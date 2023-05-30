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Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu!

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#Sarah Snook#Dave Lawson#Succession’
Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 16:32

Son yılların en beğenilen dizilerinden, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen, eleştirmenlerden de tam puan alan Succession, 4 sezonluk ekran macerasının ardından pazar akşamı final yaprak veda etti.

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Küresel bir medya şirketinin sahibi olan bir aileyi ve bu aile içindeki şirkete sahip olma hikâyesini anlatan Succession’da Shiv Roy" karakterine hayat veren 35 yaiındaki Avustralyalı oyuncu Sarah Snook, geçen mart ayında hamile olduğunu açıklamıştı.

Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu
Son yılların en beğenilen dizilerindenSuccession'ın ekibi, final sezonuna böyle merhaba demişti

Sarah Snook, oyunculuk kariyerinin en önemli rollerinden birinin canlandırdığı ve adını dünyaya duyuran dizinin final bölümünü izledikten sonra, dün, yeni doğmuş bebeği kucağında bir fotoğraf paylaştı.

“Bu dizinin benim için ne anlama geldiğini ifade etmem zor. Gidip gördüğüm yerler, birlikte çalışma şansı bulduğum muhteşem yetenekler… Her şeyin bitmiş olması beni gerçekten çok üzüyor.” diyen Snook kendisinin de kariyer zirvesi olduğunu kabul ettiği bu rolü aşmasının zor olduğunu bildiğini de ifade etti.

Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu
Sarah Snook, hamile olduğunu da dünyaya dizinin son sezonunun prömiyerinde duyurmuştu

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Paylaşımında tüm ekip arkadaşlarına, set görevlilerine ve dizinin senaristinden yapımcılarına kadar herkese minnettarlığını ifade eden yetenekli aktris “Hayatımı değiştiren dizinin final sezonunun final bölümünü izledim. Ve şimdi, kucağımda tuttuğum bebekle birlikte hayatım tekrar değişti. Hepinize bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.

Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu
Sarah Snook dizisinin final bölümünü kucağında yeni doğmuş kızıyla izledi ve bu paylaşımla doğum yaptığını da müjdelemiş oldu

Sarah Snook, hamilelik haberini, dizinin 4. sezon prömiyerine katıldığında açıklamıştı. Yıldız oyuncu prömiyere şişmiş karnını belli eden bir tulum giyerek gelmişti. Dizinin dördüncü ve son sezonunu çekerken hamile olan Snook, gazetecilere çekimlerde henüz çok da büyümemiş olan karnını saklayarak yer aldığını da anlatmıştı.

Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu
Sarah Snook ve Dave Lawson 2021'in başında evlenmişti

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Sarah Snook ve Dave Lawson, 6 yıllık arkadaşlıktan sonra sevgili olmuşlar, Sarah Snook sevgilisine 2020’de evlenme teklif ettikten sonra 2021 şubatında küçük bir törenle hayatlarını birleştirmişlerdi.

Sarah Snook, komedyen ve stand-up yıldızı olan kocası Dave Lawson’ı gazetecilere “Hep bir arada yaşadık, birlikte seyahatler ettik, her zaman birbirimizi gördüğümüzde çok mutlu olurduk. Ama bunların hepsi platonikti. Çünkü ikimiz de asla aynı anda bekar olmamıştık.” sözleriyle anlatmıştı.

Succession’ın yıldızı Sarah Snook, dizi final yaptıktan hemen sonra anne oldu
Sarah Snook eşi ve rol arkadaşlarıyla bir ödül gecesi sonrası eğlenirken...

Hayatının en önemli dönemeçlerinden birinde küçük kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Sarah Snook, yakın zaman önce verdiği bir söyleşide “Dünyada çok fazla acı ve mutsuzluk olduğunu biliyorum. Kendi küçük kişisel dünyamda ise çok şanslıydım ve mutluluğu yakaladım” demişti.

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#Sarah Snook#Dave Lawson#Succession’

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