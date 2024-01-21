‘Cebimde para yoktu, kendimi çirkin ve çaresiz hissediyordum’ Ünlü oyuncu okulda açlıktan uyuyakaldığını itiraf etti

Haberin Devamı

Bir medya imparatorluğunu yöneten aileyi ve bu ailenin başı olan Logan Roy’un kendisinden sonra şirketin başına geçecek olan çocuklarının mücadelesini anlatan Succession diz tarihine damgasını vurdu ve tüm eleştirmenlerden tam not aldı.

ARTIK HER ÖDÜLDE ONUN ADI VAR...

Dizinin başrollerini oynayan oyuncular da 4 sezon boyunca adeta tüm ödüllere abone oldu. Geçen haftalarda verilen Emmy ve Altın Küre’lerde ödüle boğulan dizinin başrol oyuncusu, Avustralyalı aktris Sarah Snook da dizideki başarısı ve kazandığı ödüllerle artık bir dünya yıldızı oldu.

Sarah Snook daha şimdiden bir televizyon efsanesi haline gelen Succession'la 36 yaşında büyük bir başarı elde etti

Haberin Devamı

Oysa bir zamanlar oyuncu olmak için yola çıktığında düştüğü nokta onu adeta bir çukurun dibine sürüklemişti. Verdiği röportajda ünlenmeden önce başından geçenleri itiraf eden Sarah Snook Sydney'de büyüyen bir genç kız olarak kendisini 'son derece depresif' olarak tanımlıyordu ve ailesi beş parasız olduğu için gittiği tiyatro okulunda da çok sıkıntı çekmişti.

GENÇLİK YILLARINDA 5 PARASI OLMADAN YAŞADI

Sydney'in prestijli Ulusal Dramatik Sanat Enstitüsü'ne devam eden Sarah, insanların derslerde uyuyakalmasıyla dalga geçtiklerini hatta onun uyuyup uyumayacağı konusunda bahse girdiklerini bile söyledi. 'Haftada 120 dolar kazanıyordum, kiram 90 dolardı ve 12 dolar telefonuma gidiyordu” diyen Sarah Snook şimdilerde ününün doruğunda olsa da bir zamanlar cebinde 10 dolarla yaşamak zorunda kaldığını itiraf etti…

Sarah Snook oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda iyi beslenemediğini, çoğu zaman derslere aç girdiği için uyuyakaldığını söyledi

“Tiyatro tarihi derslerinde uyuyakalmama şaşmamalı. Her zaman arka sırada uyuyakalıyordum. Kan şekerimi yükseltiyordum ve hiç protein yemiyordum, ucuz ve sağlıksız şeyler yemek zorundaydım, daha iyisine gücüm yetmiyordu. İnsanlar uyuyup kalmayacağıma dair bahse girerdi”

Haberin Devamı

Sarah Snook 2008'de mezun olduktan sonra kendini “kaybolmuş” hissettiğini ve geçinebilmek için bir kafede çalışmaya başladığını anlatıyor. Yıldız isim oyunculuk işleri almaya başlamadan önce cebinde son bir 10 dolar kaldığını söyledi.





CEBİNDE 10 DOLARI VARDI... ŞİMDİ DÜNYA YILDIZI

En sonunda birkaç Avustralya yapımı filmde oynadıktan sonra şansı dönecekti. Oynadığı bağımsız filmler ödüller kazanıp dikkat çekince Sarah Snook da yavaş yavaş hayalini kurduğu oyunculuk kariyerinde yükselmeye başladı.

Ailenin tek kız çocuğu, tuttuğunu koparan Shiv Roy karakteriyle gösterdiği performans herkesi büyüleyen yıldız oyuncu 2018’den 2023’e kadar sürdürdüğü bu rolle hem sayısız ödüle ulaştı hem de artık bir zamanlar zorlukla geçinen o umutsuz genç oyuncu adayı olarak yaşadığı zor günleri geride bırakmış oldu. Sarah Snook, Hollywood'da şansı dönmeden önce ülkesi Avustralya'da filmlerde yer aldı ve tiyatro oyunculuğu yaptı

Haberin Devamı

OYNADIĞI ZENGİN KARAKTERİ ANLAMAKTA BİLE ZORLANDI

Kendisine Shiv Roy rolü teklif edildiğinde Snook, sadece banka bakiyelerini artırmakla ilgilenen bir aileyi anlamakta zorluk çektiğini de itiraf ediyor. Milyar dolarlarla ifade edilen servetlere sahip bir baba ve onun aynı derecede zengin 4 çocuğunun şirket yönetimini ele geçirmeye çalışmasını anlatan dizi hayatı zorluklarla geçen Sarah Snook için çok yabancı bir dünyayı anlatıyor…





ALDIĞI ÖDÜLLERİ KÜÇÜK KIZINA ADAMIŞTI

Sarah Snook geçen hafta Emmy’lerde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken bu başarısını geçen mayısta doğan kızına adamıştı. Snook’un hamile olduğu Succession dizisinin son sezon prömiyerinde ortaya çıktı. Dizinin final sezonunda oynarken hamile olduğunu itiraf eden ünlü oyuncu hafiften büyüyen karnını saklayarak çalıştığını söylemişti.

Sarah Snook aldığı ödülle gülümseyerek poz verirken eşi Dave Lawson da ona gururla bakıyor...

Haberin Devamı

“Hamileyken rol yapmak çok kolay. Hormonlarınız sizi ele geçiriyor ve zaten çok duygusal oluyorsunuz” diyen Sarah Snook ödülünü havaya kaldırıp “Bu senin sayende kızım. Bundan sonra her şey senin için” diyerek küçük kızına seslenmiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. Sarah Snook anne olduğunu onu yıldız yapan dizisi Succession'ın finali yayınlanırken açıklamıştı

DİZİ BİTTİ KIZI GELDİ!

Uzun yıllar boyunca arkadaşı olan komedyen ve stand-up yıldızı Dave Lawson’la 2021 şubatında gizlice evinin arka bahçesinde evlenen Sarah Snook’un kızı da tatlı bir tesadüf sonucu Succession’un final bölümü yayınlanmadan hemen önce doğmuştu. Sarah Snook evinde dizisinin final bölümünü izlerken kucağında tuttuğu bebeğinin sadece kafasının göründüğü bir fotoğraf paylaşıp anne olduğunu böyle duyurmuştu…