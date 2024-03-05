Genç sevgilisiyle aşk tatiline gitti, duymadığı kalmadı: Beni tutuklayacak mısınız?

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Yıllardır rol aldığı reality şovlar, diziler ve filmlerle tanınan 37 yaşındaki oyuncu Kristin Cavallari, kalbini yeni bir aşka açıp mutlu günler yaşamaya başlamışken aldığı tepkiler yüzünden zor duruma düştü.

3 çocuk annesi ünlü isim tanınmış bir TikTok yıldızı olan 24 yaşındaki Mark Estes ile ilişkisini açıkladıktan sonra eleştiri oklarının hedefine girmişti.

37 yaşındaki ekran yüzü kendinen yaşça hayli genç bir sevgilisi olduğu için tepkilerin hedefi oldu

Kendisinden 13 yaş küçük biriyle aşk yaşaması yüzünden yaşına ve konumuna uygunsuz hareket ettiği söylenen Kristin Cavallari öfkeden küplere binerek “Beni tutuklayacak mısınız?” diye isyan etti.

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Taze aşıklar geçen hafta sonu Meksika’ya gidip birlikte aşk dolu ilk tatillerini yapmıştı. Bu romantik anların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Cavallari ve Mark Estes, tatil dönüşü takipçilerinin tepki dolu yorumlarıyla karşılaştı.

Taze aşıklar çıktıkları romantik Meksika tatilinden de birlikte dönmüştü... Kristin Cavallari saklanmak yerine yeni sevgilisiyle birlikte poz vermeyi tercih etti

Bir TikTok videosu paylaşan ünlü oyuncu bu eleştirilere meydan okurcasına “Evet kendimden genç biriyle ilişki yaşıyorum. Peki bu konuda ne yapacaksınız? Beni tutuklayacak mısınız? Bana ceza mı keseceksiniz?" diye sordu.

Kristin Cavallari dedikodular çıkınca 24 yaşındaki Mark Estes'le fotoğrafını paylaşıp "Beni mutlu ediyor" diyerek ilişkisini kendi duyurmuştu

Meksika’da Mark Estes’le görüntülendikten ve ilişki söylentileri çıktıktan sonra Kristin Cavallari bunu saklamak yerine birlikte bir fotoğraflarını paylaşarak altına "Beni mutlu ediyor" yazdı ve ilişkisini kendisi ilan etmiş oldu.

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Montana Boyz adlı bir TikTok grubunun parçası olan Estes, Cavallari ile "Düşmeye hazır" başlığını attığı ve havuz başında samimi anlar yaşadıkları bir video paylaşan Cavallari ABD’ye dönüşlerinde, havaalanında peşlerine düşen paparazzilerden de kaçmamıştı.

Cavallari, ilk eşi Jay Cutler’dan ayrılırken eski çift evlerinin paylaşımı konusunda sıkı pazarlıklar ve kavgalar yaşamıştı

İkiliye yakın kaynaklar ilişkinin henüz çok taze olduğunu söylerken "Kristin Mark'ın çok seksi olduğunu düşünüyor. Çok çapkın biri ve Kristin de bundan hoşlanıyor. Sadece birkaç günlüğüne Meksika'daydılar ama birlikte çok eğlendiler” yorumunu yaptı.

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Kristin Cavallari ve Mark Estes’in yaş farkları için yapılan yorumların farkında oldukları ama birlikte iyi zaman geçirip yeni filizlenen bu ilişkiyi gidişine bıraktıkları ve söylenenleri umursamadıkları söyleniyor.

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden üç çocuğu var

Kristin Cavallari, 2010’da tanıştığı ve 2013’te evlendiği Amerikan futbolu oyuncusu Jay Cutler’dan 2022’de çalkantılı bir ayrılık sürecinden sonra boşanmıştı. Çiftin 11 yaşında Camden, 9 yaşında Jaxon ve 8 yaşında Saylor adında üç çocuğu var…