendisi de sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmış, sağlığının giderek düzeldiğini söyleyerek “hayatta olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum” demişti.

Hayley Erbert’in dans ederken bir aksesuar gibi kullanıp savurduğu uzun siyah saçları ameliyat için tıraş edilmiş, yıldız isim bu süreçte fotoğraf çektirirken hep başını fularlar ya da şapkalarla saklamıştı.

Hayley Erbert, kazadan sonra basit bir şişlik ve biraz da yara bereyle tehlikeyi atlattığını sanmıştı ancak durumun ciddiyeti bir yıl sonra ortaya çıktı

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"BENİM KARIMA KISA SAÇ DA ÇOK YAKIŞIR"

Erbet yeniden uzamaya başlayan kısa saçlarıyla oluşturduğu yeni tarzıyla beğeni topladı. Genç, sağlıklı ve mesleği gereği oldukça da fit bir yapıda olan ünlü dansçının sağlığıyla ilgili haber herkesi şaşkına çevirmişti.

Erbert'in acil şekilde geçirdiği bu tehlikeli beyin ameliyatının ünlü çiftin 2022’nin son günlerinde geçirdiği araba kazasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift dağlara yaptıkları doğa yolculuğu sırasında kaza yapmışlar, buzlu yollarda kayan araçları ağaçların arasından aşağı kayarak çifti ölümün kıyısına getirmişti.

Ünlü çift yeni yıl pozlarını böyle vermiş, hayatta, sağlıklı ve birbirlerine sahip oldukları için şükrettiklerini anlatmıştı

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KAZADAN SONRA İYİLEŞTİM ZANNEDERKEN CANINDAN OLACAKTI

Derek Hough kazayı anlatırken “En korkutucu kısım Hayley'nin hiçbir şey hatırlamamasıydı. Sonrasında sersemlemişti, yüzünden kanlar akıyordu ama yemeğimiz yarım kaldı diyerek gülüyordu, olanların farkında değildi” demişti.

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Kazadan bir yıl sonra her şey yolunda giderken ve çift artık balaylarını geçirip tura çıkmışken bir anda fenalaşan ünlü yıldızın kazanın ardından beyin damarlarında kanama olduğu ve bu kanların kafatasının içinde biriktiği ortaya çıkmıştı.