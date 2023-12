Ünlü yıldız 8 aylık evladını lösemiden kaybetmişti… ‘Kızımın annesine yeniden çocuğum olacağını söylerken utandım’

Haberin Devamı

Rol aldığı Ex on the Beach ve The Challenge gibi reality şovlarla adını gösteri dünyasının ünlü isimleri arasına yazdıran eski İngiliz futbolcu, sevgilisi Safiyya Vorajee’le birlikte Azaylia Diamond adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldıktan hemen sonra onun lösemi olduğu haberiyle yıkıldılar.

Azaylia'ya Ekim 2020'de löseminin çok nadir ve agresif bir türüne yakalandığı teşhisi konmuştu. Ashley Cain ve Safiyya Vorajee, kızlarını kurtarmak için her yolu denediler. Minik bebeğe kök hücre nakli de yapıldı. Bu sayede hastalık gerilese de ünlü yıldız löseminin birkaç ay sonra geri döndüğünü duyurdu. 33 yaşındaki ünlü isim 8 aylıkken kaybettiği kızının annesi 36 yaşındaki Safiyya Vorajee'den geçn yıl ayrılmıştı

BİR İNSANIN HAYATTA YAŞAYACAĞI EN BÜYÜK ACIYI TATMIŞLARDI

Ashley Cain, kızı Azaylia'nın yıkıcı ölüm haberini Nisan 2021'de sosyal medyada paylaşmıştı. 8 aylıkken toprağa vermek zorunda kaldığı kızının ardından büyük bir acı yaşayan Ashley Cain, kızları Azaylia'nın cenaze töreni boyunca gözyaşlarını tutamadı. Korteje katılmayan ama yol kenarında toplananlar da Azaylia'nın fotoğraflarını taşıyıp gözyaşı dökerek minik kızı son yolculuğuna uğurladı.

Ashley Cain, kızı Azaylia'nın yıkıcı ölüm haberini Nisan 2021'de sosyal medyada paylaşmıştı. Cain 8 aylıkken toprağa vermek zorunda kaldığı kızını löseminin çok çabuk yayılan, saldırgan bir türüne kurban vermişti

Bu büyük acının ardından Cain ve Safiyya Vorajee, kızlarının adını verdikleri bir vakıf kurmuş ve kendileri gibi zor durumda kalan aileler için yardım ve tedavi bulmak için onlarla birlikte çalışmaya başlamışlardı. Çift bu zor zamanları bir arada atlatsalar da geçen yıl yollarını ayırdılar.

Ashley Cain, yaşadığı bu korkunç günlerin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra bir kez daha baba olmaya hazırlandığını açıkladı. Ünlü isim verdiği röportajda bebeğin annesinin 18 yaşından beri tanıdığı ve bu yılın başında yeniden görüşmeye başladığı bir kadın olduğunu açıkladı. Ashley Cain, kızının cenazasinden sonra "Hayatımın en zor gününü yaşadım" demişti... Ünlü futbolcu yaşadığı korkunç kayıptan sonra bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor

“KIZIM DOĞUNCA BU DÜNYAYA BABA OLMAK İÇİN GELDİĞİME İNANMIŞTIM”

Cain "Benimle konuşması gerektiğini söyleyen bir mesaj aldım, ben de onu görmeye gittim ve bana hamile olduğunu söyledi. Bunun nasıl bir his olduğunu kelimelerle ifade edemem" dedi. Ünlü yıldız bir yandan yeniden baba olmak için gün saydığını söylerken bir yandan da kendini tuhaf ve kabullenmesi zor duygular içinde bulduğunu itiraf etti.

Cain, bir kez daha baba olacağını öğrenince kızının mezarına gittiğini ve bu haberi ona da verdiğini söyledi: Ünlü isim bir oğlu olacağını öğrenince biraz rahatladığını; kızı olacak olsaydı bu durumdan çok kötü etklileneceğini itiraf etti

"Azaylia doğduktan sonra bu dünyaya baba olmak için geldiğime inanıyorum. Ve bir çocuğumu kaybettikten sonra potansiyel olarak başka bir çocuğa sahip olma düşüncesini anlamak benim için çok zordu" diyen eski futbolcu "Yolculuğumun bundan sonraki kısmı zor olacak olsa da, bu dünyaya gelen her çocuğun bir lütuf olduğunu gerçekten anlıyorum" diye ekledi.





MEZARDAKİ KIZINA BİR KARDEŞİ OLACAĞINI HABER VERDİ

Ashley Cain, yeniden baba olacağını öğrendikten sonra kızının mezarını ziyaret ettiğini ve onunla konuştuğunu anlattı. Kızına bir kardeşi olduğunu haber verdiğini söyleyen Cain, doğacak oğlu için nasıl bir baba olmak istediğini de doyamadan toprağa verdiği kızıyla paylaştı.

Ashley Cain bu deneyimden sonra kendini moralli hissettiğini açıkladı ve "Kızımın dinlendiği yere gittikten ve onunla bu konuda konuştuktan sonra, kalbimde ve ruhumda onun benim için mutlu olduğunu hissettim" dedi. Ancak Cain için bu mutlu haberi paylaşmanın bir de zor yanı vardı… Ashley Cain, baba olacağı haberini kaybettiği kızının annesi, eski sevgilisi Safiyya Vorajee'ye verirken utandığını, ona ihanet edermiş gibi hissettiğini itiraf etti

BABALIK SEVİNCİNİ YAŞARKEN ÖLEN KIZININ ANNESİNDEN UTANDI…

Ashley Cain 2022'de ayrıldığı ancak yakın kaldığı eski Vorajee'ye yeniden baba olacağını söylemenin de "acı verici" olduğunu, ancak onun kendisini "her zaman destekleyeceğini" bildiğini söyledi. The Sun'a konuşan Ashley Cain şunları söyledi: “Safiyya için acı vericiydi ama onunla konuşmak benim için de acı vericiydi. Üstelik kızımızı kaybettikten sonra tekrar babalık sevinci yaşayacağımı ona söylerken kendi sevincimden utandım”. Eski çift ayrılmış olasalar da kızlarının adını verdikleri vakıf için birlikte çalışmaya ve büyük acılarını birbirleriyle paylaşmaya devam ediyorlar

“BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

8 aylıkken kaybettiği kızının annesi Safiyya Vorajee'yle konuşurken çok zorlandığını ve sanki birlikte yas tutarlarken onu yarı yolda bırakmış gibi hissettiğini söyleyen Cain “Bir süredir birlikte değiliz ve bir aşamada insanların hayatlarına devam etmeleri kaçınılmazdır. Ama bu arkadaş olamayacağımız ve harika bir ilişkimiz olamayacağı anlamına gelmez. Safiyya'nın beni her zaman destekleyeceğini biliyorum ve ben de Safiyya'yı desteklemek için her zaman orada olacağım. Bu kolay ya da gülümsemelerle dolu bir konuşma değildi ama içinde pek çok gerçeği ve saygıyı barındıran bir konuşmaydı” dedi.