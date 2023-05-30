Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu!

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Küresel bir medya şirketinin sahibi olan bir aileyi ve bu aile içindeki şirkete sahip olma hikâyesini anlatan Succession’da Shiv Roy" karakterine hayat veren 35 yaiındaki Avustralyalı oyuncu Sarah Snook, geçen mart ayında hamile olduğunu açıklamıştı.

Son yılların en beğenilen dizilerindenSuccession'ın ekibi, final sezonuna böyle merhaba demişti

Sarah Snook, oyunculuk kariyerinin en önemli rollerinden birinin canlandırdığı ve adını dünyaya duyuran dizinin final bölümünü izledikten sonra, dün, yeni doğmuş bebeği kucağında bir fotoğraf paylaştı.

“Bu dizinin benim için ne anlama geldiğini ifade etmem zor. Gidip gördüğüm yerler, birlikte çalışma şansı bulduğum muhteşem yetenekler… Her şeyin bitmiş olması beni gerçekten çok üzüyor.” diyen Snook kendisinin de kariyer zirvesi olduğunu kabul ettiği bu rolü aşmasının zor olduğunu bildiğini de ifade etti.

Sarah Snook, hamile olduğunu da dünyaya dizinin son sezonunun prömiyerinde duyurmuştu

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Paylaşımında tüm ekip arkadaşlarına, set görevlilerine ve dizinin senaristinden yapımcılarına kadar herkese minnettarlığını ifade eden yetenekli aktris “Hayatımı değiştiren dizinin final sezonunun final bölümünü izledim. Ve şimdi, kucağımda tuttuğum bebekle birlikte hayatım tekrar değişti. Hepinize bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

Sarah Snook dizisinin final bölümünü kucağında yeni doğmuş kızıyla izledi ve bu paylaşımla doğum yaptığını da müjdelemiş oldu

Sarah Snook, hamilelik haberini, dizinin 4. sezon prömiyerine katıldığında açıklamıştı. Yıldız oyuncu prömiyere şişmiş karnını belli eden bir tulum giyerek gelmişti. Dizinin dördüncü ve son sezonunu çekerken hamile olan Snook, gazetecilere çekimlerde henüz çok da büyümemiş olan karnını saklayarak yer aldığını da anlatmıştı.

Sarah Snook ve Dave Lawson 2021'in başında evlenmişti

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Sarah Snook ve Dave Lawson, 6 yıllık arkadaşlıktan sonra sevgili olmuşlar, Sarah Snook sevgilisine 2020’de evlenme teklif ettikten sonra 2021 şubatında küçük bir törenle hayatlarını birleştirmişlerdi.

Sarah Snook, komedyen ve stand-up yıldızı olan kocası Dave Lawson’ı gazetecilere “Hep bir arada yaşadık, birlikte seyahatler ettik, her zaman birbirimizi gördüğümüzde çok mutlu olurduk. Ama bunların hepsi platonikti. Çünkü ikimiz de asla aynı anda bekar olmamıştık.” sözleriyle anlatmıştı.

Sarah Snook eşi ve rol arkadaşlarıyla bir ödül gecesi sonrası eğlenirken...

Hayatının en önemli dönemeçlerinden birinde küçük kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Sarah Snook, yakın zaman önce verdiği bir söyleşide “Dünyada çok fazla acı ve mutsuzluk olduğunu biliyorum. Kendi küçük kişisel dünyamda ise çok şanslıydım ve mutluluğu yakaladım” demişti.