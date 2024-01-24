'Kocamın beni aldattığını öğrenince artık yaşamak istemedim' Ünlü yıldız ihanet acısını yıllar sonra itiraf etti

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42 yıldır evli olan ve 3 çocukları 5 de torunları olan Osbourne'lar uzun yıllardır gerek ailenin hayatını anlatan reality şovlarla gerek de Sharon Osbourne ve kızları Kelly Osbourne’un ekrana geldiği birçok yarışma programıyla hiç gündemden düşmüyor.
71 yaşındaki Sharon Osbourne, 18 yaşındayken tanıştığı Ozzy Osbourne’un eşi olmanın dışında uzun yıllar onun menajerliğini de üstlendi, kitaplar yazdı, kendi başına bir kariyer inşa etti ve dünyanın tanıdığı bir televizyon yıldızı oldu.
Neredeyse yarım asırdır dünyanın gözleri önünde yaşanan bu evlilik de sık sık Ozzy ve Sharon Osbourne’un dile getirdiği mahrem detaylarıyla hep gündeme gelmeye devam etti.
Ozzy Osbourne son zamanlarda hep bozulan sağlığıyla gündemde. Parkinson olan ve artık ayakta durmakta bile zorlanan Ozzy Osbourne çok sevdiği sahnelerden de artık vazgeçmek zorunda kaldı.
Sharon Osbourne da uzun yıllardır sağlığı bozulan sevgili kocasının en büyük desteği ve yardımcısı. Ancak çiftin evlilikleri deyim yerindeyse her zaman bir gül bahçesi gibi değildi…
Sharon Osbourne, geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında, yaklaşık on yıl önce kocası Ozzy'nin bir kadınla dört yıllık ilişkisini öğrendikten sonra kendi canına kıymaya çalıştığını itiraf etti.
Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne’un Michelle Pugh adında bir kuaförle kendisine yıllarca ihanet ettiğini okuduğu e-postalardan öğrenmişti.
75 yaşındaki Ozzy ve Michelle'in 2012-2016 yılları arasında gizli bir ilişkileri olmuş ve Ozzy kısa bir süre Sharon'dan ayrılmıştı.
Geçmişte yaşadığı kalp kırıklığını hatırlatan Sharon, kocasının bu davranışları yüzünden aşırı doz almaya ve kendi canına kıymaya çalıştığını ilk kez açıkladı.
“Kocamın her zaman, her zaman hayranları vardı ve ben bununla yaşamaya çok alışmıştım” diyen Sharon Osbourne’un dünyası durum açık bir aldatmaya ve uzun süren bir ilişkiye dönüşünce adeta başına yıkılmıştı.
Sharon Osbourne yaşadıklarını "Hayranlar farklı ancak kişinin adını, nerede yaşadığını ve nerede çalıştığını bildiğinde... Duygusal olarak bu kadar yatırım yaptığınız için bu tamamen farklı bir şey. Kaç tane hap içtiğimi bilmiyorum” diyerek anlattı.
Çocuklarının artık büyüdüğünü, ona ihtiyaçları kalmadığını düşünen ünlü yıldız kendisini yatak odasına kilitlemiş neyse ki evdeki yardımcıları hemen onu bulup duruma müdahale edince büyük bir trajedi önlenmişti.
Sharon Osbourne, Ozzy'nin yaptıklarını keşfettikten sonra çift yollarını ayırdı. Sharon Osbourne o günlerde “63 yaşındayım ve bu şekilde yaşamaya devam edemem... Resimlere bakamıyorum hiçbir şey okuyamıyorum” demişti.
Neredeyse tüm ömürlerini bir arada geçiren ve adeta birbirlerinin eli ayağı haline gelen çift 2019'da ayrılığa daha fazla dayanamayıp yeniden bir araya geldiler. Ozzy Osbourne, onu affedip hayatına geri alan karısı Sharon'ı yere göğe koyamıyordu.
“Sharon ve ben hiç şimdiki kadar yakın olmamıştık. Hepimiz hata yaparız. Beni geri kabul ettiği için şanslıyım. Bazen orada oturup 'Ne düşünüyordum ki?' diyorum. Ölene kadar bunun neden olduğunu anlayamayacağım” diyen ve pişmanlığını dile getiren ünlü müzisyen artık karısının kendi gözünde bir tanrıça haline geldiğini itiraf etmişti.
Öte yandan Sharon Osbourne 2017'de Telegraph'a verdiği bir röportajda Ozzy'nin kendisini aldattığı birkaç kadın daha olduğunu iddia etmişti: “Altı tane vardı: Rus bir genç kız, sonra İngiltere'de bir masöz, buradaki masözümüz ve sonra da aşçımız”.