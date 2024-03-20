Doktorlar bile çaresiz kaldı…. Zayıflama ilacıyla verdiği kiloları geri alamıyor

Haberin Devamı

Bu isimlerin arasında en çok öne çıkanlardan biri de Sharon Osbourne. Efsane müzisyen Ozzy Osbourne’nun eşi ve menajeri olan, kendisi de yıllardır ünlü bir ekran yüzüne dönüşen Sharon Osbourne, bu konuda biraz dertli…

ZAYIFLAMA İLAÇLARIYLA KİLO VERDİ AMA...

Bu ilaçların en popülerlerinden olan Ozempic ile 20 kilodan fazla zayıflayan Sharon Osbourne bu kez de verdiği kiloları geri alamamaktan şikayetçi.

Sharon Osbourne sadece 2-3 sene önce şimdikinden çok farklı görünüyordu

İlacı kullanmayı aylar önce bıraktığını söyleyen yıldız isim görüntüsünün artık giderek sağlıksız hale gelmesiyle birlikte verdiği kiloların bir kısmını geri almak istedi.

Haberin Devamı

DOKTORLAR BİLE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Ancak bunu bir türlü başarmadı. Son çare olarak doktorların kapısını çalan Osbourne, doktorların da neden kilo alamadığını anlayamadığını, duruma bir çare bulamadıklarını itiraf etti.

Gösteri dünyasının birçok ünlüsü gibi kendini zayıflama ilacı furyasına kaptıran Sharon Osbourne tanınmayacak hale geldi... Aşırı zayıflayan ünlü isim sevenlerini de endişelendiriyor

71 yaşındaki müzik menajeri, aslında diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan ancak kilo verme konusunda hızlı ve etkili olduğu anlaşılınca bu amaçla kullanılmaya başlayan ilacı tercih eden ünlülerden.

Dün Woman Magazine'e verdiği röportajda doktorların bile durum karşısında şaşkına döndüğünü "Doktorlar buna bir anlam veremiyor" diyerek anlattı.

Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'la evlendiğinden bambaşka biri gibi görünüyordu

Sharon, Ozempic kullanmaya Aralık 2022'de başlamış ve ilaç kullandığını saklamamıştı. 1999'da da fazla kiloları nedeniyle mide bandı ameliyatı geçiren ünlü ekran yüzü o dönemlerde yeme bozukluğu sorunu olduğunu ve her gün bir kiloya yakın dondurma yediğini söylüyordu.

Haberin Devamı

"YAŞLANDIĞIM İÇİN BÖYLE OLDU"

Şilacı bir seneye yakın kullandıktan sonra çok zayıflayınca bıraktığını anlatan Osbourne doktorların anlam veremediği duruma kendisi açıklama getirdi…

Sharon Osbourne sadece zayıflamasıyla değil sürekli estetik operasyonlar geçirip sonra da görüntüsünün kötüleşmesi yüzünden pişman olmasıyla da sık sık gündeme geliyor

"Sanırım bunun nedeni yaşlanmam ve yaşlandıkça zaten kilo vermeniz ve büzüşüp küçülmeniz” diyen Sharon Osbourne neden Ozempic enjeksiyonları yaptırmaya karar verdiğiyle ilgili olarak da “herkes yapıyordu” diyor.

Bu ve benzeri ilaçlar açlık hormonlarını bastırarak kullanıcıların daha uzun süre tok hissetmelerini sağlıyor ve Sharon'ın deneyiminin aksine, araştırmalar ilacı kullananların çok hızlı bir şekilde tekrar kilo alma riski altında olduğunu gösteriyor.

Ünlü çiftin şarkıcı ve televizyon yıldızı olan kızları Kelly de annesi gibi ilaç kullanarak, mide ameliyatı geçirerek çok kilo verdi ve doğum yapmış olmasına rağmen adeta tanınmayacak hale geldi

Haberin Devamı

Sharon Osbourne, ilerlemiş yaşına rağmen ünlü reality şov Celebrity Big Brother'a katıldı ancak yaşının ve aşırı zayıflamasının onu halsiz bırakmasının ardından yarışmaya erken veda etti.

"KİLO PROBLEMİ YAŞAMAMIŞ OLANLAR BENİ ANLAYAMAZ"

Geçmiş yıllarda da fazla kiloları yüzünden sık sık sıkıntı yaşayan ve sürekli zayıflamak için yeni yöntemler deneyen Sharon Osbourne kilo vermeye ihtiyacı olmayan insanların kilo vermenin nasıl zorlu bir süreç olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadığını iddia ediyor…

Sharon Osbourne verdiği kiloların ardından halsiz düştüğü, görünümünün de sağlıksız olduğu söylenmeye başladığı için birkaç kilo alıp toparlanmak istiyor. Ancak çok istese de artık bunu başaramıyor…

Haberin Devamı