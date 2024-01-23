‘Nefret eden çekip gitsin’ dedi ama hep gizlice ağladı: Bir daha hiç böyle olamayacağım

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Her ne kadar artık bu sıkı kurallar gevşemiş görünse de, ünlü oyuncular, şarkıcı ve modeller doğal görünümleri ve her ölçüdeki bedenleriyle kendilerini ortaya koymaya başlasa da aslında durum eski yıllardan çok da farklı ve iyi noktaya gelmiş değil…

EN SONUNDA İSYAN ETTİ

Bu konuda en çok sıkıntı çeken ünlülerden bir tanesi de çocuk yaşında beri ekranların önünde olan yıldız oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez. Uzun süredir aldığı kilolar ve yıllar içinde değişen fiziğiyle ilgili olarak gündemde olan Gomez konuyla ilgili Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün üzerinde eşofman takımı ve ayağında terlikleriyle bir güzellik merkezine girerken görüntlenen Selena Gomez uzun süredir aldığı kilolarla gündeme geliyor

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31 yaşındaki yıldız 2013’te, henüz 21 yaşındayken paparazziler tarafından çekilen minik bir zebra bikini giydiği havuz başı fotoğrafını ve geçen sene yani 10 yıl sonra bu kez Meksika’da tatildeyken yine mayosuyla çekilen bir başka fotoğrafı yan yana paylaştı. Instagram hesabından geçen yıl Brooklyn Beckham Nicola Peltz çiftiyle çıktığı yat tatilinden mayolu bir fotoğrafınını paylaşan Selena Gomez geçmiş gençlik yıllarına da yolculuk yaptı

“BİR DAHA ASLA BU FOTOĞRAFTAKİ GİBİ OLAMAYACAĞIM”

İlk fotoğrafta çok zayıf görünen ünlü oyuncu ikinci fotoğrafta ise aldığı kilolarla dikkat çekiyordu. Selena Gomez paylaştığı bu iki fotoğrafın altına “Bugün, bir daha asla böyle görünemeyeceğimi fark ettim...” yazdı ve kamuoyun önünde aldığı kilolardan dolayı nasıl utandırıldığından bahsetti.

Geçen yılki haliyle 2013'te çekilen bu fotoğrafı yan yana paylaşan Gomez "Bir daha hiç böyle görünemeyeceğimi fark ettim" dedi

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"Mükemmel değilim ama olduğum kişi olmaktan gurur duyuyorum... Bazen sadece kendim gibi görünmenin bir sorun olmadığını unutuyorum" diyen Selena Gomez daha önce de defalarca kez aldığı kilolar yüzünden internet trollerinin hedefi haline geldi.





ALDIĞI KİLOLARIN NEDENİ İLAÇLARIYMIŞ: BEN MANKEN MİYİM?

Geçen yıl vücudu hakkında yapılan bu tür kötü yorumlara cevap veren Gomez, aldığı ilaçlar yüzünden vücudunun su tuttuğunu, kilo aldığını ve ölçülerinin değiştiğini söylemişti. “İlaçlarım önemli ve bana yardımcı olduklarına inanıyorum” diyen güzel yıldız eleştirilere “Ben hiçbir zaman bir model değildim ve hiçbir zaman bir model olmayacağım” diyerek cevap vermişti. Geçen haftaki Altın Küre'lere göz alıcı kırmızı elbisesiyle katılan Selena Gomez aldığı kiloların kullandığı ilaçlara bağlı olduğunu söylüyor

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“NEFRET YOLLAYANLAR ÇEKİP GİTSİN”

Kendisine nefret dolu mesajlar yollayanlara yanı olarak çekip gitmelerini söyleyen Selena Gomez "Ve evet, belki kendimizi kötü hissettiğimiz günler oluyor ama ben sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim" demiş ve sağlığının görünüşünden daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Selena Gomez özel hayatı ve hisleriyle ilgili samimi sosyal medya paylaşımları yapmasıyla tanınan bir yıldız... Ancak Gomez kimi zaman hayranları çok üstüne gelince ya da trollerin saldırısına hedef olunca hesabını kapatıp ortadan kayboluyor

GEÇEN YILKİ ALTIN KÜRE’LERDE ALDIĞI KİLOLAR ONU HEDEF HALİNE GETİRDİ

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2023’teki Altın Küre törenine katıldıktan sonra bu konuda utandırıcı yorumlar almaya başlayınca Instagram hesabını yorumlara kapatan Selena Gomez internette kendisini, eleştirileri umursamayan biri gibi gösterdiğini, oysa gerçekte bu yüzden hüngür hüngür ağladığını itiraf etmişti. Selena Gomez 2023 Altın Küre töreninde bu görüntüsü ve aldığı kilolar yüzünden eleştirilerin hedefi olmuş, nefret dolu yorumların arkası kesilmeyince fotoğraflarını toptan yoruma kapatmıştı

UMURUNDA OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ AMA ASLINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYORDU

"Yalan söyledim. İnternete girip bir fotoğrafımı paylaşıyordum ve 'Önemli değil' diyordum. Söylediklerinizi kabul etmiyorum' diyordum. Oysa tüm bunlar olurken odamdan paylaşım yapıyor ve hüngür hüngür ağlıyordum çünkü kimse bunları duymayı hak etmiyor” diyen Selena Gomez yıllarca Lupus hastalığıyla mücadele etmişti. Selena Gomez bugünlerde ünlü müzik yapımcısı Benny Blanco'yle büyük bir aşk yaşıyor... Yapılan kötü yorumları umursamadığını anlatsa da ünlü oyuncu geçmişte hakkında söylenenlere hüngür hüngür ağladığını itiraf etmişti

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YAKALANDIĞI HASTALIK ONU ÇÖKERTTİ, ANCAK ORGAN NAKLİYLE HAYATA TUTUNABİLDİ

24 yaşında bağışıklık sisteminin vücudun kendi hücrelerine karşı saldırmasına neden olan bir hastalık olan Lupus’a yakalanan Selena Gomez 2017’de organları artık bu hastalığın verdiği hasara dayanamayınca böbrek nakli olmuştu. Ünlü şarkıcı şimdi sağlığına kavuşmuş olsa da ilaç kullanmaya ve sağlığına çok dikkat ederek yaşamaya devam ediyor.