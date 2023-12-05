Efsane isim ‘Artık yaşayacak uzun yıllarım kalmadı’ demişti… Buruk doğum günü kutlaması: Seni ölesiye seviyorum baba!

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Daha geçen yaz her şeye rağmen sahnede olmak istediğini söylemiş, ayakta durmakta güçlük yaşasa da hayranlarıyla turnede buluşmuştu Ozzy Osbourne. Metal müziğin babası olarak anılan, hayranlarının kendisine “Karanlıklar Prensi” adı verdiği heavy metal grubu Black Sabbath’ın solisti Osbourne son günlerde giderek bozulan sağlığıyla hem hayranlarına hem de ailesine büyük bir üzüntü yaşatıyor. Müzik tarihinin en efsane isimlerinden biri olan Ozzy Osbourne, giderek bozulan sağlığı ve elden ayaktan düşmüş haliyle ailesini ve sevenlerini üzüyor

“ARTIK YAŞAMAK İÇİN ÇOK ZAMANIM KALMADI” DEMİŞTİ

Artık bastonla ayakta durabilen, çoğu zaman da yürümek için yardım alması gereken efsane şarkıcı “Artık yaşamak için az zamanım kaldı” açıklamasını yaptıktan sonra 75. Doğum gününü, etrafı ailesi, çocukları ve torunlarıyla çevriliyken kutladı.

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41 yıllık eşi Sharon Osbourne, çocukları, onların eşleri ve beş torunuyla birlikte poz verirken gülümseyen Ozzy Osbourne, geçen ay verdiği bir röportajda "En iyi ihtimalle yaşamak için 10 yılım kaldı ve yaşlandığınızda zaman hızlanıyor" diyerek milyonlarca hayranını üzmüştü. "Artık önümde yaşayacak uzun yıllarım kalmadı" diyen efsane ismi eşi ve çocukları yalnız bırakmıyor

ONUNLA GEÇEN HER GÜN ARTIK HAZİNE GİBİ KIYMETLİ

Osbourne’nun kendisi gibi bir şarkıcı ve televizyon yıldızı olan 39 yaşındaki kızı Kelly Osbourne, doğum günü kutlamasından paylaştığı tatlı aile fotoğrafının altına "Dün babamın doğum günüydü, her ne kadar gösterişten uzak kalsak da çok iyi vakit geçirdik. Birlikte olduğumuzda her zaman kendimizin en iyi versiyonları oluyoruz" diye yazdı ve babasına "Ailemi o kadar çok seviyorum ki içim acıyor. Baba, sen benim için bir tanesin. Seni ölesiye seviyorum" diyerek seslendi. Osbourne, 2022 yazında hastalığına rağmen turneye çıkmış ancak sağlığı bozulunca konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı

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HASTALIĞINI YILLARCA DÜNYADAN SAKLAYARAK YAŞADI

Ozzy Osbourne’a 2003 yılında Parkinson hastalığı teşhisi kondu, ancak ünlü müzisyen bunu 2020 yılına kadar kamuoyuna açıklamadı. Hayranlarının karşısına hasta ve güçsüz bir adam olarak çıkmak istemeyen Osbourne’a aynı yıl geçirdiği bir bisiklet kazasının ardından büyük ameliyatlar geçirmiş ve vücuduna platinler takılmıştı. Ozzy ve Sharon Osbourne çiftinin 41 yaşında Aimee, 39 yaşında Kelly ve 38 yaşında Jack adında üç tane çocuğu ve 5 de torunu var

DEFALARCA AMELİYAT OLDU AMA BİR TÜRLÜ SAĞLIĞI DÜZELMEDİ

2019'da Parkinson yüzünden yine kaza geçiren Ozzy Osbourne, zedelenen omurgası yüzünden arka arkaya defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı ancak sağlığı düzelmek yerine iyice kötüleşti. En sonunda sürekli büyük ağrılar çekmeye başlayan efsane yıldız artık yürümekte ve hayatını tek başına idame ettirmekte zorlanıyor. Tüm ailesi bir araya gelip efsane ismin 75. yaş gününü kutladı... Bu özel anların fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan kızı Kelly babasına "Seni ölümüne seviyorum" diye seslendi

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ELİ AYAĞI 41 YILLIK EŞİ OLDU

Ozzy Osbourne’la 41 yıldır aynı yastığa baş koyan 71 yaşındaki Sharon Osbourne, bir zamanlar sahnede fırtınalar estiren kocasını bu halde görmeye dayanmakta zorlandığını söylemişti. "Kocamın kendi kendine yetemediğini, yardıma ihtiyaç duyduğunu görmek benim için çok üzücü. Öyle enerjikti ve öylesine yaşama sevinci doluydu ki.” diyen Sharon Osbourne onun elini hiçbir zaman bırakmayacağını ve ölene kadar ona bakacağını söylüyor. Ozzy Osbourne'un son yıllarda yaşadığı zor günlerde en büyük destekçisi 41 yıllık eşi Sharon Osbourne oldu... Sharon Osbourne kocasını bu halde görmenin onu yıktığını ancak son güne kadar onun elini tutmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor

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“BABAM GİBİ AİLEMİN GÖZLERİ ÖNÜNDE ERİYİP GİTMEK İSTEMİYORUM”

Ozzy Osbourne, bir süre önce uzun süre sefil bir halde yaşamak istemediğini, eşiyle bu konuda anlaşma yaptıklarını ve böyle bir durumda ötenazi yaptırmak istediğini itiraf etmişti. “Babamın gözlerimin önünde kanserden eriyip giderek öldüğünü gördüm. Ben de aileme aynısını yaşatmak istemiyorum" demişti.





SAHNEDE VEDA ETMEK İSTİYOR

Ağustos 2022'de turneye çıkan Ozzy Osbourne durumunun kötüleşmesi üzerine aylar sonra sahneden çekilmek zorunda kaldı. "En çok kızdığım şeylerden biri de bu: Hiçbir zaman hayranlarıma veda etme ya da teşekkür etme şansım olmadı" diyen efsane rocker en azından bir kez daha sahne almayı ve bu vedayı gerçekleştirmeyi umuyor. Ancak şimdilik tekerlekli sandalyede "yarım yamalak" bir performans sergilemek için sahneye geri dönmeyi reddediyor.