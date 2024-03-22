Evliliği bitmesin diye ihanete bile göz yummuştu… Terapist seansı yarım saat sürebilmiş: Duvara şişe fırlatıp kaçtı

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Şimdi birbirlerinden kopamasalar hatta birbirlerinin eli ayağı haline gelmiş olsalar da evlilikleri aslında hiçbir zaman bir gül bahçesi gibi olmamıştı.

Bir zamanlar “Karanlıklar Prensi” diye anılan, rock müzik tarihinin en büyük efsanelerinden Ozzy Osbourne ve 1982’de nikah masasına oturduğu menajeri, televizyon programlarındaki rol arkadaşı, üç çocuğunun annesi Sharon Osbourne’la büyük zorluklar atlattıkları evliliklerini yaşatmayı başardılar.

Ancak bunun için de büyük bedeller ödediler. Bu evliliği yaşatmak konusunda en çok çaba gösteren taraf ise Sharon Osbourne oldu.

2005’ten beri Parkinson hastalığının pençesinde olan ve ilerleyen yaşıyla birlikte durumu her geçen gün kötüleşen Ozzy Osbourne için karısı artık bu hayattaki en büyük dayanağı oldu.

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Oysa 75 yaşındaki yıldız isim gençlik yıllarında hem alkol ve uyuşturucu bağımlılığı yüzünden eşine, ailesine ve çevresine sıkıntı kaynağı olmuş hem de karısı Sharon Osbourne’a defalarca ihanet etmişti.

Evliliğinde yaşadığı kâbus dolu günleri yıllar sonra itiraf eden Sharon Osbourne, kocası Ozzy ile bir keresinde sorunlarını aşmak için evlilik danışmanlığı almayı denediklerini ama bunun sadece 30 dakika sürdüğünü itiraf etti.

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Karı koca sundukları The Osbournes adlı podcast programında konuşan Sharon Osbourne “Evliliğimizi kurtarma denememiz sadece tek seans sürdü. o seansta da yarım saat kalabildik. Ozzy duvara bir su şişesi fırlattı ve orayı terk etti” diyerek bu denemenin nasıl fiyaskoyla sonuçlandığını itiraf etti.

Tüm bu yaşananlara ve ihanetlere rağmen “Ne kadar kötü davranırsa davransın ya da belli bir durumda kim haklı ya da haksız olursa olsun, onu seviyorum. Babam dışında sevdiğim tek erkek o. Ona tapıyorum. Ben onunla evlenmeden önce nasıl biri olduğunu biliyordum” diyen Sharon Osbourne bu evliliğin nasıl 42 yıldır ayakta durabildiğini de böylece itiraf etmiş oldu.

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Ünlü ekran yıldızı gençlik yıllarında saf olduğunu ve rock efsanesi eşini değiştirebileceğini düşündüğünü itiraf etti.

Son olarak Celebrity Big Brother yarışmasına katılan ancak son zamanlarda çok kilo verip halsiz düştüğü için sevenlerini kaygılandırarak programdan ayrılan Sharon Osbourne, kocası Ozzy ile yakında tekrar İngiltere'de yaşamaya döneceklerini söyledi.

Hastalığı yüzünden sahneleri bırakan ve artık bakım almadan yaşayamaz hale gelen ünlü müzisyen, gençlik yıllarında çok canını yaktığı eşi Sharon’la en azından bir 10 yıl daha yaşamak istediğini söylüyor.

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Bir dargın bir barışık ilişkileri boyunca birbirlerinden kopamayan ünlü çift anlaşma yapmışlar ve ilk kim ölürse diğerinin öbür tarafta onu beklemesi için sözleşmişler.